Le plan d’évacuation est la clé de la préparation aux incendies de forêt de Kelowna

Un rapport présenté au conseil municipal lundi (8 août) révèle que Kelowna continue de faire face à «un risque d’incendie de forêt difficile et urgent».

Une mise à jour du plan communautaire de résilience aux incendies de forêt cite l’environnement naturel et le développement dans le sauvage-urbain interface comme raisons.

“Des années d’incendie maîtrisé et d’accumulation de combustible ont conduit à un risque plus élevé d’incendies graves lorsqu’ils se produisent, entraînant un impact accru sur le paysage et des conditions d’extinction plus difficiles”, indique le rapport.

Le changement climatique est identifié comme ayant un impact majeur sur le comportement des incendies, en particulier lors d’une sécheresse prolongée et de températures estivales plus élevées.

Selon le plan, les incendies de forêt présentent un risque pour plusieurs zones de la ville situées à proximité de forêts ou de prairies, ou à travers des douches de braises pouvant parcourir jusqu’à deux kilomètres. Ces zones nécessitent des mesures globales d’atténuation des incendies de forêt.

La ville a achevé son premier plan communautaire de protection de la faune (CWPP) en 2004, après la saison dévastatrice des incendies de forêt de 2003. Il s’agissait d’une réponse aux recommandations formulées par l’examen provincial FireStorm 2003.

Des mises à jour du plan ont été effectuées en 2011 et 2016.

Le plan de résilience mis à jour indique que la ville a réalisé plusieurs éléments prioritaires, notamment une page Web FireSmart dédiée et la mise à jour de sa stratégie de gestion des forêts urbaines.

Les éléments prioritaires à achever au cours des cinq prochaines années comprennent l’achèvement d’un plan d’évacuation municipal.

@GaryBarnes109

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Conseil municipalVille de Kelownafeu de forêtSaison des feux de forêt