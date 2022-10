Le plan des séries éliminatoires de la MLS nuit à la croissance et aux joueurs de la ligue

La MLS envisage de modifier à nouveau sa structure de séries éliminatoires, selon Sam Stejskal et Pablo Maurer de The Athletic. La ligue envisage d’augmenter le nombre de matchs éliminatoires de 13 à 30. En fin de compte, le plan de la MLS est que les séries éliminatoires soient un format de style Coupe du monde.

Cette idée d’étendre les séries éliminatoires vient après que la ligue vient de raccourcir les séries éliminatoires. Auparavant, la MLS utilisait des matchs aller-retour avec la règle des buts à l’extérieur en vigueur. Il a éliminé cela au profit de rencontres ponctuelles. Par conséquent, réduire, puis élargir la concurrence peu de temps après, est idiot et une perte de temps.

MLS doit comprendre qu’il crée une congestion des luminaires de la pire des manières. Cela manque de respect aux autres tournois gérés par US Soccer, la CONCACAF et la FIFA.

Modifications précédentes des séries éliminatoires

La MLS a déjà coupé un mois de matches de championnat pour avoir sa précieuse Coupe des Ligues avec la Liga MX. Chaque ligue a forcé la CONCACAF à reconnaître la compétition, offrant trois places en Ligue des champions de la CONCACAF. Pendant ce temps, la MLS continue d’ignorer l’US Open Cup, et elle affaiblit les listes des équipes nationales masculines américaines et canadiennes.

La MLS en fait trop pour bricoler sa structure en séries éliminatoires. La saison régulière, la partie principale de la campagne, devient de plus en plus dénuée de sens. Peut-être que cette idée essaie de sauver les accords de diffusion nationale avec ESPN, FOX et Univision ? Après tout, Apple TV a tous les jeux pour les 10 prochaines années, alors quelle incitation y a-t-il pour ESPN, FOX ou Univision à dépenser gros en MLS en 2023 et au-delà ?

Pour le moment, il n’y a pas eu d’annonce d’un nouvel accord entre la MLS et ses partenaires de diffusion nationaux. Mais, la MLS doit réfléchir rapidement et ne pas faire ce geste pour changer la structure actuelle des séries éliminatoires.

Les risques pour la MLS de modifier la structure des séries éliminatoires

Le commissaire de la MLS, Don Garber, et la ligue doivent comprendre les risques de cette expansion potentielle des séries éliminatoires. Cela nuit au jeu et nuit aux joueurs. La MLS compte déjà trop d’équipes de première division qui jouent en saison régulière. Cela rend les séries éliminatoires plus faciles à décrocher que jamais. Les séquences de qualification et la diminution.

D’autres ligues sportives aux États-Unis ont subi une expansion des séries éliminatoires au cours des dernières années. Le plus discuté est celui de la Ligue majeure de baseball, où trois vainqueurs de division et trois équipes de wild card par ligue se qualifient. Au total, le baseball compte désormais 12 équipes éliminatoires. Le projecteur est plus lumineux. Cependant, cela rend les courses divisionnaires dénuées de sens. Les Braves d’Atlanta et les Dodgers de Los Angeles ont tous deux remporté leurs divisions. Ils ont tous deux perdu contre des rivaux au sein de leur division dans la série divisionnaire de la ligue nationale, les Phillies de Philadelphie et les Padres de San Diego.

Don Garber et tous les propriétaires de la ligue doivent reconsidérer la modification des séries éliminatoires. La structure des séries éliminatoires de la MLS, telle qu’elle est, est bonne. D’autres modifications risquent d’engorger les installations et d’épuiser les joueurs. De plus, l’augmentation des matchs pourrait entraîner plus de blessures et une baisse globale de la qualité de la ligue.

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire