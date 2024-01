Le plan des Red Sox pour réduire la masse salariale

Les dirigeants des Red Sox se sont réunis avec les fans et les médias lors de leurs festivités annuelles du week-end d’hiver. Le PDG Sam Kennedy a discuté avec les journalistes peu avant l’événement de ce soir.

Plus particulièrement, Kennedy a déclaré que la masse salariale du club pour 2024 « sera probablement inférieure à celle de 2023 » (lien via Chris Cotillo de MassLive). Même s’il a indiqué que ce n’était pas une garantie, c’est le dernier signal des responsables de Boston indiquant qu’ils ne s’attendent pas à une autre grève majeure cette intersaison. Le président Tom Werner a laissé entendre de la même manière plus tôt dans la semaine lorsqu’il est revenu sur sa proclamation du début de l’intersaison selon laquelle l’équipe irait « à plein régime » cet hiver.

Du point de vue de la masse salariale brute, le salaire projeté de Boston n’est pas loin de celui de la journée d’ouverture de l’année dernière. Ressource de liste prévoit que le joueur du club dépensera environ 178 millions de dollars. Selon Contrats de baseball de Cot, les Sox ont commencé l’année dernière avec une masse salariale légèrement supérieure à 181 millions de dollars. Cependant, il existe un écart notable entre les chiffres de l’équipe en matière de taxes sur le luxe. Roster Resource prévoit pour les Sox un chiffre CBT de l’ordre de 198 millions de dollars cette année ; Le numéro fiscal de Cot approchait les 226 millions de dollars il y a une saison.

Ce n’est pas une grande différence, car les deux sont inférieurs au seuil de base. Les marqueurs CBT de cette année commencent à 237 millions de dollars. Boston n’est pas proche de cette marque et il ne semble pas qu’ils soient particulièrement intéressés à s’en approcher, du moins pendant l’hiver. Le numéro fiscal du solde compétitif est finalisé à la fin de l’année, donc les acquisitions en cours de saison sont prises en compte (bien qu’au prorata des salaires à ce stade).

Boston a dépassé de peu la taxe de luxe en 2022. Cela s’est retourné contre lui, puisqu’ils ont terminé à la dernière place de l’AL East. Le paiement réel de l’impôt (environ 1,2 million de dollars) était minime, mais le fait de rester au-dessus du seuil réduisait leur projet de compensation pour les pertes de Alexandre Bogaerts et Nathan Eovaldi en agence libre. Les Sox ont plongé sous la ligne l’année dernière en route vers un autre résultat de 78-84 et une deuxième dernière place consécutive.

Cette performance décevante a conduit les propriétaires à licencier Chaim Bloom. Ils ont nommé Craig Breslow pour diriger les opérations de baseball. Le directeur du baseball de première année a joué les choses avec prudence jusqu’à présent. Leur seule signature significative d’agent libre était un accord de rebond de 38,5 millions de dollars sur deux ans pour Lucas Giolito. Boston a accepté un salaire d’arbitrage de 5,85 millions de dollars dans le Tyler O’Neill commerce. Ils ont déchargé une partie de Chris Sale salaire dans le métier l’envoyant à Atlanta pour Vaughn Grissommême si les 10,5 millions de dollars économisés grâce à cet accord auraient de toute façon été reportés de plus de 15 ans.

Avec Sale quittant la ville peu de temps après la signature de Giolito, les Sox ont le même nombre de lanceurs partants qu’au début de l’hiver. Breslow a admis plus tôt cette semaine qu’il avait trouvé que c’était un « défi » d’apporter de l’aide à la rotation, mais a noté qu’il était encore en train d’évaluer les possibilités d’agent libre et d’échange.

Rob Bradford de WEEI rapporte que Jordan Hicks était l’un de ces objectifs de rotation. Le droitier aux lancers durs a quitté le tableau la semaine dernière dans le cadre d’un pacte de 44 millions de dollars sur quatre ans avec les Giants. Alors que Hicks a principalement travaillé en relève en tant que joueur majeur, San Francisco lui donnera une chance dans la rotation. Selon Bradford, les Sox auraient également laissé Hicks se battre pour une place de titulaire s’il était allé à Boston.