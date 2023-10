Le plan des projets d’immobilisations examiné à Morrison – Shaw Local

MORRISON – Le conseil municipal de Morrison a examiné cette semaine son plan d’amélioration des immobilisations, l’administrateur municipal Brian Melton fournissant des mises à jour sur les travaux routiers prévus et les améliorations des infrastructures d’eau.

« Oui, il y a bien sûr davantage de projets d’investissement et de choses à faire dans la ville, mais pour le moment, nous nous concentrons sur les infrastructures d’eau et les rues car, à bien des égards, ces deux parties de notre plan global s’influencent mutuellement », a déclaré Melton. dit.

En ce qui concerne l’amélioration du système d’eau, la ville termine son plan de phase 2 pour les travaux d’infrastructure d’eau et est maintenant active dans la phase 3. La phase 2 comprenait la mise à niveau des compteurs d’eau pour éliminer la pratique de collecte des relevés de compteurs et permettre à l’hôtel de ville de collecter des données avec un réseau sans fil. Les travaux relient également la conduite d’eau principale de Milnes Drive à West Wall Street. Le projet coûte à la ville 1 079 772 $ et est financé par un prêt de l’EPA et 400 000 $ d’exonération de prêt.

La phase 3 concerne les travaux sur l’infrastructure des conduites d’eau principales, en coordination avec le projet du ministère des Transports de l’Illinois visant à reconstruire la route nationale 78 sud. Les boucles d’eau incluses dans le projet vont de Carolyn Drive à Jackson Street, de Randall Drive à Hilltop Drive et de Prairie View Court à Genesee Avenue. Le coût est de 1 456 000 $ et est financé par un prêt de l’EPA et une remise de prêt de 50 %.

Dans la phase 4, le plan en 2024 est d’ajouter de l’aération au château d’eau et d’inclure une boucle d’eau sur les rues Elm à Maple, que la ville financera d’une manière qui reste à déterminer. Les travaux de conduite d’eau principale et de boucle de Larch Street à Morris et Wall Street seraient financés par les fonds fédéraux de l’American Rescue Plan Act.

Melton a déclaré que l’espoir est qu’en 2025, au cours de la phase 5, la ville sera en mesure de commencer les travaux d’achèvement et de raccordement d’une conduite d’eau principale de 10 pouces depuis une nouvelle ligne des rues Main et Clinton jusqu’à Jackson Street. Ce projet de 900 000 $ comprendrait une boucle d’eau pour les rues North Orange à North Genesee et remplacerait et réparerait les vannes des rues Prospect et Orange. La source de financement reste à déterminer.

Melton a déclaré que lorsque ce travail sera terminé, la ville pourra progresser vers l’amélioration de la rue East Main, des rues Clinton aux rues Jackson, et de la rue West Main, des rues Orange aux rues Heaton, éventuellement au cours de l’exercice 2026.

« Si vous êtes descendu [East Main Street]vous feriez mieux d’avoir un protège-dents et de bien l’attacher, surtout si vous voulez même essayer la limite de vitesse, ce que je ne recommande pas », a déclaré Melton, ajoutant qu’il attendait des estimations de coûts pour les travaux des rues principales est et ouest.

Melton a déclaré que les coûts des travaux d’eau sont plus faciles à gérer grâce aux prêts de l’EPA et à l’annulation des prêts. Les travaux routiers sont plus difficiles à financer car ils proviennent de deux caisses : les taxes sur les carburants et le fonds de taxe de vente de 1 %.

Il a déclaré que même si le fonds de taxe de vente de 1 % de la ville était sain – la ville reçoit environ 260 000 $ par an – une partie de ce financement est réservée à des projets plus importants, en particulier le pont Crocker en 2026. Il a également déclaré que le financement de la taxe sur les carburants serait versé à la ville. est limité. La ville reçoit environ 150 000 à 160 000 dollars par an grâce à ces fonds. Il a ajouté que la ville devra peut-être envisager de réaliser un projet routier majeur tous les deux ans plutôt que tous les ans.

Trois projets d’amélioration des rues sont en cours : South Cherry Street, de Wall Street sud à Winfield Street, North Heaton Street jusqu’à la voie ferrée et North Jackson Street, de l’US 30 à la voie ferrée. Dans le cadre du projet, certaines bordures et criques seront réparées, les trottoirs des intersections seront reconstruits et la surface de la route sera fraisée et recouverte d’un nouvel asphalte. Le projet a été attribué à Martin & Company, basée dans l’Oregon, avec des services d’ingénierie réalisés par Willett Hofmann & Associates de Dixon.

Ces trois projets représentent un coût combiné de 379 400 $ et sont financés par les fonds de Rebuild Illinois et les recettes de la taxe sur les carburants. La date d’achèvement prévue est le 1er novembre 2023.

Les travaux d’amélioration des routes à l’horizon, que Melton a décrit comme à durée indéterminée, comprennent des améliorations sur le pont Crocker à Genesee Court, budgétisées pour l’exercice 2026 au coût de 300 000 $. Les travaux de l’exercice 2027 comprennent des améliorations à North Jackson Street, de l’US 30 à Hazel Road, pour un coût de 250 000 $, et à South Jackson, de la voie ferrée à Elm Street, pour un coût budgétisé de 200 000 $. Le financement devrait provenir de la taxe de vente de 1 % et de la taxe sur les carburants.

Des améliorations à l’ensemble de Glenwood Drive et de Diamond Court sont également prévues, toutes deux budgétisées pour l’exercice 2027. Le projet de Glenwood est budgétisé à 300 000 $, tandis que les améliorations de Diamond Court devraient nécessiter un financement de 100 000 $. Les dollars proviendraient de la taxe de vente de 1 % et des fonds de la taxe sur les carburants.

Des fonds sont également prévus pour les travaux routiers de French Creek à Sawyer Road, avec le pont de Sawyer Road, au coût de 1,5 million de dollars. Les coûts devraient être partagés avec le comté. Le projet est inclus dans la planification de l’exercice 2027.