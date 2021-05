Le plan des familles de Biden coûterait 700 milliards de dollars de plus que prévu: étude

L’étude de Wharton a révélé que le plan américain pour les familles augmenterait la dette publique de près de 5% d’ici 2050 et réduirait le PIB de 0,4%, car les effets d’une dette plus élevée sur l’économie l’emportent sur les gains de productivité associés aux nouveaux programmes de dépenses.

L’école a expliqué que la différence considérable dans les projections des coûts globaux est due à un désaccord sur le montant des crédits d’impôt du plan, ainsi que les dispositions universelles de pré-K et de collège communautaire gratuit.

Le dernier plan de relance de l’administration, dont les fonctionnaires se sont chiffrés à 1,8 billion de dollars, coûterait en fait aux contribuables américains 2,5 billions de dollars sur la fenêtre budgétaire de 10 ans, soit environ 700 milliards de dollars de plus que l’estimation de la Maison Blanche, selon le modèle budgétaire de Penn Wharton.

Le plan américain pour les familles du président Joe Biden coûterait beaucoup plus que les estimations de la Maison Blanche et augmenterait la dette publique tout en diminuant le PIB, selon une étude publiée mercredi.

Les résultats pourraient compliquer la tentative du président de promulguer une loi de grande envergure qui, si elle était adoptée, canaliserait des centaines de milliards de dollars vers la garde d’enfants, l’éducation et les soins de santé.

Parmi ses nombreuses dispositions, la proposition Biden vise à financer la maternelle universelle, un programme fédéral de congés payés, des efforts pour rendre les services de garde d’enfants plus abordables et gratuits pour tous. La Maison Blanche a déclaré que les 1,8 billion de dollars seraient répartis entre 1 billion de dollars de dépenses et 800 milliards de dollars de crédits d’impôt.

En tant qu’autre mesure législative de plusieurs milliards de dollars, l’administration dit qu’elle prévoit de payer pour le plan américain pour les familles avec de nouvelles taxes sur les ménages à revenu élevé et en augmentant l’application de l’IRS.

Il aimerait faire passer le taux le plus élevé de l’impôt sur le revenu à 39,6% contre 37%. En outre, Biden propose une hausse du taux de plus-value à long terme à 39,6%. Actuellement, le taux maximal de ces gains est de 20%. L’augmentation s’appliquerait aux ménages gagnant plus d’un million de dollars.

Même avant l’étude de Wharton, le paquet se heurtait à beaucoup plus d’obstacles que le plan américain pour l’emploi de Biden, une proposition d’infrastructure physique de 2,2 billions de dollars.

Alors que les républicains ont une litanie de problèmes avec le plan d’infrastructure de Biden, ils ont exprimé beaucoup moins d’intérêt pour des dépenses supplémentaires pour l’éducation, la garde d’enfants et les congés payés que pour la construction de routes et de ponts.

Le GOP a également protesté contre plusieurs des propositions fiscales incluses dans les plans Familles et Emplois de Biden, y compris une augmentation des taux d’imposition des sociétés, des revenus et des plus-values.