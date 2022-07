Le plan des démocrates pour lutter contre l’inflation pourrait réduire les coûts au fil du temps

M. Biden a déclaré que les économies de santé résultant de ces déménagements s’élèveraient à 800 dollars par famille et par an, et que les dispositions relatives à l’énergie réduiraient les factures d’énergie des familles “de centaines de dollars”.

Les nouvelles dépenses et crédits d’impôt seraient plus que compensés par une augmentation d’impôt de 313 milliards de dollars sur les grandes sociétés multinationales qui réduisent actuellement leurs factures fiscales en dessous d’un taux effectif de 15 %, ainsi que par une nouvelle répression de l’Internal Revenue Service sur les entreprises et les hauts- les individus gagnants qui échappent à l’impôt. Il récolterait plus qu’il ne dépenserait, ce qui aurait pour effet de réduire le déficit budgétaire fédéral de 300 milliards de dollars.

Par conséquent, le projet de loi pourrait aider à atténuer l’inflation de deux façons. La réduction du déficit budgétaire fédéral devrait réduire le pouvoir d’achat des consommateurs dans l’économie, du moins quelque peu. En particulier, cela pourrait prendre de l’argent aux hauts revenus, via une application accrue des impôts, et aux grandes entreprises. Ses investissements dans les secteurs énergétiques émergents à faibles émissions pourraient accélérer la croissance et aider l’économie à fonctionner plus efficacement.

« Pour lutter contre l’inflation, nous voulons des politiques qui augmentent l’offre ou réduisent la demande. Et cela fait les deux », a déclaré Maya MacGuineas, présidente du Center for a Responsible Federal Budget à Washington, qui a pressé les législateurs de soutenir les politiques qui réduisent le déficit. « Presque chacune de ces politiques, en soi, combattra l’inflation. Et sur le net, l’ensemble du package le sera très certainement.