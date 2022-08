Le plan des démocrates pour gagner en 2022 ressemble beaucoup à 2020 et 2018

Organisation locale, vents contraires nationaux

Pour gagner les grandes courses à l’échelle de l’État, les démocrates de Géorgie comptent sur un taux de participation élevé de la même coalition qui leur a valu le succès en 2018 et 2020 : un mélange d’électeurs fidèles, qu’il pleuve ou qu’il fasse beau, en plus d’une masse critique d’électeurs modérés, indépendants et peu fréquents. électeurs.

Mais les forces extérieures qui les amènent ou non aux urnes sont très différentes de ce qu’elles étaient lors des deux cycles électoraux précédents. Alors que le sentiment anti-Trump, un mouvement national contre le racisme systémique et les dispositions liées aux coronavirus qui ont élargi l’accès au scrutin a alimenté un taux de participation record en 2020, les électeurs cette année gardent à l’esprit la hausse des prix et les inquiétudes concernant une récession économique, atténuant leur enthousiasme. Ils sont également confrontés à une nouvelle loi électorale plus restrictive adoptée par les républicains qui contrôlent la législature de l’État et le manoir du gouverneur.

L’investissement de Way to Win reflète une compréhension croissante parmi les donateurs démocrates que l’argent précoce compte encore plus dans un cycle difficile à moyen terme.

Un sondage Atlanta Journal-Constitution publié mercredi a révélé qu’un peu plus de 60% des électeurs démocrates probables ont déclaré qu’ils pensaient que le pays était sur la mauvaise voie. Ce même sondage a montré Abrams derrière son adversaire républicain, le gouverneur Brian Kemp, de cinq points de pourcentage. La course au Sénat de Warnock contre Herschel Walker, le premier candidat et ancienne icône du football de l’Université de Géorgie, est statistiquement à égalité. Les agents politiques et les observateurs des deux partis s’attendent à ce que les campagnes soient parmi les plus coûteuses du pays cette année.