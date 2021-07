Le plan décennal du gouvernement pour étendre le domaine pénitentiaire rendra le «système défaillant plus grand», préviennent les militants

Le gouvernement de Boris Johnson s’est engagé à agrandir encore le domaine pénitentiaire en Angleterre et au Pays de Galles – malgré les inquiétudes des militants, il ne fera rien pour s’attaquer aux causes de la criminalité.

Le secrétaire à la Justice, Robert Buckland, a promis que le gouvernement présenterait bientôt des propositions pour « aller plus loin » que les plans d’expansion actuels des prisons et créer « la prochaine génération de lieux de détention ».

Bien qu’il existe des plans existants pour dépenser 4 milliards de livres sterling pour créer 18 000 places de prison au cours des six prochaines années, M. Buckland a déclaré mardi: « Nous devons aller plus loin – et nous espérons que tout prochain livre blanc comprendra un plan sur 10 ans pour créer le prochaine génération de places de prison.

Dans un discours au Center for Social Justice, M. Buckland a également affirmé que les plans du ministère de la Justice (MoJ) signifieraient que «de nombreux prisonniers passeront plus de temps en détention».

Les groupes de réforme pénitentiaire craignent que les ministres ne « répètent simplement les erreurs du passé » – avertissant que la construction de plus de places en prison et l’augmentation du temps que les criminels passent en prison ne feront rien pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la criminalité.

Frances Crook, directrice générale de la Howard League for Penal Reform, a déclaré : « Le jour où l’inspecteur en chef des prisons de Sa Majesté a souligné les défaillances profondes d’un système qui retient le pays, le gouvernement a annoncé son intention de rendre ce système encore plus grand.

Elle a ajouté : « Tout plan sérieux pour réduire la criminalité et rendre les communautés plus sûres commencerait par un investissement dans le logement, l’emploi et les services de santé. En revanche, étendre le système pénitentiaire défaillant ne fera que répéter les erreurs des gouvernements précédents. »

Le Royaume-Uni dans son ensemble a la plus grande population carcérale d’Europe occidentale, selon un récent rapport du Conseil de l’Europe.

Le même rapport a révélé que le montant dépensé pour enfermer des personnes en Angleterre et au Pays de Galles est plus élevé que dans tout autre pays européen, à l’exception de la Russie.

Le gouvernement a annoncé son intention de construire une toute nouvelle prison de catégorie C dans le Buckinghamshire – ainsi que d’augmenter la capacité de quatre prisons existantes dans le Dorset, le Warwickshire, le Rutland et le Surrey – à la fin de l’année dernière.

Pendant ce temps, M. Buckland a promis que les propositions du gouvernement « reexamineront » l’amélioration de la sécurité pour lutter contre les drogues derrière les barreaux, suggérant qu’il devrait y avoir une meilleure utilisation de la technologie dans les prisons.

Le secrétaire à la Justice a également déclaré que le gouvernement souhaitait mettre davantage l’accent sur la visibilité du travail non rémunéré que les criminels doivent effectuer dans le cadre d’une peine afin que justice « soit rendue » et de l’utiliser pour « agir comme un moyen de dissuasion ». .

M. Buckland a déclaré que les criminels devraient être « pleinement conscients que les peines seront purgées sous le regard de leurs communautés locales ».

Cela survient alors que l’inspecteur en chef des prisons de Sa Majesté a déposé le dernier rapport annuel devant le Parlement. Il a appelé à la fin des restrictions spéciales Covid à l’intérieur des prisons – qui ont vu un recours accru à l’isolement cellulaire – dès que cela est sûr.

L’inspecteur en chef Charlie Taylor a déclaré : « La violence, par exemple, a peut-être été supprimée en enfermant les gens presque toute la journée, mais ses causes sous-jacentes n’ont pas disparu, et la poursuite de l’enfermement sévère ne peut pas être la réponse dans un post- monde du covid. »

Peter Dawson, directeur du Prison Reform Trust, a déclaré : « L’inspecteur en chef ne pouvait pas le dire plus clairement – ​​enfermer les prisonniers dans leurs cellules toute la journée ne résout rien.

M. Dawson a ajouté : « L’avenir de nos prisons doit être construit sur la base d’un bon personnel établissant de bonnes relations avec les personnes dont ils ont la charge. Cela ne peut pas être fourni dans un système surpeuplé et sous-financé.

« L’approche du gouvernement en matière de détermination de la peine, motivée par la politique et non par des preuves, aggrave ce problème fondamental, et non l’améliore.