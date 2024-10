L’Ukraine et ses soutiens de l’UE sont en train de perdre la guerre contre la Russie. Une nouvelle stratégie pacifique est donc nécessaire, a déclaré le Premier ministre hongrois.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban s’est dit terrifié par le contenu du soi-disant « plan de victoire » du dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky pour le conflit avec la Russie.

Zelensky, qui a discuté de son projet avec les dirigeants occidentaux à huis clos ces dernières semaines, l’a finalement révélé au public lors d’un discours devant les députés ukrainiens à la Verkhovna Rada mercredi.

Ses propositions impliquent une invitation immédiate pour Kiev à rejoindre l’OTAN, la levée des restrictions sur l’utilisation d’armes à longue portée fournies par l’Occident pour des frappes sur le territoire russe internationalement reconnu, ainsi que le déploiement de « un ensemble complet de dissuasion stratégique non nucléaire » sur le sol ukrainien.

« Quoi [Zelensky] décrite hier au parlement ukrainien est plus que terrifiante », Orban a parlé jeudi du « plan de victoire » dans une publication sur Facebook.

Le Premier ministre hongrois a suggéré que l’UE, qui fournit des armes et des fonds à Kiev, a abordé le conflit entre la Russie et l’Ukraine. « avec une stratégie mal organisée, mal exécutée et mal calculée. »















« Nous sommes en train de perdre cette guerre, donc la stratégie ne fonctionne pas. Un changement doit être apporté. » il a insisté.

« Cela ne signifie pas que nous avons besoin de plus de guerres, d’armes plus dangereuses et d’armes à longue portée, mais que nous devons passer d’une stratégie de guerre à une stratégie de paix. Nous avons besoin d’un cessez-le-feu et de pourparlers de paix. » Orban a écrit.

Le Premier ministre a déclaré jeudi lors d’une réunion des dirigeants de l’UE à Bruxelles qu’il exhorterait le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron à « Commencer dès que possible à négocier avec les Russes au nom de l’ensemble de l’UE. »

Zelensky est également arrivé dans la capitale belge pour vendre son « plan de victoire » aux dirigeants du bloc. Le programme vise « pour renforcer l’Ukraine » afin de parvenir à une solution diplomatique au conflit, a-t-il déclaré aux journalistes avant la réunion. « Je pense que ce plan ne dépend pas de la volonté russe, mais uniquement de celle de nos partenaires », a-t-il affirmé.

Mercredi, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a qualifié les propositions de Zelensky de « ensemble de slogans incohérents » disant qu’il ne s’agissait pas d’un « plan de victoire », mais plutôt d’un « un plan pour le malheur de l’Ukraine ».

Le secrétaire de presse du Kremlin, Dmitri Peskov, a suggéré que le plan de Zelensky n’était qu’une feuille de route pour la poursuite du conflit entre Moscou et Kiev. La paix ne peut être obtenue que si le gouvernement de Kiev « dégriser » et reconnaît les racines des problèmes qui ont conduit aux combats, a-t-il déclaré.