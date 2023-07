Le plan de Wizards est maintenant plus clair, même s’il pousse un produit gagnant plus loin sur la route

LAS VEGAS – Les Washington Wizards cherchent à créer quelque chose de nouveau, à partir des éléments disparates qu’ils assemblent, à la recherche d’un avenir différent et meilleur. L’équité exige qu’ils aient la possibilité de réaliser leur vision. C’est néanmoins une grande demande pour une base de fans qui a attendu si longtemps pour une équipe de niveau championnat.

Super reportage de L’Athlétisme Josh Robbins a détaillé samedi la vision et la planification de l’équipe pour l’avenir à court et à long terme. Essentiellement, les Wizards ne vont pas tout démolir jusqu’aux crampons cette saison, ni peut-être même la prochaine, comme il semblait qu’ils le feraient lorsque Michael Winger, Will Dawkins et Travis Schlenk ont ​​pris le relais. Plutôt que de tout mettre en œuvre pour être aussi mauvais que possible la saison prochaine afin d’avoir les meilleures chances d’obtenir un choix de repêchage élevé en 2024, les Wizards chercheront à créer une culture de compétitivité, une création de camaraderie et d’esprit où jouer et être ensemble pendant neuf mois apporte des joies et des succès occasionnels ainsi que les leçons cahoteuses tirées de la défaite. Cela rend plus logique de ramener Kyle Kuzma (sur un accord pour moins d’argent que prévu à l’origine – choquant), plutôt que de l’envoyer avec Bradley Beal et Kristaps Porziņģis.

Vous pouvez consulter les Clippers 2017-18 pour en savoir plus.

L’équipe de cette saison a abandonné Chris Paul lors de l’intersaison 2017, l’échangeant avec les Rockets et mettant fin à la version « Lob City » des Clippers dirigée par CP3 et Blake Griffin, qui devait entrer en agence libre. Après l’échange de Paul, les Clippers ont solennellement promis leur fidélité à Griffin dans leur présentation d’agent libre, indiquant qu’ils prévoyaient de retirer son maillot, entre autres hosannas. En fin de compte, Griffin est resté, signant un contrat de 171 millions de dollars sur cinq ans avec les Clippers. (L’enthousiasme de l’équipe pour la place supposée de Griffin dans le panthéon de l’histoire est devenu, eh bien, un peu trop.)

Pourtant, au milieu de la saison 2017-18, les Clippers ont échangé Griffin aux Pistons, pour Tobias Harris, Boban Marjanović, Avery Bradley et deux choix de repêchage. Ils ont terminé un ho-hum 42-40 et n’ont pas fait les séries éliminatoires. Mais l’un des deux choix que les Clippers ont obtenus pour Griffin s’est finalement transformé en Shai Gilegous-Alexander, qui est devenu la pièce principale de l’échange de l’été 2019 avec le Thunder qui a amené Paul George à LA Et George venant à LA a amené Kawhi Leonard à LA

Regardez: l’idée d’une autre «construction intermédiaire» à DC, même si ce n’est que pour un an ou deux, me fait saigner les oreilles. Mais cela a plus de sens lorsque vous réalisez à quel point le repêchage de 2024 est actuellement mal perçu par la plupart des joueurs de la ligue. Il y aura des joueurs à prendre avec un choix parmi les cinq premiers en juin prochain, mais leur avantage potentiel pourrait être inférieur à celui des gars qui ont atteint un sommet lors des repêchages de 2022 et 23. Par conséquent, un travail de tank 23 à part entière a moins d’attrait.

Cela a plus de sens lorsque vous réalisez que le contrat de 90 millions de dollars de Kuzma, intelligemment, diminue au fur et à mesure, ce qui rend un réacheminement potentiel dans un an ou deux plus acceptable pour les autres équipes, si cette option devient souhaitable pour les Wizards. Il est plus logique de noter le désir des Wizards de réduire la pression sur leur premier tour de 2023, Bilal Coulibaly, en gardant Kuzma, avec Jordan Poole nouvellement acquis, pour gérer l’essentiel de la charge de notation la saison prochaine. Cela donnera à Coulibaly la liberté de développer son jeu hors ballon et d’apprendre sans les attentes élevées d’être un choix parmi les 10 premiers, ce qui devrait faire de lui un joueur plus polyvalent sur la route.

Pendant très longtemps, Beal a voulu être à Washington. Et puis, il a voulu passer à autre chose. Il est plus probable qu’improbable que Kuzma soit également en route assez tôt, au moins avant la fin de son prochain contrat. Mais ce n’est pas aujourd’hui. Pour la saison prochaine, au moins, Kuzma obtiendra ce qu’il souhaite depuis un moment : l’opportunité d’être l’homme d’une équipe, plutôt qu’un acteur de soutien. Les Sorciers refléteront sa sensibilité, son éthique de travail, son professionnalisme.

« Je pense être en contact, juste comprendre que Washington me voulait toujours », a déclaré Kuzma samedi, décrivant les raisons de sa re-signature. «Après avoir eu mes entretiens de sortie, Ted (Leonsis) m’a juste (mis) l’accent sur le fait qu’il voulait que je sois ici. Je le savais, car je pense qu’au cours de mes deux dernières années ici, j’ai été très transparent, une personne honnête. Toute l’organisation, de Ted, l’ancien régime, le nouveau régime, ce sont des gens très transparents. Je n’ai jamais vraiment eu à m’inquiéter de ce côté-là. Mais je voulais quand même passer par le processus. Je pense avoir pris la bonne décision. »

Kuzma reflète la stratégie sur laquelle parie le nouveau régime : chacun dans l’organisation s’appuie sur ce qu’il était avant pour devenir quelque chose de plus grand.

Winger et Dawkins étaient des lieutenants de confiance dans les organisations gagnantes. Ils sont tous les deux chargés, maintenant, d’en créer un par eux-mêmes.

Kuzma et Poole ont remporté des bagues avec les Lakers et les Warriors, respectivement, mais en tant qu’acteurs importants, pas en tant que stars. Ils seront désormais les voix de leur propre vestiaire. Kuzma s’épanouira-t-il en tant que première option après avoir partagé cette charge avec Beal et Porziņģis, ou pataugera-t-il? Poole, un homme réservé de 24 ans, peut-il puiser dans une autre partie de lui-même pour devenir un leader efficace, ou cela sera-t-il perçu par ses coéquipiers comme performatif ?

Coulibaly était, bien sûr, un accessoire la saison dernière sur Metropolitans 92, l’équipe française qui comprenait Victor Wembanyama. Il est maintenant un choix de première ronde à Washington, l’offre initiale de Winger et Dawkins du type de joueur qui, selon eux, sera transformatrice.

Tyus Jones, acquis de Memphis dans le cadre de l’échange à trois équipes qui a envoyé Porziņģis à Boston, est considéré depuis un certain temps dans la ligue comme un futur meneur. Le futur c’est maintenant.

« Les personnalités du groupe, le caractère du groupe et la passion qu’ils ont pour le basket-ball, je pense que Michael et moi en avons parlé très tôt – trouver des gars qui veulent faire du cerceau et qui veulent s’en sortir », a déclaré Dawkins. « Et nous avons l’impression d’avoir obtenu cela, en peu de temps. »

Beaucoup de personnes lors de la séance médiatique de samedi voulaient connaître les réflexions de Poole sur la façon dont il avait quitté Golden State, après une saison moins que réussie pour lui. Il n’a pas beaucoup parlé la saison dernière du combat désormais tristement célèbre qu’il a eu avec Draymond Green en octobre, lorsque Green a frappé son coéquipier de l’époque après qu’ils aient échangé des (mé)plaisanteries verbales lors d’un entraînement. Poole, pour le moment du moins, préférait toujours pivoter vers l’avant, ce qui était compréhensible étant donné que son nouveau rôle dans DC le centrera, plutôt que Green ou Stephen Curry, en tant que visage de la franchise.

« C’est incroyable que nous ayons récupéré Kuz », a déclaré Poole. « C’est vraiment énorme pour nous. Nous deux ayant l’expérience du championnat que nous avons, lui venant des Lakers et moi remportant une bague à Golden State. Nous avons beaucoup de jeunes gars qui sont prêts, qui ont du talent, qui ont une éthique de travail. Nous avons beaucoup de gens qui veulent concourir. Et je pense que c’est quelque chose d’extrêmement excitant, non seulement pour notre équipe, mais pour la ville, pour les fans. On va jouer, on va se battre dur, nuit après nuit. Diriger simplement avec les connaissances que j’ai. Vous ne le faites pas par vous-même. Tout le monde est dedans ensemble. Et nous allons construire une culture incroyable.

ALLER PLUS LOIN Qu’apportera Jordan Poole aux Wizards de Washington ? « Ce ne sera pas inintéressant »

Ce mot « culture » est utilisé au point d’être inutile dans cette ligue, mais son absence à Washington depuis si longtemps a fait passer pour un prophète quiconque a une réelle expérience avec une organisation gagnante. Quoi que vous pensiez du coup de poing de Green et de l’impact qu’il a pu avoir sur Poole, ce dernier était néanmoins un membre clé d’une équipe vainqueur du titre à Golden State. Il était considéré comme un pont entre la génération du championnat de la franchise et son avenir, digne d’une extension de 128 millions de dollars l’automne dernier. Les Warriors n’auraient pas obtenu un quatrième anneau sans que Poole ne fasse de très gros coups lors des séries éliminatoires au printemps 2022.

« C’est une beauté, de pouvoir repartir de zéro, essentiellement », a déclaré Poole. « Appliquez ce que vous savez. Nous venons tous d’endroits différents. Winger vient des Clips. Will vient du Thunder. Pouvoir juste, collectivement, en tant qu’unité, en équipe, appliquer ce que nous savons, toutes nos différentes organisations, situations. Apporter cela à une nouvelle équipe, à une nouvelle culture, c’est ça la beauté. C’est ce que nous aimons faire. Et c’est pourquoi je pense que nous sommes tous si convaincus et excités pour l’avenir.

Certes, même avec Kuzma, Poole et Jones à bord, l’avenir immédiat n’est pas prometteur. Washington a toujours l’apparence d’une équipe non éliminatoire la saison prochaine, même si ce n’est peut-être pas un bas de gamme complet.

Les débuts de Coulibaly dans l’équipe de la ligue d’été des Wizards samedi se sont déroulés comme on pouvait s’y attendre pour une recrue qui n’aura 19 ans que plus tard ce mois-ci. Ses séjours dans la circulation ont été lapidés par des ailes plus grandes et plus expérimentées, qui l’ont dépouillé du ballon plus d’une fois. Ses entraînements au panier, souvent et ceux de la LNB française, sont tombés sans danger sur le sol Thomas et Mack Center contre les Pacers. Comme pour Wembanyama, qui a connu des difficultés lors de ses débuts en NBA vendredi avec les Spurs, cela prendra du temps à Coulibaly. Tout va prendre du temps.

L’alchimie a toujours pris du temps, s’il a finalement produit de l’or ou des scories. Toujours, avec cette franchise, ça prend du temps. Toute impatience du DMV à attendre encore plus longtemps pour le paiement ou pour les séries éliminatoires est dûment notée.

(Photo du haut d’un caucus de la ligue d’été des Wizards avec Bilal Coulibaly (n ° 0): Logan Riely / NBAE via Getty Images)