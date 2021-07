Le plan de vaccination pour les enfants sera annoncé AUJOURD’HUI avec les parents pour savoir si leur enfant est éligible

Un plan de VACCIN pour les enfants doit être annoncé AUJOURD’HUI – avec les parents-parents pour savoir si leur enfant est éligible.

Le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, informera le Parlement du fonctionnement du déploiement à 15h30.

Certains enfants au Royaume-Uni seront bientôt piqués Crédit : Getty

Plus tôt dans la journée, il a déjà confirmé que les enfants âgés de 12 à 17 ans seront vaccinés – mais uniquement s’ils font partie d’un groupe vulnérable ou vivent avec quelqu’un qui l’est.

Pendant ce temps, le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation examine toujours les preuves concernant la vaccination de tous les plus de 12 ans.

Pour cette raison, les seuls enfants qui recevront le vaccin universellement à ce stade sont les jeunes de 17 ans qui auront 18 ans en moins de trois mois.

IMMUNITÉ DU TROUPEAU

Les experts ont averti hier que le Royaume-Uni n’atteindrait pas l’immunité collective à moins que les enfants de moins de 16 ans en Grande-Bretagne – qui représentent un sur cinq de la population – ne soient complètement vaccinés.

Le professeur Neil Ferguson – surnommé « Professeur Lockdown » – a déclaré qu’il était « inévitable » que les adolescents aient besoin du jab.

« En l’absence de vaccination, il est inévitable que nous ayons un nombre très élevé de cas chez les adolescents, et nous ne pourrons pas atteindre l’immunité collective sans une immunité significative chez les moins de 18 ans », a-t-il déclaré à la BBC.

L’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA), qui approuve les médicaments et les vaccins destinés à être utilisés au Royaume-Uni, a donné son feu vert au vaccin Pfizer pour les 12 à 15 ans en juin à la suite des essais, mais des données supplémentaires sur l’impact sur les jeunes enfants sont toujours disponibles. nécessaire.

Pfizer et AstraZeneca devraient rendre les résultats des essais en cours plus tard cette année.

Les scientifiques craignent que le vaccin ne compromette le développement du système immunitaire des jeunes enfants.

En plus de cela, différents groupes d’âge peuvent avoir besoin de doses différentes, ce qui complique encore le déploiement.

Les experts sont également divisés sur la question de savoir s’il est préférable de permettre aux enfants d’attraper Covid-19 étant donné le faible risque qu’ils ont de souffrir de symptômes graves, et de leur permettre plutôt de renforcer leur immunité naturellement.

Le ministre du Logement, Robert Jenrick, a déclaré que le gouvernement « examinerait attentivement » les conseils du JCVI aujourd’hui.

« Nous examinerons attentivement leurs conseils lorsque nous les recevrons – nous l’attendons très bientôt – sur la question de savoir si nous devons ou non ouvrir le programme de vaccination en premier lieu aux enfants qui sont à peine âgés de 18 ans, à ces enfants. qui ont des vulnérabilités particulières et les enfants qui vivent dans des ménages où se trouvent des personnes particulièrement vulnérables.

« Cela semble une manière sensée pour nous de procéder, mais les ministres devront prendre cette décision lorsqu’ils seront armés de l’avis final du JCVI. »

Un porte-parole du ministère de la Santé a déclaré: « Le gouvernement continuera à être guidé par les conseils du JCVI, et aucune décision n’a été prise par les ministres quant à savoir si les personnes âgées de 12 à 17 ans devraient se voir systématiquement proposer des vaccins Covid. »

LA JOURNÉE DE LA LIBERTÉ VA DE L’AVANT

Cela survient alors que les décès de Covid au Royaume-Uni ne représentent qu’une fraction de ce qu’ils étaient lors des vagues précédentes, ce qui a incité le gouvernement à faire avancer les plans de la Journée de la liberté.

Les données de l’Office for National Statistics (ONS) montrent que, malgré une augmentation des cas, le taux de mortalité quotidien glissant sur sept jours n’est que de 40, contre 654 le 26 décembre, lorsque les taux d’infection étaient à peu près les mêmes.

Et à partir de lundi, les gens pourront rendre visite à autant de familles et d’amis qu’ils le souhaitent tandis que les règles de distanciation sociale et l’obligation légale de porter des masques faciaux seront supprimées.

Mais le gouvernement a averti qu’il était prêt à réimposer le verrouillage si la troisième vague devenait « inacceptable ».

Les décès ont légèrement baissé par rapport aux 26 enregistrés il y a une semaine mais restent supérieurs aux 15 signalés il y a quinze jours.

740 autres personnes ont été hospitalisées au cours des dernières 24 heures – une légère augmentation par rapport au chiffre de 585 de dimanche dernier, et bien au-dessus des 460 enregistrés le 4 juillet.

Dans des développements plus positifs, 67 217 Britanniques supplémentaires ont reçu leur première dose de vaccin hier, portant le nombre total de personnes ayant reçu leur premier vaccin à 87,9% de la population tandis que 68,3% en ont reçu deux.