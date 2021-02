Le plan de vaccination des Nations Unies pour les pays pauvres est sur le point d’être déployé

GENÈVE (AP) – L’heure du lancement de COVAX est presque arrivée, le programme sans précédent des Nations Unies visant à déployer les vaccins COVID-19 pour des centaines de millions de personnes dans le besoin dans le monde.

Plus de deux mois après que des pays comme la Grande-Bretagne et les États-Unis ont commencé à vacciner leurs populations les plus vulnérables, l’agence de santé de l’ONU a donné son approbation lundi à un vaccin développé par l’Université d’Oxford et AstraZeneca, qui devrait déclencher la libération de centaines de millions de doses par COVAX .

COVAX a raté son propre objectif de commencer la vaccination dans les pays pauvres en même temps que les vaccinations étaient déployées dans les pays riches, et de nombreux pays en développement ont signé leurs propres accords pour acheter des vaccins, craignant que le programme ne soit pas livré.

L’Organisation mondiale de la santé et ses partenaires espèrent que COVAX pourra enfin commencer à expédier des vaccins plus tard ce mois-ci.

Voici un aperçu du projet:

QU’EST-CE QUE COVAX ET POURQUOI EST-CE IMPORTANT?

Il s’agit d’un programme de coopération visant à garantir que les pays à revenu faible ou intermédiaire obtiennent un accès équitable aux vaccins COVID-19. Certains les achètent, d’autres les obtiennent gratuitement grâce aux pays donateurs et aux associations caritatives.

COVAX espère déployer quelque 336 millions de doses d’ici la fin juin, et environ 2 milliards de doses d’ici la fin de l’année.

Le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré la semaine dernière que plus de 130 millions de doses de vaccin avaient été déployées dans le monde – les trois quarts d’entre elles dans seulement dix pays. Près de 130 pays avec 2,5 milliards de personnes n’ont pas administré une seule dose, a-t-il déclaré.

POURQUOI L’AGRÉMENT D’UTILISATION D’URGENCE DE L’OMS EST-IL IMPORTANT?

Contrairement à la plupart des pays riches, de nombreux pays en développement n’ont pas les ressources nécessaires pour évaluer si les vaccins doivent être approuvés. Ils comptent sur l’OMS pour déterminer si les vaccins sont sûrs, efficaces et ont été fabriqués correctement.

Le moment le plus marquant pour COVAX à ce jour se profile avec l’approbation lundi du vaccin AstraZeneca; le programme a acheté des centaines de millions de doses, bien qu’il n’y ait aucune garantie quand les pays les recevront. L’Institut indien du sérum, qui en produira la majorité, a précédemment déclaré que sa fourniture de vaccins à COVAX serait «calibrée» en fonction des besoins nationaux et autres de l’Inde.

L’histoire continue

Mais des questions se sont récemment posées sur l’utilisation du vaccin, étant donné la propagation croissante du variant du virus identifié pour la première fois en Afrique du Sud. Les premières études suggèrent que le vaccin AstraZeneca est moins efficace contre cette variante et le gouvernement sud-africain a retardé les projets de déploiement de ses propres approvisionnements en vaccin. L’OMS a déclaré la semaine dernière que le vaccin AstraZeneca devrait toujours être utilisé dans les pays qui ont détecté des variantes – mais le chef des Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies a averti les pays de la région de donner la priorité à d’autres vaccins à la place.

QUI OBTIENT LES DOSES EN PREMIER?

Les dirigeants de COVAX ne l’ont pas dit.

Gian Gandhi, le coordinateur de l’approvisionnement de l’UNICEF pour COVAX, a déclaré qu’une confirmation des doses que l’agence des Nations Unies pour l’enfance peut déployer viendra une fois que l’OMS aura approuvé le vaccin AstraZeneca.

L’OMS tient compte de l’état de préparation et des besoins et a accordé la priorité à la distribution des doses aux agents de santé et aux personnes vulnérables comme les personnes âgées.

Le déploiement « variera d’un pays à l’autre », a déclaré Gandhi. « Dans certains cas, le délai pourrait être de l’ordre de plusieurs jours et semaines; dans d’autres, il pourrait durer plusieurs semaines. »

___

Lori Hinnant a contribué depuis Paris.