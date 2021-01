Biden discutera de son intention d’administrer le vaccin COVID-19 aux Américains

Le président élu Joe Biden prononcera vendredi une allocution à Wilmington, dans le Delaware, sur son projet d’administrer les vaccins COVID-19 à la population américaine, selon son calendrier publié. Biden a déjà déclaré qu’il souhaitait que les Américains reçoivent 100 millions de vaccins contre le COVID-19 au cours des 100 premiers jours de son administration, un objectif ambitieux pour inverser le lent démarrage du déploiement du vaccin dans le pays. quelques détails sur la manière dont son administration réaliserait le calendrier ambitieux. Lors d’un discours aux heures de grande écoute jeudi soir, cependant, Biden a abordé son projet de plan de relance économique de 1,9 billion de dollars, qui contient 20 milliards de dollars pour un programme national de vaccination. Le programme travaillera en partenariat avec les États, les tribus et les territoires et rendra le vaccin gratuit pour tous aux États-Unis.

Les travailleurs de la restauration rapide prévoient de faire grève pour un salaire minimum plus élevé

Les travailleurs de la restauration rapide à travers le pays prévoient de faire grève vendredi pour envoyer un message à l’administration entrante de Biden ainsi qu’à leurs employeurs pour augmenter le salaire minimum à 15 dollars de l’heure. Les employés de McDonald’s, Wendy’s et d’autres chaînes de restauration rapide resteront à la maison ou quitteront leur travail dans environ 15 villes, a déclaré un porte-parole du mouvement « Lutte pour 15 $ et un syndicat », qui organise des débrayages depuis 2012 et est soutenu par le Union internationale des employés de service. Le salaire minimum fédéral de 7,25 $ n’a pas bougé depuis 2009; Le président élu Joe Biden a fait d’un salaire minimum de 15 dollars l’heure un objectif clé.

Exécution fédérale finale de l’administration Trump

L’exécution de Dustin Higgs est prévue vendredi, la dernière avant l’investiture du président élu Joe Biden la semaine prochaine. Sauf intervention du tribunal, l’administration Trump aura exécuté un total de 13 prisonniers d’ici janvier, surpassant en nombre toute présidence depuis celle de Franklin D. Roosevelt et surpassant en nombre tous les États combinés.Les experts et les défenseurs des peines de mort affirment que la frénésie d’exécution de l’administration Trump met en évidence les inégalités de longue date dans une justice pénale système qui continue de traiter de manière disproportionnée les prisonniers noirs comme les pires des pires criminels alors que la nation prend en compte les problèmes d’injustice raciale. Higgs, qui est noir, a été reconnu coupable d’enlèvement et de meurtre de trois femmes, Biden a promis d’éliminer la peine de mort fédérale et d’inciter les États à faire de même.

Le prix Mega Millions ne cesse de croître: le ticket gagnant pourrait rapporter 750 millions de dollars

Le jackpot du Mega Millions de vendredi est passé à 750 millions de dollars – le cinquième plus grand de l’histoire de la loterie et le deuxième plus grand du jeu jamais – après que le tirage de mardi soir n’ait pas produit de gagnant. Le jackpot n’a cessé de croître depuis l’automne, avec 34 tirages sans gagnant depuis septembre. Les deux principaux jeux de loterie du pays regorgent d’argent: le tirage Powerball de samedi vaut 640 millions de dollars après que personne n’a remporté le tirage de 550 millions de dollars de mercredi. Le plus gros lot de loterie américain était un jackpot Powerball de 1,58 milliard de dollars divisé par trois gagnants en 2016.

« WandaVision » ramène MCU d’une longue pause avec les débuts de Disney +

En raison des retards de production liés aux coronavirus, les fans de Marvel Cinematic Universe n’ont vu aucun nouveau contenu original depuis que « Spider-Man: loin de chez soi » est sorti en salles à l’été 2019. Cela change vendredi lorsque les deux épisodes d’ouverture de « WandaVision », le premier des 10 prochains spectacles d’action en direct liés au MCU, première sur Disney +. La série met en vedette les héros « Avengers » Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), une puissante sorcière, et son amour Android Vision (Paul Bettany) qui traverse des décennies d’histoire de la sitcom télévisée tout en soupçonnant que quelque chose ne va pas dans leur petite tranche de banlieue de paradis. Marvel a déjà révélé que « WandaVision » sera directement lié aux suites à venir « Doctor Strange in the Multiverse of Madness » et « Captain Marvel 2. » En outre, Kat Dennings (« Thor ») et Randall Park (« Ant-Man and the Wasp ») reprendront leurs personnages des précédents films MCU.