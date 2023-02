Le plan de Twitter de facturer un outil crucial suscite un tollé

Au lendemain du tremblement de terre dévastateur en Turquie et en Syrie, des milliers de développeurs de logiciels bénévoles ont utilisé un outil Twitter crucial pour passer au peigne fin la plate-forme d’appels à l’aide – y compris de personnes prises au piège dans des bâtiments effondrés – et connecter les gens avec des organisations de secours.

Ils pourraient bientôt perdre l’accès à moins qu’ils ne paient à Twitter des frais mensuels d’au moins 100 dollars américains, ce qui est prohibitif pour de nombreux bénévoles et organisations à but non lucratif aux budgets restreints.

“Ce n’est pas seulement pour les efforts de sauvetage, dont nous arrivons malheureusement à la fin, mais aussi pour la planification logistique, car les gens vont sur Twitter pour faire part de leurs besoins”, a déclaré Sedat Kapanoglu, le fondateur d’Eksi Sozluk, la plateforme sociale la plus populaire de Turkiye. qui a conseillé certains volontaires dans leurs efforts.

Les organisations à but non lucratif, les chercheurs et autres ont besoin de l’outil, connu sous le nom d’API, ou interface de programmation d’applications, pour analyser les données de Twitter, car la quantité d’informations rend impossible pour un humain de les parcourir à la main.

Kapanoglu dit que des centaines de “bons samaritains” ont distribué leurs propres clés d’accès API payantes (Twitter proposait déjà une version payante avec plus de fonctionnalités) à utiliser dans les efforts de sauvetage. Mais il dit que ce n’est pas “durable ou la bonne façon” de le faire. Cela pourrait même être contraire aux règles de Twitter.

La perte de l’accès gratuit à l’API représente un défi supplémentaire pour les milliers de développeurs en Turquie et au-delà qui travaillent 24 heures sur 24 pour exploiter l’écosystème ouvert et unique de Twitter pour les secours en cas de catastrophe.

“Pour les codeurs turcs travaillant avec l’API Twitter à des fins de surveillance des catastrophes, cela est particulièrement inquiétant – et j’imagine que c’est également inquiétant pour d’autres dans le monde qui utilisent les données Twitter pour surveiller les urgences et les événements politiquement contestés”, a déclaré Akin Unver. , professeur de relations internationales à l’Université Ozyegin d’Istanbul.

Les nouveaux frais ne sont que la dernière complication pour les programmeurs, les universitaires et autres personnes essayant d’utiliser l’API – et ils disent que communiquer avec quiconque dans l’entreprise est devenu pratiquement impossible depuis qu’Elon Musk a pris le relais.

Twitter avait initialement prévu d’introduire les changements la semaine dernière, mais l’a reporté à lundi. Lundi, la société a tweeté qu’elle retardait à nouveau le lancement “de quelques jours de plus”, sans fournir plus de détails.

Le paywall de l’API est la dernière tentative de Musk pour tirer des revenus de Twitter, qui doit payer environ 1 milliard de dollars d’intérêts annuels suite à l’acquisition du milliardaire, achevée en octobre.

Il n’y a pas que les groupes de secours en cas de catastrophe qui sont concernés. Depuis des années, des chercheurs universitaires et non gouvernementaux utilisent Twitter pour étudier la propagation de la désinformation et des discours de haine ou faire des recherches sur la santé publique ou sur la façon dont les gens se comportent en ligne.

Rebekah Tromble, directrice de l’Institute for Data, Democracy, and Politics de l’Université George Washington, a utilisé l’API Twitter pour suivre les conversations sur Twitter afin de voir quels types de tweets ont provoqué des attaques de trolls – et ce qui les a poussés à partir – dans une étude.

“Avec si peu d’informations de Twitter sur les aspects pratiques de cette nouvelle politique, les détails de celle-ci, nous ne savons tout simplement pas où aller. Nous n’avons aucun moyen de faire la planification. Et pour beaucoup d’entre nous qui sont sur le terrain, exécuter des programmes, exécuter des projets qui ont des conséquences dans le monde réel, c’est assez effrayant”, a-t-elle déclaré.

Twitter n’était pas le seul, mais était unique parmi les entreprises de médias sociaux à rendre son API ouverte et gratuite. TikTok, par exemple, y travaille actuellement mais n’a pas encore publié son API. Celui de Facebook est plus limité car l’entreprise est très protectrice des données qu’elle collecte.

Tromble a déclaré que les plateformes sociales comme YouTube, Facebook, Instagram et d’autres prennent des mesures pour accroître l’accès et la transparence des chercheurs, en grande partie en raison des nouvelles réglementations européennes. Twitter, en revanche, évolue dans la direction opposée.

“Ils sont passés du premier de la classe à l’absolu dernier”, a-t-elle déclaré.

La maintenance d’une API coûte de l’argent. En tant qu’entreprise privée, Twitter est libre de facturer ses outils. Mais les chercheurs et les développeurs disent qu’il ne faudrait pas grand-chose à Musk pour créer des exceptions pour la recherche universitaire et les organisations à but non lucratif.

“Aucune autre technologie n’a changé la société aussi rapidement et aussi profondément que les médias sociaux. Avoir accès aux pensées et aux émotions d’autres personnes dans le monde entier, c’est un changement fondamental pour la société”, a déclaré Kristina Lerman, professeur d’informatique à l’Université de Californie du Sud. qui étudie la désinformation. “Et vous ne pouvez pas le comprendre sans accès aux données, accès à l’observation.”

Takeshi Kawamoto, un développeur de logiciels japonais qui gère un bot d’alerte aux tremblements de terre populaire avec plus de 3 millions d’abonnés, a créé le compte en 2007 comme passe-temps.

Il existe un nombre incroyable de ces bots sur Twitter – des comptes utiles, amicaux ou originaux créés par des personnes ou des groupes ayant un intérêt spécifique. Il existe des bots météo, des outils qui combinent de longs fils Twitter dans un seul fichier facile à lire, des bots qui envoient des citations de livres ou de personnes célèbres, des bots qui vous rappellent de vous lever et de vous étirer à des intervalles aléatoires pendant la journée, des bots qui insèrent un un peu d’absurdité et d’étrangeté dans votre défilement Twitter.

Le robot tremblement de terre créé par Kawamoto n’a pas décollé avant le tremblement de terre dévastateur, le tsunami et la catastrophe nucléaire de 2011 qui ont frappé le Japon, lorsque les gens se sont tournés vers lui pour obtenir des informations sur les tremblements de terre et les répliques.

Kawamoto était prêt à fermer le bot lorsque Twitter a annoncé pour la première fois qu’il allait facturer l’accès à l’API. Payer 1 200 $ par an pour un compte qui ne fait décidément pas de profit n’allait pas être possible. La semaine dernière, Twitter a annoncé qu’il ferait une petite exception pour offrir gratuitement un accès API “en écriture seule” aux comptes qui envoient moins de 1 500 tweets par mois.

Cela pourrait aider, mais Kawamoto dit que la limite de 1 500 posera un problème après un gros tremblement de terre avec beaucoup de répliques. Il aimerait demander à Musk d’autoriser les comptes à publier plus de 1 500 tweets sur une base de paiement à l’utilisation.

Jusqu’à présent, Twitter, basé à San Francisco, n’a offert aucune autre exception, bien qu’il soit possible que Musk voie l’un des nombreux tweets de développeurs travaillant sur le soulagement du tremblement de terre qui ont plaidé pour une solution.

Pour Mark Sample et sa petite armée de robots Twitter, comme celui qui enverrait des citations soigneusement sélectionnées de “Moby Dick” d’Herman Melville à des intervalles aléatoires, il est trop tard. Le bot Moby Dick, ainsi que celui qui a envoyé des images clipart d’ordinateur à partir de 1994 et un autre appelé “bizarre satellite” ont tous quitté Twitter. Certains sont passés à Mastodon, la plateforme sociale vers laquelle certains utilisateurs découragés de Twitter ont migré.

Les bots de Sample faisaient partie de “Twitter étrange”, une sous-culture excentrique de Twitter qui a culminé au milieu des années 2010 et comprenait des bots étranges, amusants et absurdes envoyant des rafales aléatoires dans les flux des gens.

“Je traverse en quelque sorte un processus de deuil, une sorte de deuil”, a déclaré Sample, professeur d’études numériques au Davidson College en Caroline du Nord. Avec l’API “Twitter faisait quelque chose qu’aucune des autres plateformes de médias sociaux ne faisait, ce qui ressemblait un peu à avoir ce terrain de jeu ouvert. Je veux dire, il y avait des façons dont les gens pouvaient en profiter et déformer les choses et l’utiliser de manière malveillante . Mais c’était aussi ce formidable terrain de jeu pour les amateurs et les créatifs. Aucune des autres plateformes de médias sociaux n’avait cela.”

Pour Sample, le point de rupture n’a pas été l’annonce de l’API. Cela s’est produit l’automne dernier lorsque Musk a commencé à licencier en masse les employés de Twitter et à poursuivre les journalistes qui l’ont interrogé ou critiqué, a-t-il déclaré. Construire des applications pour une plate-forme lorsque quelqu’un vient de tout fermer sur un coup de tête, a-t-il déclaré, “n’est pas une bonne utilisation de notre temps et de notre énergie créative”.

“Je veux dire, il a eu une bonne course”, a-t-il déclaré. “C’est comme 15 ans ou peu importe. C’est donc une très bonne course. Et peut-être qu’il est temps de passer à autre chose.”