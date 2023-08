Le plan de transition de trois ans de la junte nigérienne est une « provocation », déclare le bloc régional ouest-africain

NIAMEY, Niger (AP) — Le bloc ouest-africain de la CEDEAO a rejeté la proposition des soldats mutins du Niger d’une transition de trois ans vers un régime démocratique, un commissaire qualifiant la lenteur du calendrier de provocation.

La porte de la diplomatie avec la junte nigérienne reste ouverte, mais le bloc ne va pas s’engager dans des pourparlers interminables qui ne mèneront nulle part, a déclaré Abdel-Fatau Musah, le commissaire à la paix et à la sécurité de la CEDEAO, dans une interview accordée mercredi à l’Associated Press.

« Les chefs d’État de la CEDEAO et la Commission sont convaincus que le coup d’État au Niger est un coup de trop pour la région et que si nous le permettons, nous aurons un effet domino dans la région et nous sommes déterminés à le faire. arrêtez ça », a déclaré Musah. Alors que des pourparlers directs et des négociations secrètes sont en cours, il a déclaré que la porte de la diplomatie n’était pas ouverte indéfiniment.

« Nous n’allons pas nous lancer dans de longs marchandages avec ces officiers militaires. … Nous avons emprunté cette voie au Mali, au Burkina Faso et ailleurs, et nous n’aboutissons à rien », a déclaré Musah.

Ses commentaires interviennent quelques jours après qu’une délégation de la CEDEAO a rencontré le chef du régime militaire du Niger, le général Abdourahmane Tchiani, pour la première fois depuis que les soldats mutinés ont renversé le président Mohamed Bazoum en juillet.

Après la réunion de la semaine dernière, Musah a déclaré que la balle était désormais dans le camp de la junte.

La junte maintient Bazoum, sa femme et son fils en résidence surveillée, et la CEDEAO a exigé la libération de Bazoum et le rétablissement de l’ordre constitutionnel.

La CEDEAO a utilisé le Niger comme ligne rouge contre de nouveaux coups d’État après plusieurs dans la région, dont deux au Mali et au Burkina Faso depuis 2020.

Le bloc a imposé de sévères sanctions économiques et de voyage et a menacé de recourir à la force militaire si Bazoum n’était pas réintégré, mais la junte s’est retranchée. Elle a nommé un nouveau gouvernement et a déclaré qu’il ramènerait le pays à un régime démocratique d’ici plusieurs années.

Le Niger était considéré comme l’un des derniers pays démocratiques de la région du Sahel, au-dessous du désert du Sahara, avec lequel les pays occidentaux pouvaient s’associer pour repousser une insurrection djihadiste croissante liée à Al-Qaida et au groupe État islamique. La France, d’autres pays européens et les États-Unis ont investi des centaines de millions de dollars pour fournir des équipements et une formation à l’armée nigérienne et, dans le cas de la France, ont mené des opérations conjointes.

Depuis le coup d’État, ces opérations militaires ont été suspendues le temps que les deux parties décident quoi faire. La France et les États-Unis disposent d’environ 2 500 militaires dans le pays et les États-Unis exploitent deux bases clés de drones et de lutte contre le terrorisme.

Musah a déclaré que la CEDEAO ne discutait de plans militaires avec aucun partenaire extérieur et que tout ce qu’elle planifiait était basé sur les ressources des États membres. Plus tôt ce mois-ci, la CEDEAO a déclaré que 11 de ses 15 États membres avaient accepté d’intervenir militairement si les pourparlers échouaient.

La CEDEAO mise sur une combinaison de pressions extérieures à travers des sanctions et des troubles internes au sein des forces de sécurité du Niger et le fait que Tchiani, le chef de la junte, ait rencontré la CEDEAO face à face après de multiples tentatives, est un signe que les putschistes ressentent la pression. pression, a déclaré Nate Allen, professeur agrégé au Centre africain d’études stratégiques.

« Néanmoins, il est clair que les deux parties restent très éloignées et que le risque de conflit est élevé », a-t-il déclaré.