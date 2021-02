Le plan de sortie de verrouillage sera révélé

Le premier ministre dévoile la voie en quatre étapes vers la normalité

Boris Johnson dévoile aujourd’hui sa «feuille de route» de réouverture tant attendue. Le Premier ministre annoncera que la règle du «rester à la maison» sera abrogée le mois prochain alors que les sports de plein air reviendront et que les familles pourront enfin se retrouver dans les jardins. Il dira que les sports scolaires seront autorisés lorsque les enfants retourneront dans les salles de classe le 8 mars et que tous les sports de plein air organisés seront autorisés à partir du 29 mars – lorsque les conseils demandant aux gens de rester à la maison et dans leur région seront également levés et que le plein air » la règle de six « devrait revenir. Mais la levée du lock-out sera progressive, étalée sur au moins quatre mois. Rédacteur politique Ben Riley-Smith explique les quatre étapes de la feuille de route et les tests de données à respecter. Il sera renvoyé au Cabinet au complet aujourd’hui, le Parlement étant informé à 15h30 et une conférence de presse à 19h00. Suivez les mises à jour en direct. De la réouverture des pubs aux vacances d’été, découvrez tout ce qui vous attend.

Il n’y a jamais eu plus de pression sur M. Johnson pour fournir une feuille de route qui colle à son cours. Mais éditeur associé Camilla Tominey écrit que, avec la fin en vue, la prudence est le plus grand risque de M. Johnson. Alors que le coût de la pandémie en termes de vies a été au premier plan des politiques, le coût des restrictions a été plus difficile à quantifier et souvent négligé. Découvrez la réalité des verrouillages pour les affaires, la santé et le bien-être.

Le prince William espère réparer la rupture avec le prince Harry

Le duc de Cambridge tient à se concentrer sur « les questions purement familiales » avec le duc de Sussex, afin de réparer leur lien après la rupture des liens de travail, ont déclaré des sources du palais. On espère qu’après des mois de ruminations amères sur la décision des Sussex de quitter la vie royale, les frères seront en mesure de remédier à leur rupture en se concentrant sur les liens personnels. Mais Quartier Victoria rapporte qu’il y a toujours des inquiétudes au palais de Buckingham au sujet de la prochaine interview du couple avec Oprah Winfrey.

Matière à réflexion: véritable raison pour laquelle vous ne pouvez pas perdre de poids

Un scientifique de premier plan expose la science mal comprise du métabolisme après une prise de conscience surprenante alors qu’il vivait avec une tribu africaine. Nous savons tous que plus vous faites d’exercice, plus vous brûlez de calories et plus vous devenez mince, non? Eh bien non, pas exactement. Herman Pontzer, l’auteur de Burn, raconte Rosa Silverman pourquoi tout ce que vous pensiez savoir sur le métabolisme de votre corps est faux.

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Tomber du ciel | United Airlines a immobilisé 24 de ses Boeing 777 la nuit dernière après que deux jets utilisant la même famille de moteurs se sont répandus des débris au sol peu après le décollage. Les enquêteurs de la sécurité aérienne des deux côtés de l’Atlantique ont ouvert des enquêtes. Regardez des vidéos et des images extraordinaires de pièces d’avion qui ont atterri dans des jardins et sur des voitures.

Autour du monde: les motards français prennent d’assaut Paris

Quelque 6000 motocyclistes ont envahi les Champs-Elysées pour protester contre une interdiction rétablie de tisser entre deux voies de voitures. « La caractéristique déterminante d’avoir un véhicule à deux roues est que vous pouvez circuler entre les voies », a déclaré Jean-Marc Belotti, de la Fédération française des motocyclistes en colère. En savoir plus sur Rebecca Rosman à Paris et découvrez une galerie des photos du monde les plus marquantes de ce week-end.