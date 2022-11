Le plan de soins intensifs pédiatriques fait partie des nouvelles mesures de la Colombie-Britannique pour améliorer la capacité hospitalière

La province a créé un nouvel ensemble de mesures pour mieux répondre aux pics de besoins en soins d’urgence pour les enfants en Colombie-Britannique

Lors d’une conférence de presse mercredi matin (16 novembre), le ministre de la Santé, Adrian Dix, a annoncé un nouveau plan pédiatrique provincial, dirigé par le BC Children’s Hospital.

« Il y a beaucoup d’intérêt pour la capacité de soins intensifs des enfants », a-t-il déclaré. « Cela change et peut changer considérablement d’un jour à l’autre. Dans l’ensemble, nous avons 243 lits mais les chiffres changent de jour en jour.

Les unités de soins intensifs pédiatriques sont situées au BC Children’s Hospital, au Victoria General et à l’University of Northern BC Hospital. La province affirme que les taux de cas de surcapacité des soins intensifs pédiatriques changent rapidement par hôpital, car les petits hôpitaux ont moins de lits.

Le nouveau plan fait partie d’un effort plus vaste visant à gérer les capacités en lits dans toute la province. Plusieurs mesures sont en voie d’être intégrées dans les plans d’intervention d’urgence des autorités sanitaires.

Dix espère que d’autres mesures apporteront un soulagement dans toute la province et pour tous les niveaux de traitement, notamment des changements au processus de triage des services d’urgence, le triage des médecins, des équipes d’intervention rapide pour connecter les patients aux soins communautaires, l’embauche de plus de coordonnateurs des soins aux patients, l’intégration avec les services d’urgence et centres de soins primaires et une meilleure communication.

Dans les scénarios de forte demande, la province a des plans en place pour potentiellement reporter les chirurgies.

Pendant ce temps, Interior Health embauche des coordonnateurs des soins aux patients pour soutenir le triage des salles d’urgence, Island Health devrait améliorer le soutien de la réponse communautaire, Fraser Health prévoit d’améliorer l’intégration entre les urgences hospitalières et les cliniques de soins primaires d’urgence – ainsi que d’ouvrir des lits d’hôpitaux supplémentaires pour créer capacité.

Northern Health investit dans des équipes d’intervention rapide pour soutenir les admissions évitables aux urgences. Vancouver Coastal Health et Providence Health Care augmentent la gestion quotidienne active des lits et ajoutent 15 lits en santé mentale.

La province prévoit mettre ces plans en action tout au long de l’automne et de l’hiver.

