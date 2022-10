Le plan de sécurité nationale de Biden identifie la Russie comme un danger imminent, la Chine comme une menace à long terme

WASHINGTON – Le président Joe Biden a publié son premier stratégie de sécurité nationale plan mercredi, décrivant comment les États-Unis « concurrenceraient efficacement » la Chine dans les années à venir, « tout en contraignant une Russie dangereuse ».

Le document de 42 pages devait initialement être publié en décembre dernier, mais a été retardé lorsqu’il est devenu clair que la Russie se préparait à une action militaire en Ukraine.

Dix mois plus tard, l’armée russe et son économie ont toutes deux été considérablement affaiblies par l’invasion désastreuse, une nouvelle réalité qui s’est reflétée dans la stratégie de Biden.

« La Russie et [China] posent des défis différents”, a écrit Biden. “La Russie représente une menace immédiate pour le système international libre et ouvert, bafouant imprudemment les lois fondamentales de l’ordre international aujourd’hui, comme l’a montré sa brutale guerre d’agression contre l’Ukraine.”

“La RPC, en revanche, est le seul concurrent ayant à la fois l’intention de remodeler l’ordre international et, de plus en plus, la puissance économique, diplomatique, militaire et technologique pour faire avancer cet objectif”, a écrit le président, en utilisant l’acronyme de République populaire. de Chine.

Biden a écrit que les États-Unis s’engageront dans une concurrence stratégique avec la Chine, tout en “avançant sur les priorités qui exigent que nous travaillions ensemble”, comme la santé mondiale et le changement climatique.

Chaque nouvelle administration est tenue de publier une stratégie de sécurité nationale, mais le document fonctionne plus comme une expression ambitieuse des valeurs d’un président que comme un plan pour les plans militaires.

Dans l’ensemble, Biden a écrit que son administration donnerait la priorité à trois choses : stimuler les secteurs industriels et de haute technologie nationaux américains ; renforcer les alliances et coalitions mondiales comme l’OTAN, et faire des investissements pour “moderniser et renforcer notre armée”.

À la lumière de l’implication urgente et continue de l’Amérique dans la guerre de la Russie en Ukraine, la stratégie de Biden pour contrer la Russie a pris une note pragmatique.

Les dommages causés à l’armée russe par le conflit prolongé “augmenteront probablement la dépendance de Moscou aux armes nucléaires dans sa planification militaire”, a écrit Biden. Les États-Unis “ne permettront pas” à la Russie d’atteindre ses objectifs par l’utilisation ou la menace d’armes nucléaires, a écrit le président, mais il n’a pas précisé comment les États-Unis feraient cela.

En plus de maintenir et d’augmenter son soutien militaire actuel à l’Ukraine, “nous renouvelons notre attention sur le renforcement de notre résilience collective contre les menaces partagées de la Russie, y compris les menaces asymétriques” contre les infrastructures américaines et la démocratie américaine, a écrit Biden.

Au niveau mondial, Biden a écrit que la guerre du président russe Vladimir Poutine en Ukraine avait “profondément diminué le statut de la Russie vis-à-vis de la Chine et d’autres puissances asiatiques telles que l’Inde et le Japon”.

Et tandis que la Russie représente une menace régionale pour l’Europe et une menace pour les marchés mondiaux, a écrit Biden, le Kremlin “n’a pas les capacités à travers le spectre de la RPC”.