Le plan de sécurité communautaire de Kelowna suscite l’intérêt national

Le plan de sécurité communautaire (PSC) de Kelowna suscite l’intérêt d’autres communautés à travers le pays.

La directrice des services de sécurité communautaire, Colleen Cornock, a présenté au conseil municipal une mise à jour d’un an sur le plan lors de sa réunion régulière du 12 juin.

Elle a dit au conseil qu’elle avait reçu des appels de plusieurs municipalités demandant des renseignements sur le CSP.

Le programme quinquennal vise à améliorer les conditions des personnes, des familles et des communautés vulnérables.

Il décrit les domaines prioritaires de la prévention du crime, de l’intervention et du sentiment de sécurité; la violence domestique et conjugale ; le logement et l’itinérance, la santé mentale et la toxicomanie problématique; racisme et discrimination.

Le plan est en partenariat avec la GRC, la ville de Kelowna, les écoles publiques du centre de l’Okanagan, la régie de la santé des Premières Nations, Interior Health et le ministère du Développement de l’enfance et de la famille.

Le maire Tom Dyas a déclaré que le travail effectué par le CSP au cours de la dernière année profitera au groupe de travail sur la criminalité récemment créé, qu’il préside.

« Cela nous permettra d’utiliser les ressources déjà en place et de les communiquer aux membres du groupe de travail afin que nous puissions nous concentrer sur d’autres domaines. »

Cornock a déclaré qu’une partie du travail à venir comprend l’équipe d’action du CSP qui termine un modèle conceptuel pour les réponses communautaires et non policières aux personnes en crise.

