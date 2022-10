Le plan de secours de l’Allemagne pourrait déclencher un effondrement des obligations de style britannique

Le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé la semaine dernière un paquet de 200 milliards d’euros (198 milliards de dollars) destiné à aider à faire face à la flambée des prix de l’énergie. Le «bouclier défensif» comprend un frein au prix de l’essence et une réduction de la taxe de vente sur le carburant. Steffi Loos | Piscine | Reuter

Au milieu des prévisions optimistes d’une récession en Allemagne et dans la région au sens large, les analystes d’une banque de Wall Street ont partagé des inquiétudes plus larges concernant les mouvements violents du marché obligataire et les gouvernements européens cherchant à emprunter d’énormes sommes d’argent. Le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé la semaine dernière un paquet de 200 milliards d’euros (198 milliards de dollars) destiné à aider à faire face à la flambée des prix de l’énergie. Le «bouclier défensif» comprend un frein au prix de l’essence et une réduction de la taxe de vente sur le carburant. Les propositions pourraient réduire de 2 points de pourcentage l’inflation l’année prochaine, selon Citi, mais il est peu probable qu’elles empêchent une contraction économique. Le paquet “pourrait atténuer la récession à venir mais présente également des risques, à notre avis”, ont déclaré les analystes de Citi dans une note publiée vendredi dernier. Ces risques sont liés à la question de savoir comment le paquet sera financé et ce que cela pourrait faire à l’inflation, aux rendements des obligations souveraines de l’Allemagne, au taux de référence de la Banque centrale européenne et aux plans d’emprunt d’autres pays de la zone euro qui pourraient faire de même.

L’exemple de l’Allemagne

“Le risque est que d’autres suivent cet exemple”, a déclaré Christian Schulz, économiste en chef adjoint pour l’Europe chez Citi, à CNBC “Street Signs Europe” lundi. Schulz a noté la récente explosion du marché obligataire britannique après des réductions d’impôts non financées par le gouvernement britannique. Les anticipations de taux et les rendements obligataires ont bondi en Grande-Bretagne le mois dernier après une série d’annonces fiscales. Cela a poussé la Banque d’Angleterre à lancer un nouveau plan d’achat d’obligations, à provoquer le chaos sur le marché hypothécaire et à parler d’une crise du logement. Schulz a déclaré que l’Allemagne pourrait “se permettre” n’importe quel financement par emprunt grâce à son faible ratio dette/PIB et à ses faibles besoins de financement extérieur, mais le paquet pourrait ouvrir la porte à des pays moins prudents sur le plan budgétaire pour qu’ils veuillent emprunter de gros montants et émettre de nouvelles dettes – potentiellement conduisant à des problèmes comme ceux observés au Royaume-Uni, Citi prédit que le financement par la dette allemande pourrait également forcer une politique plus stricte de la BCE, ce qui pourrait également faire grimper les rendements dans la zone euro. “Le risque est que cette même dynamique [seen in Britain] évolue également sur le continent maintenant », a déclaré Schulz.

“Le chemin [Germany] vouloir[s] pour le faire, il faut utiliser un SPV existant [special purpose vehicle]un fonds hors bilan… est-ce que ça va déboucher sur des emprunts ou si ça va déboucher sur des prêts garantis – parce que ce fonds peut faire les deux – on verra”, a-t-il ajouté, faisant référence au plan de 200 milliards d’euros. Cour des comptes fédérale d’Allemagne critiqué le gouvernement et a suggéré qu’il avait esquivé les règles fiscales pour financer le paquet, selon Politico. D’autres banques et institutions ont souligné l’environnement difficile en Allemagne – la plus grande économie européenne et une salle des machines pour la croissance de la zone euro – qui tente maintenant de se sevrer brusquement des combustibles fossiles russes. Berenberg Economics a déclaré dans une note récente que la confiance des consommateurs en Allemagne, et plus généralement dans la zone euro, a plongé à un niveau record, ce qui, selon elle, est “un prélude à la récession”. En effet, l’Institute for Economic Research prédit que l’investissement chutera de 25% et s’attend à une récession allemande en 2023. Les analystes de la Deutsche Bank estiment que le «bouclier défensif» pourrait stimuler les revenus des ménages et limiter la baisse prévue du PIB en 2023 à environ 2%. C’est mieux que leurs prévisions précédentes d’une contraction de 3,5 %.

La récession peut être sur les cartes

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a fait allusion à de nouvelles hausses des taux d’intérêt, déclarant le 28 septembre que la banque n’était “pas encore à des taux neutres”.