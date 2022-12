Le plan de santé mentale de NYC soulève des questions pour les policiers

Le département de police a reçu 139 199 appels d’urgence impliquant des personnes en crise émotionnelle apparente jusqu’en septembre, contre 128 488 pour la même période l’année dernière, selon ses archives. Mais l’agence au fil des ans a été critiquée pour son agression envers des New-Yorkais instables, parfois lors de rencontres qui se sont avérées fatales.

En 1984, l’indignation et la protestation ont suivi le meurtre par la police d’Eleanor Bumpurs, une femme souffrant de troubles mentaux abattue lors d’une confrontation dans son immeuble du Bronx. Et en 2016, Deborah Danner, 66 ans, une femme émotionnellement perturbée, a été abattue par un sergent de police dans son appartement du Bronx. Les responsables de la ville ont déclaré que l’officier n’avait pas suivi le protocole pour traiter avec une personne émotionnellement perturbée.

Les nouveaux agents reçoivent une formation à l’Académie de police sur le traitement des personnes souffrant de troubles émotionnels. Les responsables de la ville ont déclaré qu’il faudrait des mois pour une préparation plus intense de la gestion des personnes qui résistent à être emmenées dans les hôpitaux – un délai optimiste pour un département qui a été cité pour sa mise en œuvre incomplète et lente de tels programmes.

Le mois dernier, l’avocat public de la ville, Jumaane Williams, a publié un rapport qui citait les retards dans les efforts pour résoudre les problèmes parmi la population de malades mentaux et a exhorté à mettre fin à l’utilisation des policiers comme première ligne de réponse. Selon un rapport du bureau de M. Williams, moins d’un tiers de tous les policiers avaient reçu une formation de crise en 2019 avant qu’elle ne soit interrompue par la pandémie.

On ne savait pas non plus dans quelle mesure le département était impliqué dans les discussions concernant la nouvelle initiative du maire.

Le commissaire de police Keechant Sewell était notamment absent lors de la conférence de presse du maire annonçant la politique. Et une déclaration envoyée par la suite par le bureau de presse du département de police indiquait que l’agence réaliserait l’initiative, mais elle laissait également entendre que le plan radical avait des responsables aveugles :

“Le NYPD est actuellement en train d’aligner sa politique, ses conseils et sa formation conformément à la directive du maire, que le département a reçue le mardi 29 novembre” – le jour où le maire l’a annoncé publiquement.