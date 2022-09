Soixante-six loups ont été abattus dans l’aire de répartition du caribou Itcha-Ilgachuz au cours des premiers mois de 2022 et d’autres devraient être éliminés au cours de l’hiver à venir, a confirmé le ministère de l’Intendance des terres, de l’eau et des ressources.

Le gouvernement provincial procède à l’abattage des loups depuis 2015 dans le cadre d’un effort de restauration des troupeaux de caribous.

En 2020, 90 loups ont été retirés de la région d’Itcha-Ilgachuz.

À l’époque, la population du troupeau de caribous était estimée à 385.

“L’estimation actuelle de la population est de 508 animaux”, a déclaré un porte-parole du ministère. Médias de la presse noire.

Certains autres abattages de loups ont restauré des troupeaux de caribous, a noté le porte-parole, partageant quelques exemples.

Dans le troupeau Kennedy Siding, les effectifs ont doublé depuis 2015, passant de 49 animaux à 115, le troupeau Klinse-za est passé de 38 animaux en 2013 à 114 actuellement et le troupeau Columbia North est passé de 124 animaux en 2014 à plus de 200 actuellement.

« La décision de réduire les populations de prédateurs n’est pas prise à la légère, et notre approche est basée sur la science et sur de solides principes de gestion de la faune », a ajouté le porte-parole, notant qu’il ne s’agit que d’un outil utilisé pour soutenir le rétablissement des troupeaux de caribous.

« La protection de l’habitat, la restauration de l’habitat et l’enclos maternel sont également des éléments clés de notre stratégie de rétablissement du caribou. La recherche a montré que ces mesures seules ne suffisent pas à court terme.

Scott Ellis, directeur général et chef de la direction de la Guide Outfitters Association of British Columbia, a déclaré qu’il observait le déclin du troupeau de caribous Itcha-Ilgachuz depuis plus d’une décennie.

« La chasse a été fermée il y a des années et si nous continuons à exploiter et ne prenons aucune mesure contre les prédateurs, il n’y aura plus de caribou.

Le choix est action ou pas action, a-t-il ajouté.

« Nous continuons d’exploiter l’habitat sensible du caribou tout en essayant de le protéger. Comment faites-vous la promotion des emplois forestiers tout en essayant de sauver le caribou en même temps? Quelqu’un va perdre.

Ellis a déclaré que les groupes anti-chasse et les pourvoyeurs de guides s’entendent sur une chose et que parfois l’abattage des loups fournit une raison de ne pas faire de réforme forestière.

“Jusqu’à ce qu’ils frappent la partie de la Forest and Range Practices Act (FRPA) qui stipule que vous ne pouvez pas réduire indûment l’approvisionnement en bois, nous sommes en quelque sorte sur la voie de l’exploitation forestière ou de l’effondrement et je sais que c’est difficile dans les villes forestières comme Cariboo Chilcotin, mais là doit être une industrie forestière durable et nous n’exploitons pas à un rythme durable et pour cela, il y a des conséquences.

L’équilibre pour les prédateurs a été renversé et les loups sont des chasseurs extrêmement intelligents et très efficaces et efficaces pour tuer le caribou, a-t-il ajouté.

« Nous aimerions que les deux soient réalisés – une restauration de l’habitat et une modification de la FRPA. Vous devez gérer les prédateurs à un niveau pour trouver le bon équilibre et lorsque vous avez cet équilibre, nous aimerions les voir les laisser tranquilles.

L’abattage des loups peut être une conversation émotionnelle, mais ne pas prendre de décision est une décision et il y a des conséquences à cela, a-t-il déclaré.

« Le paysage change et parfois nous devons prendre des mesures dramatiques et c’est ça l’abattage des loups, parce que si nous ne le faisons pas, il n’y aura pas de caribou et après il n’y aura plus de caribou, quelle sera la suite ? Les loups vont manger d’autres choses.

Un opposant farouche à l’abattage des loups est la BCSPCA.

« Nous nous opposons aux abattages qui ne respectent pas les sept principes consensuels internationaux pour le contrôle éthique de la faune », a déclaré Andrea Wallace, responsable du bien-être des animaux sauvages de la BCSPCA. « La recherche disponible montre des failles dans le contrôle du loup comme mesure pour sauver le caribou.

Restaurer l’habitat détruit sans détruire les prédateurs serait plus efficace, a ajouté Wallace.

Wallace a déclaré qu’elle ne connaissait pas à 100% tous les programmes en cours en Colombie-Britannique, mais a noté qu’elle était consciente que certains utilisent des enclos maternels combinés à l’abattage des loups et à la restauration de l’habitat, il est donc difficile de déterminer ce qui a réellement un impact, comme l’augmentation résultante. nombre de caribous dans la harde Itcha-Ilgachuz.

« La plupart des gens en Colombie-Britannique s’opposent à l’abattage d’un animal pour la protection d’un autre », a déclaré Wallace. « Ce n’est pas une approche éthique. Même s’il est en danger. Ce sont vraiment les causes humaines sur lesquelles nous devons réfléchir et penser OK, nous avons perturbé et détruit leur habitat, comment allons-nous résoudre ce problème et empêcher une nouvelle destruction de l’habitat et un nouvel empiètement des prédateurs ? »

Les prédateurs utilisent les routes forestières pour pénétrer dans l’habitat où ils ne pouvaient pas entrer auparavant, a-t-elle ajouté.

