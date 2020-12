NEW DELHI (AP) – L’Inde fait face à deux urgences de santé publique simultanément: l’air gravement pollué et la pandémie. Et Surinder Singh, chauffeur de bus dans la capitale New Delhi, est coincé entre eux deux.

Au cours des années précédentes, le gouvernement a encouragé plus de gens à utiliser des autobus qui fonctionnent avec des carburants plus propres, comme celui qu’il conduit, comme mesure d’urgence de la qualité de l’air. Mais cette année, les passagers sont limités pour maintenir leur distance sociale. L’air pique les yeux de Singh et il craint de contracter le virus à chaque fois qu’une personne monte à bord.

Toujours sous le choc du sévère verrouillage de l’Inde qui a asséché son revenu quotidien de 9 dollars pendant deux mois, le père de deux enfants de 47 ans dit qu’il n’a pas d’autre choix que de travailler. Masqué et armé d’une bouteille de désinfectant pour les mains, il commence son périple près d’un hôpital privé submergé par des patients infectés par le virus. Il parcourt des routes très fréquentées jusqu’à la gare la plus grande et la plus frénétique de la ville.

«Je conduis le bus avec une peur constante», dit-il.

Des millions d’autres sont également désespérés dans la récession historique de l’Inde. L’économie s’est contractée de 23,9% au cours du trimestre d’avril à juin – sa pire performance depuis au moins 24 ans – et de 7,5% au trimestre suivant.

Le virus, quant à lui, continue de se propager avec plus de 9,7 millions de cas et plus de 140000 décès. Et les hôpitaux sous-financés de l’Inde, déjà sous pression du virus, se remplissent également de patients souffrant de détresse respiratoire due à la pollution de l’air.

La pandémie a rendu plus difficiles la mise en œuvre de mesures d’urgence, comme le renforcement des transports en commun. Et les objectifs à long terme, y compris le sevrage des centrales électriques des combustibles fossiles sales, passent au second plan. L’Inde prévoit d’augmenter la production de charbon pour réduire les importations, et son plan de relance reste fortement tributaire de sources d’énergie qui produisent des émissions de carbone.

«Cette pandémie définira la voie de la façon dont nous nous déplaçons à l’avenir (pour contrôler la pollution de l’air)», a déclaré Sunil Dahiya, analyste au groupe de défense Center for Research on Energy and Clean Air.

L’histoire continue

Le ministère indien de l’environnement n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

La double menace est particulièrement prononcée dans la capitale indienne New Delhi, où le pic annuel des niveaux de pollution hivernale est intervenu au milieu d’une augmentation du nombre de nouveaux cas de COVID-19. La ville est l’une des plus polluées d’Inde, où environ 1,67 million de personnes meurent chaque année du mauvais air. Le Dr Akshay Budhraja, pneumologue dans un hôpital privé ici, a déclaré qu’il était inondé de patients souffrant de détresse respiratoire qui pensaient avoir le COVID-19. «Les patients sont très, très anxieux», dit-il.

La pollution de Delhi s’aggrave à l’automne et en hiver lorsque la combustion des débris de cultures dans les États voisins coïncide avec des températures plus fraîches qui emprisonnent la fumée près de la ville. Plus de 76000 incendies de ferme ont été repérés par des satellites dans l’État du Pendjab – le plus depuis 2016 – et les niveaux de qualité de l’air à Delhi en octobre étaient pires que les années précédentes, selon les données du gouvernement.

Bien que la ville de 29 millions d’habitants et 10 millions de voitures soit enveloppée de smog, les autorités ont moins d’options qu’avant la pandémie. L’année dernière, les autorités avaient limité certains véhicules privés de la capitale et augmenté les transports publics. Mais cette année, les passagers debout ne sont pas autorisés dans les bus de Delhi, et les autocars de métro n’autorisent qu’environ 50 personnes, contre un maximum de 300 dans le passé. Anumita Roychowdhury, directrice du groupe de défense Center for Science and Environment, a estimé que le transport en commun fonctionne à un tiers de sa capacité globale.

La pandémie a également entravé les efforts visant à nettoyer les émissions des centrales électriques au charbon, qui représentent 65% de l’électricité de l’Inde. Le gouvernement avait demandé aux usines d’installer une technologie qui éliminerait le dioxyde de soufre de leurs émissions d’ici 2022. Mais après des retards initiaux dus à des problèmes d’obtention de prêts, la pandémie a interrompu les chaînes d’approvisionnement et rendu impossible l’importation de l’équipement requis, a déclaré Ashok Kumar Khurana, qui dirige l’Association des producteurs d’électricité.

Le ministère indien de l’Énergie a demandé une prolongation du délai au ministère de l’Environnement tandis que le gouvernement a pris des mesures visant à stimuler la production de charbon. En juin, le Premier ministre indien Narendra Modi a annoncé la vente aux enchères de 40 nouveaux baux de charbon à des mineurs privés. Modi a décrit ce changement de l’industrie charbonnière contrôlée par l’État en Inde comme «libérant le secteur charbonnier de décennies de verrouillage».

L’année dernière, le gouvernement a demandé à la société d’État Coal India d’augmenter la production annuelle de 661 millions de tonnes (600 millions de tonnes métriques) à plus d’un milliard de tonnes d’ici 2024. Pour faciliter la transition vers le charbon national, il a également renoncé des règlements exigeant un examen du ministère fédéral de l’Environnement si une centrale électrique souhaitait changer le type de charbon utilisé.

Une grande partie des réserves de charbon de l’Inde ont une teneur élevée en cendres qui brûle de manière inefficace et entraîne une augmentation des émissions et de la pollution de l’air, a déclaré Roychowdhury. L’Inde est le troisième émetteur de dioxyde de carbone, derrière la Chine et les États-Unis.

Ce sont des efforts pour sauver «une industrie qui encercle déjà le drain», a déclaré Kanika Chawla, un expert en politique énergétique au sein du think tank Council on Energy, Environment and Water, basé à New Delhi. Avant la pandémie, les centrales électriques de l’Inde fonctionnaient en dessous de leur capacité car la croissance de la capacité de production d’électricité avait dépassé la demande.

Avec la baisse de la demande, M. Chawla a déclaré que le gouvernement avait la possibilité de s’éloigner des combustibles fossiles et d’accélérer une transition «juste» vers des combustibles plus propres. «Nous étions clairement à la croisée des chemins», a-t-elle déclaré.

___

Suivez Aniruddha Ghosal sur Twitter: @ aniruddhg1

___

Le Département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du Département de l’enseignement des sciences de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.