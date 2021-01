Le président élu Joe Biden s’adresse aux médias après avoir reçu un briefing du comité consultatif de transition Covid-19 le 9 novembre 2020 à Wilmington, Delaware. | Getty Images

L’Amérique est dans une crise de garde d’enfants. C’est la première étape de Biden pour y remédier.

Les fournisseurs de services de garde d’enfants américains ont atteint un point de rupture.

Dans une enquête de l’été dernier, 86% ont déclaré que la pandémie de Covid-19 avait nui à leur inscription. Soixante-dix pour cent ont déclaré que cela avait fait grimper les coûts. Avec moins d’argent entrant et plus sortant, seulement 18% pensaient pouvoir rester ouverts plus d’un an sans aide.

Ces chiffres ne sont qu’un signe d’une crise qui se prépare depuis que la pandémie a commencé à se propager aux États-Unis.

Avec la fermeture des bâtiments scolaires et des garderies, les parents – en particulier les mères, qui assument toujours la majorité des responsabilités de soins – ont du mal à travailler. Beaucoup ont été forcés de quitter leur emploi, mettant en péril leur capacité de subvenir aux besoins de leur famille. Pendant ce temps, de nombreux enfants ne reçoivent pas les soins et l’éducation de haute qualité dont ils ont besoin. Et les fournisseurs de services de garde, qui fonctionnent sur des marges minces comme des rasoirs dans le meilleur des cas, sont obligés de fermer leurs portes.

Compte tenu de tout cela, les experts réclament depuis longtemps un renflouement de l’industrie des services de garde pour la voir à travers la crise actuelle et la garantir pour l’avenir. Et maintenant, le président Joe Biden a fait un tel plan de sauvetage dans son plan de relance de 1,9 billion de dollars pour lutter contre le virus et sauver l’économie américaine.

Le plan comprend 25 milliards de dollars pour aider les fournisseurs de services de garde à surmonter la pandémie et rouvrir en toute sécurité, 15 milliards de dollars en aide à la garde d’enfants pour les familles pour aider les parents à retourner au travail et un crédit d’impôt élargi pour aider les familles à payer les soins. Avec les 10 milliards de dollars mis de côté dans le plan de relance de décembre, la proposition atteindrait les 50 milliards de dollars que les défenseurs ont jugés nécessaires pour stabiliser l’industrie des services de garde.

«Nous avons été vraiment très heureux de voir le montant du financement dans le plan», a déclaré Rhian Allvin, PDG de l’Association nationale pour l’éducation des jeunes enfants (NAEYC), à Vox. «C’est définitivement ce que nous demandons.»

Mais il doit encore passer le Congrès, où les républicains ont déjà mis en doute le plan de Biden. Et même si cela réussit, ce n’est que le début de la réforme complète des services de garde d’enfants dont de nombreux experts estiment que le pays a un besoin urgent.

«L’économie de la garde d’enfants était précaire avant même que nous ne soyons entrés dans la pandémie», a déclaré Allvin. «Bien que cela stabilise absolument le secteur, cela ne résout pas les conditions économiques sous-jacentes qui l’affaiblissent.»

Le plan de relance de Biden fournit le soulagement que les experts en garde d’enfants réclamaient

Dévoilé la semaine dernière, le plan de sauvetage américain de Biden est sa proposition d’ouverture pour le prochain cycle de financement fédéral de relance, comme l’explique Emily Stewart de Vox. Outre l’argent pour les vaccins et les tests, la réouverture des écoles et 1 400 $ de chèques aux Américains, il comprend un investissement majeur dans la garde d’enfants. La partie garde d’enfants du régime comprend trois parties principales:

1) Un fonds de stabilisation d’urgence de 25 milliards de dollars pour les prestataires. Les fournisseurs de services de garde d’enfants ont été pressés par Covid-19 comme jamais auparavant. Le virus et la crise économique ont conduit les parents à retirer leurs enfants de la garderie, entraînant une perte de revenus, tandis que les nouvelles exigences en matière de distanciation sociale et de nettoyage ont fait grimper les coûts. Cela a laissé de nombreux fournisseurs en danger de fermeture – dans le sondage de l’été dernier, mené par NAEYC, deux programmes sur cinq ont déclaré qu’ils étaient certains de fermer définitivement sans le soutien du public. Le fonds de stabilisation d’urgence résoudrait le problème en aidant les fournisseurs à payer les frais de loyer, les services publics et la masse salariale, afin qu’ils puissent surmonter les défis de la pandémie sans faire faillite.

2) 15 milliards de dollars supplémentaires pour le programme de subventions globales pour la garde d’enfants et le développement (CCDBG). Le CCDBG fournit un financement fédéral que les États peuvent utiliser pour améliorer l’accès aux services de garde d’enfants. La loi CARES du printemps dernier prévoyait 3,5 milliards de dollars pour ce programme et le plan de relance de décembre a ajouté 10 milliards de dollars supplémentaires. Maintenant, Biden propose 15 milliards de dollars supplémentaires pour le programme. Les États pourraient utiliser cet argent pour offrir des subventions pour la garde d’enfants à plus de familles – comme le note l’équipe de Biden dans une fiche d’information sur le plan, «des millions de parents risquent leur vie en tant que travailleurs essentiels, tout en luttant pour obtenir des soins pour leurs enfants. . » Les gouvernements des États peuvent également utiliser l’argent de la CCDBG pour augmenter les salaires et les avantages des fournisseurs de services de garde, dont beaucoup ont été invités à travailler pendant une pandémie sans assurance maladie et tout en gagnant moins de 11 dollars de l’heure.

3) Élargir le crédit d’impôt pour la garde d’enfants. Le code des impôts accorde actuellement aux contribuables un crédit de 20 à 35 pour cent de leurs frais de soins. Le plan de Biden introduirait une expansion d’un an portant ce pourcentage à 50%, jusqu’à un total de 4000 dollars pour un enfant ou de 8000 dollars pour deux ou plus. Le plan rendrait également le crédit d’impôt remboursable, de sorte que les personnes qui ne doivent pas d’impôt pourraient toujours récupérer leur argent. Les crédits d’impôt sont un système imparfait pour réduire les frais de garde d’enfants, puisque les familles reçoivent l’argent en une seule fois plutôt qu’au moment où elles en ont besoin. Pourtant, les défenseurs ont appelé à cette expansion dans le cadre d’un ensemble plus large. «Nous avons été très heureux de voir cela», a déclaré Allvin.

Dans l’ensemble, les experts en matière de garde d’enfants ont salué le plan de Biden, qui a été formulé en étroite consultation avec les défenseurs. «C’est tellement important et nous en sommes ravis», a déclaré Allvin, appelant le plan «un acompte sur ce que nous devons faire pour le système dans son ensemble.»

Maintenant, il doit passer par le Congrès. La question de savoir si cela se produira est encore un peu en suspens. Biden aura une majorité démocrate à la Chambre et la plus petite des majorités au Sénat, mais pas assez de voix pour surmonter un flibustier. Il a deux options: essayer de rallier certains républicains du Sénat ou utiliser le processus de réconciliation budgétaire, qui ne requiert qu’une simple majorité. Biden et les démocrates ont déclaré qu’ils essaieraient la première option avant de recourir à la seconde. Dans les deux cas, le nouveau président devra peut-être faire des concessions, tant aux membres de son propre parti qu’aux républicains.

Les républicains n’ont pas toujours soutenu l’expansion des services de garde d’enfants en Amérique – même Joe Biden ne l’a pas fait. Mais les défenseurs estiment que la pandémie a ouvert les yeux des gens sur la nécessité de services de garde d’enfants abordables – à tout le moins, pour remettre l’économie sur les rails. Et certains républicains ont participé à l’aide à la garde d’enfants ces derniers mois. Par exemple, les plans de relance introduits à l’automne par le chef de la majorité au Sénat de l’époque, Mitch McConnell, et un groupe bipartite de législateurs comprenaient chacun 15 milliards de dollars en financement des services de garde d’enfants. Et en été, un groupe de sénateurs républicains, dont Joni Ernst de l’Iowa, a présenté un projet de loi visant à fournir des subventions pour aider les fournisseurs de services de garde à rouvrir.

«J’espère que les services de garde s’en sortiront bien dans les négociations» sur le plan de relance, a déclaré Allvin.

Mais même si le plan de Biden passe, ce ne sera que le début. La stabilisation du système de garde d’enfants est cruciale, mais la pandémie n’a fait que souligner le fait que ce système était brisé depuis le début, les familles payant plus que ce qu’elles pouvaient se permettre et les travailleurs gagnant des salaires de pauvreté. Afin de vraiment rendre les services de garde accessibles à toutes les familles – et une carrière viable et durable pour les soignants et les éducateurs – le pays devra dépenser près de 140 milliards de dollars chaque année, a déclaré Allvin.

C’est beaucoup d’argent, mais cela se rentabilisera en permettant aux parents (en particulier aux mères, qui ont abandonné de manière disproportionnée de s’occuper des enfants) de retourner au travail, disent les experts. L’investissement dans la garde d’enfants aide également les travailleurs à rester dans la profession et à développer leurs compétences, et cela profite aux enfants et à tout le pays en contribuant à de meilleurs résultats à l’adolescence et à l’âge adulte, comme de meilleurs taux d’obtention de diplôme d’études secondaires. Chaque dollar investi dans la garde d’enfants peut produire jusqu’à 16 $ de rendement lorsque tous les avantages sont pris en compte, a déclaré Allvin.

L’été dernier, Biden a présenté un plan plus vaste pour renforcer les services de garde d’enfants américains, notamment une augmentation des salaires des travailleurs et des subventions pour garantir que les familles ne consacrent pas plus de 7% de leur revenu à la garde d’enfants. Mais comme pour son plan de relance, il devra passer par le Congrès. Et avec deux ans de majorité démocrate avant la reprise des élections, de nombreuses priorités législatives se disputeront l’attention.

Mais les défenseurs espèrent que les expériences des 10 derniers mois aideront à rapprocher les services de garde d’enfants du sommet de la liste – et rappelleront aux Américains et aux membres du Congrès ce qui est vraiment nécessaire pour faire de la garde d’enfants de haute qualité et abordables une réalité dans ce pays. «Nous savons qu’un investissement énorme est nécessaire», a déclaré Allvin.