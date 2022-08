Le plan de réduction des indemnités de licenciement des fonctionnaires “ajoute l’insulte à l’injure”, selon le syndicat

Le gouvernement conservateur a déclenché une nouvelle dispute avec des plans visant à réduire les indemnités de licenciement des fonctionnaires tout en visant à supprimer 91 000 emplois à Whitehall.

Cela survient alors que le candidat à la direction des conservateurs, Rishi Sunak, s’est engagé à supprimer des emplois dans la fonction publique dans le cadre d’un “remaniement” de l’État “gonflé” qui obligerait les hauts fonctionnaires à passer un an à travailler en dehors de Whitehall.

Le syndicat de la FDA – qui représente les hauts fonctionnaires – a décrit la proposition de Sunak comme « une rhétorique irréfléchie qui ne survit pas à la première heure d’examen minutieux ».

Les dirigeants syndicaux sont également furieux contre un document de consultation du Cabinet Office estimant que les modifications proposées au licenciement pourraient réduire de plus d’un quart le forfait de sortie moyen.

Le ministre de l’Efficacité, Jacob Rees-Mogg, qui a affirmé que la fonction publique n’a pas réussi à lutter contre le gaspillage, travaille sur l’objectif de réduire la fonction publique d’un cinquième.

Mark Serwotka, secrétaire général du syndicat PCS, a déclaré : « S’ajoutant à une offre salariale dérisoire de 2 % et à la menace de 91 000 suppressions d’emplois, ces propositions de réduction des conditions de licenciement de nos membres ajoutent l’insulte à l’injure.

Il a ajouté : « Il est clair que le gouvernement veut faire des suppressions d’emplois à moindre coût. PCS combattra ces propositions comme nous l’avons fait en 2017, lorsque nous avons réussi à persuader la Haute Cour d’annuler les tentatives précédentes du gouvernement de supprimer les droits de licenciement de nos membres.

Une précédente tentative du gouvernement de réduire les indemnités de licenciement avait été bloquée devant les tribunaux en 2017, et les syndicats se sont engagés à lutter contre les nouveaux plans.

Le PCS, qui représente environ 180 000 agents de la fonction publique, prévoyait déjà de voter pour des grèves sur les salaires, les retraites et l’emploi.

Le document de consultation indique que la dernière proposition pourrait “créer des économies importantes sur le coût actuel des sorties”.

Les mesures pour y parvenir comprennent la limitation des paiements à trois semaines de salaire par année de service, jusqu’à un plafond de 18 mois, et le plafonnement du licenciement obligatoire à neuf mois de salaire.

Un porte-parole du Cabinet Office a ajouté: “Dans le contexte d’une dette nationale élevée et de pressions croissantes sur les coûts, il est essentiel que tous les domaines de dépenses du gouvernement, y compris le régime de rémunération de la fonction publique, soient abordables et équitables pour le personnel et le contribuable.”

Le porte-parole a ajouté: «La réforme du régime est une politique de longue date et n’est pas liée aux réductions d’effectifs. Nous poursuivrons notre dialogue étroit avec les syndicats sur ces propositions. »

La décision ultime de poursuivre ou non les plans reviendrait au prochain chef conservateur et premier ministre – Truss ou Sunak.

Tous deux se sont engagés à réduire le coût de la fonction publique, Sunak s’engageant fraîchement à réduire les emplois dans une attaque cinglante contre «l’État post-Covid gonflé» lundi.

La campagne Sunak a déclaré qu’elle «s’attaquerait à la pensée de groupe de la fonction publique» et approfondirait la compréhension des affaires en garantissant que tous les hauts fonctionnaires passent au moins un an de leur carrière en dehors de Whitehall ou dans l’industrie avant de pouvoir recevoir une nouvelle promotion.

Le secrétaire général de la FDA, Dave Penman, a déclaré que les propositions de Sunak “montrent qu’il ne comprend pas les bases du fonctionnement de la fonction publique”.

Il a ajouté: «Avec le Brexit toujours en cours, d’énormes arriérés dans les services publics dus à la pandémie, une nouvelle guerre contre l’Europe continentale, une crise du coût de la vie et maintenant une récession imminente, le pays a besoin d’un Premier ministre qui peut doter la fonction publique des ressources et des compétences dont elle a besoin.

Truss a été contraint d’abandonner un plan de 8,8 milliards de livres sterling visant à réduire les salaires en dehors de Londres après que les critiques ont déclaré que cela “nivelerait” le pays.