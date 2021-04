Le prochain programme de relance économique du président Joe Biden coûtera au moins 1000 milliards de dollars et prolongera le crédit d’impôt pour enfants renforcé, a confirmé une source proche de la proposition.

Biden devrait suivre la première phase de son plan d’infrastructure, une proposition de plus de 2000 milliards de dollars, avec un ensemble connu sous le nom de Plan américain pour les familles. Bien que les détails changent encore, la mesure devrait inclure environ 1 billion de dollars de nouvelles dépenses et 500 milliards de dollars de crédits d’impôt, selon la source, qui a refusé d’être nommée.

La Maison Blanche devrait déployer le plan d’ici quelques jours.

Le plan américain pour l’emploi de Biden, que les démocrates du Congrès ont commencé à élaborer, appelle à réorganiser les routes, les ponts, les aéroports, le haut débit, les services publics, le logement et la formation professionnelle.

Le deuxième élément devrait élargir les services de garde d’enfants, les congés payés, l’éducation pré-K et les crédits d’impôt pour les familles, tout en augmentant les impôts des riches. Ces politiques sont des priorités pour les progressistes, qui ont déclaré vouloir combler les lacunes du filet de sécurité sociale exposées par la pandémie et qui affectent de manière disproportionnée les femmes sur le marché du travail.

Cela prolongerait le crédit d’impôt pour enfants renforcé – que le projet de loi sur le soulagement du coronavirus des démocrates a porté à 3600 dollars par enfant et par an – jusqu’en 2025, mais ne le rendrait pas permanent, a confirmé CNBC. L’administration Biden tentera probablement de compenser les coûts en augmentant les impôts des Américains les plus riches et envisage des options telles que l’augmentation du taux d’imposition le plus élevé au niveau d’avant 2017 de 39,6% et l’imposition des plus-values ​​en tant que revenu ordinaire.