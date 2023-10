Après plus d’un an de processus, les responsables ont révélé leur vision de l’ancienne propriété Jeffboat dans le sud de l’Indiana, selon Louisville Business First. Le site de plus de 80 acres le long de la rivière Ohio sera transformé en un développement à usage mixte, Les responsables de l’American Commercial Barge Line ont déclaré jeudi lors d’une audience publique. Il comprendra une marina, un restaurant et un espace de vente au détail, des unités résidentielles, un amphithéâtre, des bureaux, un espace vert et un hôtel. « Ce projet va être incroyable. … Cela va changer notre ville et cela va la changer pour le mieux”, a déclaré le maire de Jeffersonville, Mike Moore, lors de la réunion. Le projet devrait coûter près d’un milliard de dollars. La révélation de jeudi était le point culminant de trois réunions publiques au cours desquelles les résidents ont pu pour exprimer leurs désirs pour le site, qui comprenait l’accès public au front de mer, aux espaces verts et aux loisirs, ainsi qu’un lien avec l’histoire de Jeffboat. La prochaine étape consiste à choisir un développeur, ce qui, selon les responsables, se fera dans les 60 à 90 prochains jours. La pièce maîtresse du projet sera le quartier des divertissements, qui comprendra un amphithéâtre de 4 000 places entouré d’une passerelle qui s’étend sur la rivière jusqu’à une tour d’observation surplombant une série de fontaines. Il y aura également un quai pour que les bateaux d’excursion puissent s’arrêter et visiter. Jeffersonville. Apprenez-en davantage sur le plan de réaménagement et le calendrier de Louisville Business First.

Après plus d’un an de processus, les responsables ont révélé leur vision pour l’ancienne propriété Jeffboat dans le sud de l’Indiana, selon Louisville Business First. Le site de plus de 80 acres le long de la rivière Ohio sera transformé en un développement à usage mixte, ont déclaré les responsables de l’American Commercial Barge Line lors d’une audience publique jeudi. Il comprendra une marina, un restaurant et un espace commercial, des unités résidentielles, un amphithéâtre, des bureaux, un espace vert et un hôtel. « Ce projet va être incroyable. … Cela va changer notre ville et cela va la changer pour le mieux”, a déclaré le maire de Jeffersonville, Mike Moore, lors de la réunion. Le projet devrait coûter près d’un milliard de dollars. La révélation de jeudi était le point culminant de trois réunions publiques au cours desquelles les résidents ont pu exprimer leurs désirs concernant le site, qui comprenaient l’accès du public au front de mer, aux espaces verts et aux loisirs ainsi qu’un lien avec l’histoire de Jeffboat. La prochaine étape consiste à choisir un développeur, ce qui, selon les responsables, se fera dans les 60 à 90 prochains jours. CONSEILLERS OHM Le quartier des divertissements comprend un amphithéâtre de 4 000 places entouré d’une passerelle qui s’étend sur la rivière jusqu’à une tour d’observation surplombant une série de fontaines. La pièce maîtresse du projet sera le quartier des divertissements, qui comprend un amphithéâtre de 4 000 places entouré d’une passerelle qui s’étend sur la rivière jusqu’à une tour d’observation surplombant une série de fontaines. Il y a aussi un quai pour que les bateaux d’excursion puissent s’arrêter et visiter Jeffersonville. CONSEILLERS OHM La première phase s’étendra de Jackson Street à l’ouest jusqu’au Steamboat Museum. En savoir plus sur le plan de réaménagement et le calendrier sur Les affaires de Louisville d’abord.