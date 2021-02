Les hôtels proches des ports et des aéroports ont été «sollicités pour des propositions» sur la manière de rejoindre le programme «avant l’attribution des contrats formels», a déclaré le ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC).

Cela fait 3 semaines qu’il a été révélé pour la première fois que les hôtels étaient alignés pour la mise en quarantaine des passagers – provenant uniquement de zones à haut risque, il est apparu plus tard – et 8 jours depuis la confirmation du plan.

Cela signifie que seuls les Britanniques de retour au Royaume-Uni seront affectés et devront payer environ 1500 £ ou plus pour rester dans une chambre pendant 10 jours.

«Nous sommes dans une course contre la montre pour protéger nos frontières contre les nouvelles souches de Covid. Pourtant, la quarantaine dans les hôtels entrera en vigueur plus de 50 jours après la découverte de la souche sud-africaine », a déclaré Nick Thomas-Symonds, le ministre de l’Intérieur de l’ombre.

Mais un porte-parole du DHSC a déclaré: «Tout au long de la pandémie, le gouvernement a mis en place des mesures proportionnées, éclairées par les conseils de scientifiques, et cela a conduit à certains des régimes frontaliers les plus durs au monde.

«Nous travaillons maintenant au rythme pour sécuriser les installations dont nous avons besoin pour déployer une quarantaine gérée pour les ressortissants britanniques rentrant chez eux des pays les plus à haut risque, et nous nous engageons à juste titre avec des représentants de l’industrie hôtelière, maritime et aérienne, et apprenons de nos amis. autour du monde. »