Le plan de prêt étudiant de l’administration Biden pourrait réduire de moitié certains paiements

Le département américain de l’Éducation a proposé mardi des règlements qui réduiraient les factures mensuelles de certains emprunteurs fédéraux.

Selon la proposition, l’administration du président Joe Biden réviserait l’un des plans de remboursement axés sur le revenuconnu sous le nom de Revised Pay As You Earn ou REPAYE, qui plafonne les factures des emprunteurs à un pourcentage de leur revenu discrétionnaire.

“Nous ne pouvons pas revenir au même système défaillant que nous avions avant la pandémie, lorsqu’un million d’emprunteurs ne remboursaient pas leurs prêts par an et que les intérêts boule de neige laissaient des millions devoir plus qu’ils n’avaient initialement emprunté”, a déclaré le secrétaire américain à l’Éducation, Miguel Cardona, dans un communiqué.

Le nouveau plan REPAYE réduirait les obligations mensuelles de moitié, selon un fiche descriptive du Département de l’éducation. Un diplômé typique d’une université publique de quatre ans pourrait économiser environ 2 000 $ par an dans le cadre du nouveau plan, dit-il.

Actuellement, le plan de remboursement axé sur le revenu le plus abordable exige que les emprunteurs versent 10 % de leur revenu discrétionnaire chaque mois à leur dette étudiante. Ce changement abaisserait ce plafond à 5 %.

Le plan devrait être officiellement disponible le 1er juillet 2024, selon l’expert en enseignement supérieur Mark Kantrowitz, mais certaines parties de celui-ci pourraient être mises en œuvre plus tôt.

Les plans de paiement basés sur le revenu des emprunteurs étudiants remontent au milieu des années 90. Ils offrent une alternative au plan de remboursement standard qui répartit uniformément les dettes sur une décennie ou 120 mois. Les plans basés sur le revenu échangent généralement des paiements inférieurs contre un délai de remboursement plus long, tout solde restant étant pardonné.