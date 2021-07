Le plan de port franc post-Brexit risque de saper la décentralisation, préviennent l’Écosse et le Pays de Galles

Les ministres ont été avertis qu’ils saperaient la décentralisation s’ils créaient de nouveaux ports francs en Écosse et au Pays de Galles sans le soutien des gouvernements décentralisés.

Les ministres du gouvernement écossais ont clairement indiqué qu’ils « contesteraient toute tentative du gouvernement britannique d’imposer son modèle en Écosse en légiférant dans les zones décentralisées », insistant sur le fait qu’une telle décision constituerait une « violation de l’esprit du règlement de décentralisation ».

Le ministre des Affaires de Holyrood, Ivan McKee, a lancé l’avertissement en même temps que lui et les ministres du Pays de Galles exigeaient des éclaircissements sur le financement des ports francs – des zones économiques spéciales offrant des allégements fiscaux et des tarifs plus bas pour les entreprises dans le cadre du programme de « nivellement » du gouvernement britannique.

Les administrations écossaise et galloise craignent d’être lésées sur ce point, par rapport au financement mis à disposition pour les ports francs en Angleterre.

Une source du gouvernement britannique a qualifié les affirmations du gouvernement écossais de « non-sens ».

La source a déclaré: « Plutôt que de travailler de manière constructive avec nous pour créer des emplois indispensables en Écosse, le gouvernement écossais préférerait perdre du temps à jouer à des jeux politiques. »

M. McKee a cependant insisté sur le fait que le financement proposé par Westminster est « injuste et désavantage les ports d’Écosse par rapport à leurs concurrents d’Angleterre ».

Dans une lettre au secrétaire écossais Alister Jack, il a affirmé que le modèle proposé par Westminster verrait les ministres britanniques décider de l’emplacement des ports francs en Écosse, uniquement pour que le financement en capital provienne du budget de Holyrood.

Il a déclaré au secrétaire écossais: «La collaboration et le travail conjoint entre les compétences dévolues et réservées nécessitent une prise de décision conjointe, et je vous demanderais de reconsidérer cette position et d’accepter une détermination commune, ou je dois conclure que vous faites une offre que vous nous souhaitez. rejeter. »

Le ministre a insisté sur le fait que le gouvernement écossais « reste déterminé à travailler en partenariat avec le gouvernement britannique » sur les ports francs.

Mais il a ajouté: « Nous ne pouvons pas adhérer à une politique britannique qui ne respecte pas la décentralisation, sape l’économie écossaise et ne fournit pas un financement équivalent à ce qui est proposé aux ports en Angleterre. »

« Les ministres britanniques n’ont pas réussi à travailler avec nous pour garantir que leurs propositions répondent au mieux aux besoins des entreprises et des communautés en Écosse. »

Il a également déclaré que si le gouvernement britannique allait de l’avant avec des plans qui n’incluent pas d’engagements sur un travail équitable et des émissions nettes nulles, « le gouvernement écossais ne soutiendra pas cette initiative ».

M. McKee a déclaré : « Pour s’assurer qu’il n’y ait pas de nivellement par le bas en matière de droits des travailleurs et d’environnement, le gouvernement écossais contestera toute tentative du gouvernement britannique d’imposer son modèle en Écosse en légiférant dans des domaines décentralisés, ce qui serait un violation de l’esprit du règlement de dévolution.

Pendant ce temps, la ministre galloise des Finances, Rebecca Evans, a déclaré que le gouvernement de Cardiff avait « systématiquement tenté de s’engager de manière constructive avec le gouvernement britannique et de parvenir à un accord sur un moyen de mettre en œuvre des ports francs au Pays de Galles qui soit conforme à nos priorités et valeurs en tant que gouvernement ».

Mais elle a ajouté: «Le gouvernement britannique fait pression sur le gouvernement gallois pour qu’il réoriente ses ressources pour fournir une priorité politique du gouvernement britannique.

« Cette approche est inacceptable pour nous, et nous avons clairement indiqué que le gouvernement britannique doit démontrer le même niveau d’engagement financier envers les ports francs au Pays de Galles qu’en Angleterre. »

Le ministre gallois de l’économie, Vaughan Gething, a ajouté : « Le refus persistant du gouvernement britannique de s’engager de manière constructive suggère qu’il préférerait risquer de saper la décentralisation en mettant en œuvre un port franc défectueux sans notre soutien plutôt que de travailler avec nous pour offrir des avantages au Pays de Galles. »

Une porte-parole du gouvernement britannique a déclaré: « Le gouvernement britannique s’est engagé à apporter des ports francs en Écosse et au Pays de Galles. »

« Il a un énorme potentiel pour stimuler les économies galloise et écossaise et créer des centaines d’emplois hautement qualifiés.

« Nous savons qu’il y a un fort soutien des parties prenantes, qui sont impatientes de voir des progrès. Nous espérons que les gouvernements écossais et gallois décideront de travailler avec nous sur ce point. »