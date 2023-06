Le plan de plusieurs milliards de dollars de l’Arabie saoudite pour signer les meilleurs joueurs du monde

Le New York Times a rapporté qu’il y a un effort coordonné du Fonds d’investissement public saoudien pour attirer les meilleurs joueurs du monde à rejoindre la ligue du pays.

Après que Cristiano Ronaldo a rejoint Al Nassr à la fin de l’année dernière, les Saoudiens ont maintenant dressé une liste et obtenu des financements pour attirer des joueurs à rejoindre la ligue nationale.

Financée par l’énorme fonds de richesse du Royaume avec un soutien au plus haut niveau, la ligue nationale du pays vise à devenir une destination pour les meilleurs talents pour les joueurs du monde entier.

Superstars mondiales en vue

Les clubs saoudiens auraient tendu la main aux plus grandes superstars du sport offrant plus d’un milliard de dollars de salaires tout en rédigeant les plus gros contrats connus de l’histoire du sport.

Après l’arrivée de Ronaldo, la ligue a envisagé de coordonner et d’obtenir des signatures plus prestigieuses et de répartir les talents uniformément entre les grandes équipes.

On pense que des consultants ont été embauchés pour exécuter le projet et le New York Times rapporte qu’ils ont obtenu des informations de responsables sportifs saoudiens, d’agents et de dirigeants de télévision qui leur ont parlé sous couvert d’anonymat.

Messi pourrait être prêt à rejoindre la ligue

Le directeur général de la ligue saoudienne, qui a brièvement dirigé Manchester City, a été chargé d’exécuter les plans. Il a été rapporté au cours des dernières semaines que la prochaine signature de haut niveau serait le vainqueur de la Coupe du monde Lionel Messi qui, selon le Daily Mail, a un accord de 2 milliards de livres sterling avec Al-Hilal sur la table.

Le rapport affirme également que l’accord sera annoncé mardi, faisant référence à des rapports en Espagne et en Arabie. Cependant, la décision de l’Argentin est inconnue car il préfère rester en Europe avec un retour à Barcelone probable.

Karim Benzema devrait également rejoindre Al Ittihad avec un contrat exceptionnel de 400 millions d’euros sur deux ans. Le Français suivra les traces de Ronaldo s’il fait le pas.

Le projet saoudien serait alimenté par le désir d’accroître l’influence du pays sur le sport et de renforcer son profil en tant que l’un des candidats à la Coupe du monde 2030.

Crédit photo : IMAGO / Power Sport Images