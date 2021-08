Le plan de passeport pour les vaccins de la ville de New York renouvelle le débat sur la confidentialité en ligne

Mais l’intégration de ces informations d’identification pourrait également inaugurer une ère de surveillance numérique accrue, ont déclaré des chercheurs en matière de confidentialité. C’est parce que les laissez-passer de vaccin peuvent permettre le suivi de l’emplacement, même s’il existe peu de règles sur la façon dont les données numériques sur les vaccins des personnes doivent être stockées et comment elles peuvent être partagées. Bien que les lois existantes sur la protection de la vie privée limitent le partage d’informations entre les prestataires de soins médicaux, il n’existe pas de règle de ce type lorsque les gens téléchargent leurs propres données sur une application.

Les passeports vaccinaux, qui montrent une preuve de vaccination, souvent sous forme électronique telle qu’une application, sont la pierre angulaire du plan de M. de Blasio. Depuis des mois, ces dossiers – également appelés laissez-passer de santé ou certificats de santé numériques – font l’objet de discussions dans le monde entier comme un outil permettant aux personnes vaccinées, moins exposées au virus, de se rassembler en toute sécurité. New York sera la première ville américaine à inclure ces laissez-passer dans un mandat de vaccination, déclenchant potentiellement des actions similaires ailleurs.

Lorsque la ville de New York a annoncé mardi qu’elle exigerait bientôt que les gens montrent la preuve d’au moins un vaccin contre le coronavirus pour entrer dans les entreprises, le maire Bill de Blasio a déclaré que le système était « simple – montrez-le et vous y êtes ».

Le moment rappelle les mois qui ont suivi les attaques du 11 septembre 2001, ont déclaré les défenseurs de la vie privée. C’est à ce moment-là que les changements apportés au nom de la sécurité nationale ont eu des effets durables, notamment le retrait des chaussures dans les aéroports et la collecte de données permise par le Patriot Act.

Les passeports vaccinaux ont été largement déployés sans cadre national aux États-Unis. Le président Biden a exclu un laissez-passer national pour les vaccins, laissant aux États, aux villes et aux entreprises privées le soin de déterminer si et comment disposer de leurs propres systèmes électroniques pour suivre les personnes vaccinées.

Elle a ajouté que les laissez-passer pourraient particulièrement désavantager les groupes plus soucieux de la vie privée, y compris les sans-papiers. La New York Civil Liberties Union et d’autres groupes de défense ont soutenu la législation pour empêcher le partage des données de vaccination avec les forces de l’ordre et pour garantir que les laissez-passer ne deviennent pas des suivis de santé permanents.

«Comment pouvons-nous nous assurer que dans 20 ans, nous ne disons pas:« Eh bien, il y avait Covid, alors maintenant j’ai ce passeport sur mon téléphone qui est aussi mon permis de conduire et a également tous les dossiers de santé que j’ai jamais eu et chaque fois que je vais dans un magasin, je dois le glisser?’ », a déclaré Mme Bohm.

Sans garanties actuellement, la présentation d’un passeport de vaccination numérique à chaque fois que des personnes entrent dans un lieu public pourraient conduire à une « carte mondiale de l’endroit où les gens vont », a déclaré Allie Bohm, conseillère politique à la New York Civil Liberties Union. Les informations pourraient être utilisées par des tiers à des fins lucratives ou être remises aux autorités chargées de l’application des lois ou de l’immigration, a-t-elle déclaré.

Certaines entreprises qui ont développé des laissez-passer de vaccins numériques ont tenté d’anticiper les problèmes de confidentialité. Plus de 200 organisations privées et publiques ont récemment rejoint la Vaccination Credential Initiative, une coalition qui vise à normaliser la manière dont les données sur les vaccins sont enregistrées et protégées.

De nombreux développeurs ont déclaré avoir pris soin de s’assurer que les passeports ne dépassent pas les limites de la vie privée. Clear Secure, une société de sécurité qui a créé un laissez-passer de santé utilisé par plus de 60 organisations, dont beaucoup sont des sites sportifs, a déclaré que les données de santé de ses utilisateurs étaient « traitées avec le plus grand soin » et protégées par une variété d’outils. Les employeurs ou les sites ne peuvent voir qu’un signal rouge ou vert indiquant si un utilisateur a été vacciné, a-t-il déclaré.