Le plan de “paix” d’Elon Musk en Ukraine suscite des réactions négatives

Elon Musk a suscité lundi des réactions négatives de la part de responsables ukrainiens, dont le président Volodymyr Zelensky, pour ses conseils non sollicités sur la manière d’instaurer la “paix” au milieu de l’invasion en cours du pays par la Russie.

Dans un sondage sur Twitter, Musk a suggéré une voie vers la “paix Ukraine-Russie” qui comprenait la reprise d’élections “sous la supervision de l’ONU” dans les régions du pays récemment annexées illégalement par la Russie. L’accaparement des terres, couvrant près d’un cinquième de l’Ukraine, a fait suite à des référendums qui ont été largement rejetés comme des “simulacres” par une grande partie du monde.

Le PDG milliardaire de Tesla a également suggéré de faire de la Crimée, une région envahie par la Russie et annexée à l’Ukraine en 2014, “officiellement partie de la Russie”. Il a ajouté sous forme de puces : “L’approvisionnement en eau de la Crimée est assuré” et “L’Ukraine reste neutre”.

L’Ukraine et la plupart du monde rejettent toute implication de la souveraineté russe sur les régions qu’elle a envahies, et l’Ukraine a juré de reprendre ses terres.

“Cela a commencé en Crimée, et cela se terminera en Crimée, et ce sera une renaissance effective de l’ordre juridique international”, a déclaré Zelensky lors du sommet de la plate-forme Crimée en août. Zelensky a toujours affirmé que l’Ukraine ne céderait aucune partie de son territoire à la Russie.

Une majorité de répondants sur Twitter ont voté “Non” en réponse à Le sondage de Musk. Dans un suivi tweeterMusk a semblé attribuer ces résultats à une “attaque de bot”.

Musk lui-même et l’une de ses sociétés, SpaceX, se sont impliqués très tôt dans la guerre en Ukraine, après que SpaceX ait envoyé des terminaux Internet Starlink, qui peuvent être utilisés de n’importe où avec de l’électricité et une vue dégagée sur le ciel, dans le pays déchiré par la guerre.

Mais ses dernières réflexions n’ont pas été bien accueillies par les responsables ukrainiens, après une guerre de plusieurs mois qui a laissé une dévastation incalculable dans la région.

“F— off est ma réponse très diplomatique”, a écrit l’ambassadeur d’Ukraine en Allemagne Andrij Melnyk dans réponse sur le fil Twitter de Musk.

Zelensky a lancé une Son propre sondage Twitter, demandant à ses abonnés : “Lequel @elonmusk aimez-vous le plus ?” Les options : “Celui qui soutient l’Ukraine” et “Celui qui soutient la Russie” (Le premier avait recueilli plus de 80% des voix lundi après-midi.)

Kyiv Post, un média ukrainien, a également a répondu au sondage de Musk, faisant référence à son lieu de naissance sud-africain. “Elon, tu es un mec cool et merci pour le Starlink, mais ce serait tellement merveilleux si tu votais sur des choses que tu connais. Nous ne votons pas sur l’apartheid et Nelson Mandela,” écrit la publication.

Les responsables russes, en revanche, ont salué les tweets de Musk. Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité de la Russie et ancien président et premier ministre russe, tweeté Musk “félicitations” et a prédit que le prochain tweet de Musk dirait que “l’Ukraine est un État artificiel”.

Musk a continué à tweeter des défenses pour son fil Twitter initial, semblant suggérer qu’il y avait peu de chances de victoire pour l’Ukraine, qui a récemment commencé à récupérer rapidement des territoires dans son nord-est, y compris le centre de transport stratégiquement important de Lyman.

Le commentaire de politique étrangère de Musk est intervenu un jour après que Tesla a annoncé des chiffres de livraison et de production inférieurs aux attentes pour le troisième trimestre et quelques jours après que le constructeur automobile a dévoilé un robot humanoïde décevant. Cela survient également alors que sa bataille juridique avec Twitter se réchauffe suite à sa tentative de renoncer à son accord proposé de 44 milliards de dollars pour acheter la société.