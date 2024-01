Le plan de paix américain attire le soutien d’Israël

Une majorité d’Israéliens soutiennent le plan de paix proposé par les États-Unis appelant à la libération de tous les otages et à la création éventuelle d’un État palestinien démilitarisé, selon un rapport. sondage libéré lundi.

L’enquête a été menée au nom de l’Initiative de Genève, une organisation internationale qui soutient une solution à deux États. Plus de 51 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles soutiendraient l’accord, tandis que 29 % ont déclaré qu’elles s’y opposeraient. Environ 20 % des 500 Israéliens interrogés ont répondu qu’ils ne savaient pas.

Le plan prévoirait également des relations normalisées entre Israël et l’Arabie saoudite, qui feraient partie d’un groupe de nations arabes qui contribueraient à la reconstruction de Gaza d’après-guerre. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a cependant promis à plusieurs reprises qu’Israël conserverait son contrôle sécuritaire sur Gaza et la Cisjordanie occupée.

Netanyahu a réitéré son engagement à plusieurs reprises depuis le 7 octobre, lorsque des militants dirigés par le Hamas ont pris d’assaut la frontière depuis Gaza, tuant environ 1 200 personnes et en capturant plus de 240. Plus de 130 restent captives à Gaza. L’attaque a déclenché une guerre qui, selon le ministère de la Santé de Gaza, a tué 25 000 Palestiniens.

“L’enquête montre une image claire”, a déclaré l’Initiative de Genève dans un communiqué. “En échange de la sécurité régionale et du retour des personnes enlevées, le public israélien est prêt à accepter un État palestinien démilitarisé. Désormais, Israël doit dire oui au président Biden, et non aux ministres (israéliens conservateurs)”.

Netanyahou dit nonà un État palestinien, ne cédera pas aux « monstres du Hamas » : mises à jour

Développements :

∎ Un vote de censure sur le gouvernement proposé par la faction travailliste de la Knesset n’a obtenu que 18 des 61 voix requises. De nombreux législateurs ont rejeté cette action, la qualifiant de politiquement motivée, et ont refusé de voter.

∎ L’armée israélienne a annoncé la mort de trois soldats supplémentaires, portant le total depuis le début de l’invasion à 198.

Des manifestants s’écrasent sur la Knesset israélienne et se rassemblent devant la maison de Netanyahu

Les proches et les partisans des militants détenus en otages ont fait irruption dans le parlement israélien et se sont rassemblés lundi devant le domicile de Netanyahu pour exiger davantage d’actions visant à libérer leurs proches.

« Vous ne resterez pas assis ici pendant que nos enfants meurent », ont scandé les manifestants lors d’une réunion de la commission des Finances de la Knesset. Les agents de sécurité n’ont pas réussi à empêcher que la salle ne soit envahie, expulsant de force certains membres de la famille en colère brandissant des photos des captifs.

Noa Rahamim, dont le cousin Sgt. Matan Angrest est détenu à Gaza, a déclaré Le temps d’Israël les manifestants ont perturbé les débats pour garantir que leurs voix soient entendues. Le président de la commission, le député Moshe Gafni, s’est engagé à faire part de ses inquiétudes à Netanyahu, ajoutant qu’il « ferait tout » pour ramener les captifs chez eux.

« Chaque jour, nous recevons des housses mortuaires », a déclaré Aviram Meir, l’oncle de l’otage Almog Meir Jan. « Nous avons été oubliés parmi les innombrables problèmes du pays. Et c’est là le problème le plus urgent, au-dessus de tous les autres problèmes.»

Le chef de l’opposition israélienne appelle à de nouvelles élections

Le chef de l’opposition israélienne, Yair Lapid, a appelé Netanyahu, dont la popularité a chuté depuis l’attaque du 7 octobre, à négocier une date pour de nouvelles élections. Lapid a déclaré qu’Israël avait besoin de changement, mais que cela pouvait se produire « sans déchirer le peuple ».

“Il est temps pour les dirigeants de montrer l’exemple et de montrer que les choses peuvent être faites différemment”, a déclaré Lapid. “Netanyahu, gardons toute la politique pour le peuple d’Israël. … Nous fixerons les règles du jeu, nous définirons la manière de la gérer afin qu’elle ne nuise pas à l’effort de guerre.”