Le plan de « normalisation » américain au Moyen-Orient rejette la réalité — RT World News

Une normalisation des relations entre Israël et l’Arabie Saoudite, négociée par Washington, n’est dans l’intérêt de personne pour le moment.

Du retrait désastreux de l’Afghanistan à la paix négociée par la Chine entre l’Arabie saoudite et l’Iran, l’administration américaine du président Joe Biden a supervisé une époque de déclin de la puissance américaine en Asie occidentale. Au milieu de cette disgrâce en tant qu’hégémon du Moyen-Orient, l’obsession de Washington de parvenir à un accord de normalisation saoudo-israélien démontre un décalage avec la réalité et prouve que l’optique est plus importante que les positions politiques tangibles.

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sulivan, a déclaré publiquement mardi dernier qu’un accord de normalisation entre l’Arabie saoudite et Israël, sur lequel Washington travaille actuellement, était encore loin d’être conclu. Cette annonce faisait suite à des spéculations dans les médias américains selon lesquelles un tel accord pourrait être imminent. Cependant, pour ceux qui ont prêté attention à la politique de la région, il est on ne peut plus clair à quel point la tâche serait ardue pour parvenir à un tel accord.

En regardant l’accord du point de vue américain, il est clair ce qu’une réussite diplomatique de cette nature signifierait pour l’héritage de l’administration d’un président américain. Cela serait considéré comme une victoire significative pour le chef de l’État Joe Biden. Cela fournirait également une superbe séance de photos au cas où cela se produirait ; celui qui pourrait être utilisé pour démontrer la force du gouvernement lors des élections de 2024. L’administration du Parti démocrate pourrait penser que donner la priorité à un tel accord pourrait compenser les échecs précédents du président concernant le rôle américain au Moyen-Orient.

Cependant, objectivement parlant, parvenir à un rapprochement saoudo-israélien nécessitera de surmonter d’innombrables obstacles de toutes parts et pourrait finir par faire plus de mal que de bien au niveau régional. Ceci malgré les promesses de l’administration Biden selon lesquelles cela renforcerait la sécurité et la stabilité régionales. Pourtant, avec l’annonce récente selon laquelle le bloc BRICS ajoutera l’Iran et l’Arabie saoudite à ses membres en janvier 2024, après que Téhéran et Riyad auront rétabli leurs liens sous les auspices de Pékin, un tel accord pourrait ouvrir de nouvelles blessures régionales et aller à l’encontre de la vision énoncée. par le prince héritier saoudien Mohammed Bin Salman.















Lorsque l’administration Trump a réussi à associer Bahreïn, le Soudan et le Maroc à un accord de normalisation entre les Émirats arabes unis (EAU) et Israël (les accords d’Abraham), l’initiative est venue des Émirats arabes unis eux-mêmes, à un moment où Abou Dhabi avait clairement décidé de allez de l’avant avec le déménagement. Il n’y a pas eu de véritable lutte pour convaincre les Émirats arabes unis de normaliser leurs relations avec Israël. En fait, dans les cas du Maroc et du Soudan, les Émiratis ont contribué à faire pression sur ces pays pour qu’ils acceptent les accords de normalisation.

L’Arabie saoudite, bien qu’elle ait maintenu des liens étroits avec l’administration Trump – la première visite à l’étranger du président américain Donald Trump a eu lieu à Riyad – a hésité à signer l’accord de normalisation avec les Israéliens, probablement parce qu’une telle décision serait plus difficile pour un pays. comme l’Arabie Saoudite sur le plan intérieur que pour des pays voisins comme Bahreïn ou les Émirats arabes unis.

Pour l’instant, les relations saoudo-américaines sous l’administration Biden sont loin d’être cordiales, et lorsque le président américain a effectué son premier voyage dans le royaume saoudien l’année dernière, il a été amené à apparaître après coup. Lorsque Joe Biden a confronté Mohammed Bin Salman au sujet du tristement célèbre meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, le prince héritier aurait riposté en évoquant l’absence de mesures prises suite au meurtre de la journaliste américaine Shireen Abu Akleh par un soldat israélien. Mohammed Bin Salman a même déclaré au mensuel The Atlantic qu’il s’en fichait si Biden le comprenait mal. L’Arabie Saoudite a également ignoré les appels des États-Unis à modifier sa production pétrolière.

Si l’administration Biden veut convaincre l’Arabie saoudite de signer un accord de normalisation, des concessions doivent d’abord être accordées. Riyad serait à la recherche d’un programme nucléaire civil et d’un pacte de sécurité américain qui pourraient entraîner Washington dans la guerre au cas où le royaume serait attaqué. De telles conditions préalables présentent une litanie d’obstacles pour le gouvernement américain.

Il y a ensuite Israël, qui, sous tout autre gouvernement que l’actuelle coalition d’extrême droite du Premier ministre Benjamin Netanyahu, pourrait facilement s’en sortir en signant un tel accord. Cependant, il aurait été demandé à Netanyahu de faire une sorte de concession envers les Palestiniens afin de faire avancer l’accord avec les Émirats arabes unis. Le gouvernement que dirige désormais Benjamin Netanyahu est totalement différent de celui qu’il dirigeait en 2019, et sa coalition dépend du soutien de l’alliance extrémiste du sionisme religieux (RZ). RZ s’oppose même à l’idée d’une coordination sécuritaire avec l’Autorité palestinienne (AP), basée à Ramallah, malgré le fait que cette politique profite à la sécurité israélienne. RZ a clairement déclaré, dès les élections nationales de 2022, que l’un de ses objectifs était d’annexer la Cisjordanie et que la concession la plus probable que les États-Unis demanderaient à Tel-Aviv serait de promettre à nouveau qu’ils s’en abstiendraient.















En ce qui concerne les Palestiniens, il existe également le facteur incontrôlable d’une escalade majeure entre les factions armées palestiniennes et l’armée israélienne, suite aux provocations israéliennes à la mosquée Al-Aqsa. Saleh Al-Arouri, chef adjoint du bureau politique du Hamas, a récemment déclaré à al-Mayadeen que si un haut dirigeant était pris pour cible, une guerre régionale éclaterait. Nous sommes à un moment où la pression s’accentue sur le gouvernement israélien pour qu’il mène une attaque contre les dirigeants du Hamas en réponse aux nombreuses attaques contre les colons et les soldats israéliens en Cisjordanie. Ceci, ajouté aux récentes tensions à la frontière libanaise avec le Hezbollah, crée une situation potentiellement explosive, dans laquelle un accord saoudo-israélien semblerait terrible pour Mohammed ben Salmane.

Il y a également la question de savoir quel effet un accord saoudo-israélien pourrait avoir sur les relations irano-saoudiennes et sur le récent rétablissement des liens. Comme l’Arabie Saoudite comprend deux des lieux les plus saints de la foi islamique, La Mecque et Médine, sa décision de normaliser ses relations avec Israël aura une signification considérable dans tout le monde musulman. Une telle démarche s’avérerait impossible pour Téhéran de rester neutre sur la question et il est très probable que les Iraniens reviendraient sur leur décision de maintenir des liens avec les Saoudiens. Cela signifie que si les Saoudiens veulent signer un accord de normalisation avec Israël, ils doivent savoir que cela sapera la percée diplomatique de la Chine et pourrait finir par susciter de plus grandes préoccupations en matière de sécurité s’ils se retrouvent à nouveau en concurrence aussi forte avec l’Iran pour l’influence régionale. Il y a également lieu de s’inquiéter de la réaction de la Jordanie, qui pourrait considérer un tel accord comme une menace pour sa tutelle sur les lieux saints de la vieille ville de Jérusalem et avoir le sentiment que l’Arabie saoudite empiète sur son territoire.

Si l’administration américaine avait une approche sérieuse de sa politique au Moyen-Orient, elle se rendrait compte du changement radical survenu au niveau régional et du fait que ses alliés traditionnels ont des programmes qui ne sont plus conformes à l’ancienne approche américaine du statu quo. Il semblerait, en observant la rhétorique et les actions de Washington, que le gouvernement américain actuel est dans le déni et ne peut pas comprendre que l’époque où il pouvait diriger tous les pays d’Asie occidentale est révolue depuis longtemps. Il faudra une réflexion pragmatique pour raviver la position américaine à long terme, et une chose est sûre, un accord de normalisation saoudo-israélien n’a de sens pour aucun pays à l’heure actuelle.