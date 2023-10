Le plan de mise à jour du logiciel Pixel 8 de Google devrait pousser plus loin les téléphones Android

Le nouveau de Google engagement de mise à jour logicielle de sept ans pour le Pixel 8 et Pixel 8 Pro est une avancée significative pour Android. Mais cela met également en évidence l’une des plus grandes faiblesses auxquelles sont confrontés la plupart des téléphones Android, quel que soit leur prix : ils ne bénéficient pas d’une assistance logicielle suffisante. Google 449 $ Pixel 5A à partir de 2021, par exemple, ne recevra pas de nouvelles mises à niveau du système d’exploitation Android ou de mises à jour logicielles après août 2024. Trois années de mises à jour peuvent s’écouler assez rapidement.

Les ventes de smartphones continuent de baisser d’année en année dans un contexte d’inflation, et les gens recherchent probablement des appareils qu’ils peuvent conserver le plus longtemps possible. Cabinet d’analyse de marché Canalys prédit que le marché nord-américain des smartphones diminuera de 12 % cette année, mais il note également que les fabricants de téléphones s’appuient toujours sur le marché par ailleurs stable des téléphones haut de gamme. À mesure que les clients conservent leur téléphone plus longtemps, les tenir informés des nouvelles fonctionnalités et des nouvelles protections de sécurité nécessite des périodes de mise à niveau plus longues.

Et ce n’est pas seulement l’inflation qui sous-tend la nécessité pour les téléphones de bénéficier de plusieurs années de support logiciel. L’extension de mise à jour arrive parallèlement à une pression pour que les téléphones deviennent plus réparables. Un nombre croissant de Les États américains adoptent des lois sur le droit de réparer qui couvrent l’électronique, et les propositions sur le droit à la réparation récemment adoptées par le Union européenne incluent également les téléphones et les tablettes.

Maintenant que Google commence à pousser ses propres téléphones Android à durer plus longtemps, voici les principales raisons pour lesquelles les acheteurs de téléphones pourraient en bénéficier si l’industrie dans son ensemble adoptait une durée de vie plus longue des téléphones.

L’iPhone 13 d’Apple à côté du Google Pixel 8. Patrick Holland/CNET

La prise en charge des mises à jour Android est toujours un gâchis dans l’industrie

Google a augmenté pour la dernière fois sa politique de mise à jour de sécurité en 2021, donnant 599 $ Pixel 6 et 899 $ 6 Pro cinq ans de mises à jour de sécurité (c’est devrait se terminer en octobre 2026). Mais les mises à jour logicielles sont restées pendant trois ans, ce qui signifie qu’après la sortie d’Android 15 l’année prochaine, le Pixel 6 ne recevra probablement aucune nouvelle fonctionnalité logicielle.

Pendant ce temps, sur iOS en 2021, si vous avez acheté le alors-599 $iPhone 12 Mini ou 829 $iPhone 13 d’Apple, vous receviez assurément des mises à jour logicielles et de sécurité pendant bien plus de trois ans. Les iPhone XR et XS d’Apple de 2018 ont chacun reçu iOS 17 de cette année, et bien que l’iPhone 6S de 2015 ne reçoive plus de mises à jour logicielles, il reçoit des mises à jour axées sur la sécurité pour tous ceux qui utilisent encore ces téléphones.

Si l’on regarde Samsung, Motorola et OnePlus, la situation varie considérablement. Jusqu’à l’annonce du Pixel 8, Samsung avait dépassé la promesse de mise à jour logicielle de Google en fournissant quatre ans de mises à jour logicielles, et avait égalé la politique de mise à jour de sécurité de Google avec cinq ans pour ses téléphones Galaxy S et Z. La série Galaxy A, moins chère, offre une gamme de niveaux de support, avec Le Galaxy A14 5G à 200 $ de Samsung obtenir deux ans de mises à jour logicielles mais cinq ans de mises à jour de sécurité.

Les téléphones Samsung Galaxy, comme le Galaxy S23 Ultra vu ici, menaient auparavant la politique de mise à jour logicielle de Google, en fournissant quatre ans de mises à jour. James Martin/CNET

OnePlus a récemment commencé à promettre quatre années similaires de mises à jour logicielles et cinq ans de mises à jour de sécurité pour certains de ses téléphones, comme le OnePlus 11.

Motorola, quant à lui, est depuis longtemps à la traîne, mais il promet actuellement trois ans de mises à jour logicielles et quatre ans de mises à jour de sécurité pour le 1 000 $ RazrPlus. J’ai contacté Apple, Samsung, Motorola et OnePlus pour obtenir des commentaires sur ces politiques à la suite de l’annonce de Google.

En raison de ces différentes politiques, il peut être assez intimidant de savoir combien de temps un téléphone Android peut être utilisé en toute sécurité. Si ces politiques pouvaient continuer à s’étendre pour permettre à quelqu’un de conserver son téléphone pendant deux ans ou pendant plus de cinq ans, cela offrirait au moins aux gens la plus grande flexibilité, qu’ils souhaitent ou non obtenir une mise à niveau de leur téléphone.

De droite à droite : le Pixel 4 de Google et l’iPhone 11 d’Apple, tous deux sortis en 2019. Le Pixel 4 ne reçoit plus de mises à jour logicielles ou de sécurité. L’iPhone 11 vient de recevoir iOS 17. Angela Lang/CNET

Les téléphones ont besoin d’un support de sécurité pour rester en sécurité

Les téléphones sont constamment connectés à Internet, mais malheureusement, cela signifie également qu’il est possible que votre téléphone rencontre des problèmes de sécurité. Les fabricants de téléphones fournissent constamment des mises à jour pour assurer la sécurité de votre téléphone.

Mon collègue Andrew Lanxon a cherché à savoir s’il était sécuritaire de continuer à utiliser des téléphones qui ne reçoivent plus de mises à jour de sécurité. Les experts avec lesquels il s’est entretenu ont déclaré qu’un téléphone obsolète pourrait être sujet à des problèmes logiciels et permettre à des malfaiteurs de voler vos données ou d’installer des logiciels malveillants sur votre appareil.

Malheureusement, de nombreux nouveaux téléphones Android, même les plus chers, ont des délais de mise à jour de sécurité très courts. J’ai critiqué le RedMagic 8 Pro à 649 $ pour ne fournir que deux ans de mises à jour de sécurité garanties, même si ses spécifications haut de gamme devraient autrement permettre à ce téléphone de durer des années. (Le public centré sur les jeux que RedMagic cible pourrait flasher ces appareils avec un micrologiciel personnalisé pour obtenir de nouvelles fonctionnalités après la fin du support officiel des mises à jour. Mais la plupart des gens n’ont pas le temps de bricoler leur propre téléphone à ce degré.)

Bien que l’engagement de sept ans de Google soit désormais l’engagement publié le plus long que nous ayons vu de la part d’un grand fabricant de téléphones, le Fairphone 5 Google bat actuellement avec un engagement de huit ans sur les mises à jour de sécurité ainsi que l’accès aux pièces de rechange pour les réparations à faire soi-même. Même si Fairphone n’est pas aussi connu sur le marché des smartphones, il a jusqu’à présent tenu ses promesses. C’est Fairphone 3lancé en 2019, recevra des mises à jour logicielles jusqu’en 2026.

Par comparaison, Pixel 4 et 4 XL de Google de 2019 ont reçu Android 13 l’année dernière et ont été à nouveau mis à jour en février 2023. Mais ils ne reçoivent plus de nouvelles mises à jour. Le Galaxy S10 de Samsung la ligne semble également avoir reçu ses dernières mises à jour plus tôt cette année, selon Vie de droïde.

La durée de vie de la batterie a conduit les gens à décider de mettre à niveau leur téléphone, mais les coûts de remplacement de la batterie sont souvent beaucoup moins chers qu’une mise à niveau. James Martin/CNET

Le matériel téléphonique d’aujourd’hui peut tenir la distance et les coûts de réparation diminuent

Les raisons les plus courantes pour remplacer un téléphone se résument souvent à la durée de vie et aux performances de la batterie, sauf si vous avez perdu ou cassé votre appareil. Selon un Enquête 2019 réalisée par Office Depot63% de ses 1 018 répondants problèmes de durée de vie de la batterie cités comme raison, suivis de près par des vitesses de traitement lentes et un port de chargement cassé.

Cependant, bon nombre de ces problèmes sont désormais plus faciles à résoudre, ce qui permet aux appareils de durer plus longtemps. Les optimisations logicielles aident à gérer les performances et la batterie d’un téléphone. Un appareil perdu peut être pingé à l’aide de Find My Device sur Android. Et les coûts de réparation des appareils – même s’ils restent élevés dans certains cas – ont diminué. Un remplacement de batterie hors garantie coûte généralement environ 100 $ ou moins : par exemple, obtenir un Samsung Galaxy S21 batterie remplacé chez Best Buy coûte 80 $.

Google a dépensé une partie de son Événement de lancement du Pixel 8 vantant le fait que la nouvelle ligne téléphonique devrait être plus facile à réparer, y compris en faisant connaître son partenariat continu avec iFixit fournir des pièces de rechange et des guides de réparation. Google a dit Autorité Android que la disponibilité des pièces de rechange durera également les mêmes sept années que le support logiciel. Apple a également fait un effort pour réduire certains coûts de réparation en modifiant la façon dont l’iPhone est fabriqué. La sous-structure en aluminium de l’iPhone 15 Pro et Pro Max facilite le remplacement de la vitre arrière fissurée ou endommagée.

Nous espérons que ces efforts pousseront encore plus l’industrie du téléphone vers des mesures qui prolongent la durée de vie des appareils, ce qui obligera à remplacer votre téléphone uniquement lorsque cela est absolument nécessaire.

J’aimerais cependant que les fabricants de téléphones puissent aller plus loin, en rendant le matériel aussi facile à mettre à niveau que le logiciel. Il y a environ une décennie, en 2013, Google a développé un concept de téléphone modulaire appelé Projet Ara qui permettait essentiellement de construire votre téléphone en assemblant des pièces, à la manière d’un PC. Le concept permettrait théoriquement de simples réparations et même des mises à niveau du téléphone. Mais ce rêve a été anéanti, les plans de lancement étant retardés puis finalement annulés.

Entre-temps, les téléphones sont de plus en plus fabriqués à partir de matériaux recyclés, Apple et Samsung promouvant tous deux une plus grande utilisation de métaux et de plastiques recyclés dans la production de leurs téléphones phares. Un recours accru aux matériaux recyclés pourrait contribuer à réduire les déchets créés lorsque les téléphones sont jetés.

Si un iPhone surchauffe, il ne pourra peut-être pas se charger jusqu’à ce qu’il revienne à une température normale. Nelson Aguilar/CNET

Les mises à jour logicielles sont excellentes, mais il en existe encore d’autres qui peuvent prolonger la durée de vie d’un téléphone.

Alors que les téléphones bénéficient de plus d’années de support logiciel, de nouveaux appareils photo éblouissants et de fonctionnalités plus intelligentes basées sur l’IA, il est étonnant de constater combien de problèmes séculaires nous rencontrons encore sur les gadgets.

Une meilleure durabilité – qu’il s’agisse de trouver davantage de moyens d’empêcher un téléphone de s’érafler ou simplement de rendre les téléphones moins susceptibles de se briser après une chute sur le trottoir – serait très significative pour les appareils, quel que soit leur prix.

Les compagnies de téléphone ont fait quelques progrès : le Ceramic Shield d’Apple a amélioré la durabilité de l’écran de l’iPhone, et Samsung dispose d’un système complet d’assurance qualité pour tester ses téléphones dans des scénarios difficiles comme des chutes et des températures extrêmes.

Pourtant, les téléphones tombent toujours en panne. Chaîne YouTube JerryRigEverything constaté que le nouveau iPhone 15 Pro – bien qu’il soit fabriqué en titane – s’est fissuré lors d’un test de pliage qui n’a endommagé aucun autre modèle d’iPhone 15.

Et bien que la plupart des smartphones modernes puissent résister à l’eau et à la poussière, la résistance à la chaleur est peut-être le prochain domaine dans lequel les téléphones pourraient s’améliorer. Actuellement, le logiciel du téléphone permet d’éviter la surchauffe si votre appareil reste trop longtemps exposé à la lumière directe du soleil. Apple a publié cette semaine un correctif pour répondre aux plaintes de surchauffe liées à l’iPhone 15 Pro.

Mais plusieurs téléphones de jeu que j’ai testés disposent de systèmes de refroidissement plus avancés que votre téléphone moyen, ce qui leur permet de rester fonctionnels tout en alimentant des graphiques haut de gamme. Le Asus ROG Téléphone 7 Ultime a une porte qui s’ouvre physiquement pour une meilleure circulation de l’air vers le processeur et le GPU fonctionnant à chaud lorsqu’il est associé à un accessoire de ventilateur de refroidissement – ​​ce qui, pour être honnête, est excessif. Mais cela me fait toujours penser que les fabricants de téléphones pourraient faire davantage pour développer de meilleurs systèmes de refroidissement.

L’Asus ROG Phone 7 Ultimate s’associe à un accessoire de ventilateur, qui ouvre une porte sur le téléphone pour améliorer le refroidissement. Mike Sorrentino/CNET

Enfin, même si les lois sur le droit à la réparation améliorent l’accès aux réparations de téléphones, ces réparations restent difficiles à gérer sans pièces et guides sous licence officielle. Par exemple, L’iPhone 14 d’Apple a récemment eu son score de réparabilité déclassé par iFixit en raison de la nécessité d’une poignée de main logicielle même lors de l’utilisation de pièces de rechange d’origine Apple. Comparé aux industries de longue date comme celles des appareils de cuisine et des ordinateurs, le marché de la téléphonie contient des pièces disponibles dans le commerce qui sont souvent inutilisables pour les réparations. Entre-temps, Pont à vapeur de Valve La console de jeu portable est assez simple à ouvrir pour mettre à niveau avec plus de stockage. Certaines entreprises vendent Écrans Steam Deck de rechange avec des résolutions plus élevées.

Même si l’on peut faire davantage pour prolonger le cycle de vie des téléphones comme le Pixel 8, la promesse de sept ans de Google en matière de mises à jour logicielles et de sécurité est louable. Si l’entreprise donne suite, cela signifie que le Pixel 8 recevra plus de mises à jour logicielles majeures que la plupart des modèles d’iPhone d’Apple, tout en encourageant les clients à rester fidèles au Pixel sur le long terme. Maintenant, j’attends juste que Samsung, Motorola, OnePlus et d’autres fabricants de téléphones rattrapent leur retard.