Le plan de migration de Sunak coûterait 1 milliard de livres sterling par an, selon les militants

Le projet de Rishi Sunak d’arrêter les traversées de petits bateaux dans la Manche coûtera près d’un milliard de livres sterling par an, a averti un important organisme de bienfaisance pour réfugiés.

Le Conseil des réfugiés a déclaré que plus de 45 000 personnes qui ont traversé dans de petits bateaux au cours de l’année écoulée auraient été détenues indéfiniment dans des « limbes permanents » dans le cadre du plan.

Plus tôt ce mois-ci, M. Sunak a annoncé son intention d’interdire aux personnes réputées être entrées “illégalement” au Royaume-Uni de déposer une demande d’asile et de les expulser le plus rapidement possible.

Mais le Conseil des réfugiés a déclaré que l’absence d’accords de retour avec d’autres pays signifie que des dizaines de milliers de personnes ont été détenues sans être expulsées.

L’organisme de bienfaisance a également déclaré qu’il en coûterait entre 405 000 et 2,6 millions de livres sterling par jour pour détenir des personnes – soit 950 millions de livres sterling par an – sur la base de données officielles sur le nombre de passages.

Le nouveau projet de loi sur l’immigration du gouvernement conservateur devrait être présenté dans quelques semaines, considéré comme la grande tentative de M. Sunak de remplir l’un de ses cinq engagements clés – “arrêter les bateaux”.

Mais l’absence d’accords de retour et d’accords de traitement offshore comme le Rwanda, ainsi que les contestations judiciaires attendues contre la détention prolongée des demandeurs d’asile, ont soulevé la question de savoir si la promesse peut être tenue.

“Ils ne pourraient pas être expulsés, mais ils ne pourraient pas non plus faire avancer une demande d’asile, travailler ou accéder à l’aide des services statutaires”, a déclaré un communiqué du Conseil des réfugiés.

L’organisme de bienfaisance a déclaré que si le même nombre de personnes traversaient la Manche, 45 237 personnes – 98,9% de celles qui arrivent dans de petits bateaux – seraient laissées dans les limbes coûteuses des centres de détention.

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a averti son parti qu’il ne serait pas “pardonné” s’il ne parvenait pas à couper les traversées en petits bateaux avant les élections générales prévues en 2024.

“Je crois que ma réputation et celle du Parti conservateur sont en jeu ici”, a-t-elle déclaré. Le télégraphe. « C’est une question de compétence. Et il s’agit d’être fidèle au peuple britannique qui nous a nommés pour résoudre ce problème.

Lorsqu’on lui a demandé si cela pourrait coûter aux conservateurs en 2024, M. Braverman a répondu: «Eh bien, je pense que nous devons arrêter les bateaux pour gagner les élections. Pas de si, pas de mais. C’est pourquoi le Premier ministre a fait de la migration l’une des cinq priorités.

Répondant au rapport du Conseil des réfugiés, un porte-parole du gouvernement a déclaré qu’il “fait des spéculations sur une nouvelle législation que nous n’avons pas encore pleinement annoncée”.

Ils ont ajouté: “Les gens devraient demander l’asile dans le premier pays sûr qu’ils atteignent – et non mettre leur vie en danger en payant des passeurs pour qu’ils effectuent des voyages dangereux et illégaux à travers la Manche.”

Pendant ce temps, le Home Office reprend la responsabilité des opérations de lutte contre les petits bateaux transportant des migrants à travers la Manche après huit mois sous la direction de la Royal Navy.

Cette décision fait suite à la création annoncée le mois dernier du nouveau commandement opérationnel des petits bateaux, réunissant le personnel militaire et civil et la National Crime Agency pour coordonner la réponse du gouvernement.