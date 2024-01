Le plan de Meloni pour stimuler la croissance en Afrique critiqué pour avoir laissé de côté les dirigeants du continent

La Première ministre italienne Giorgia Meloni et d’autres dirigeants européens posent pour une photo avec les dirigeants et délégués africains à l’intérieur du Palais Madama alors que l’Italie accueille le sommet Italie-Afrique à Rome le 29 janvier.



Rome, Italie

CNN

—



Le premier événement majeur de la présidence italienne du G7 organisé par la Première ministre italienne Giorgia Meloni a connu un début difficile après que le plan fondamental de son sommet sur l’Afrique ait été critiqué pour ne pas avoir inclus les nations africaines dans sa planification.

Deux douzaines de dirigeants africains, ainsi qu’Ursula Von Der Leyen et d’autres responsables européens et des responsables des Nations Unies et de la Banque mondiale, se sont réunis à Rome dimanche soir et toute la journée de lundi pour l’événement au cours duquel Meloni a dévoilé le « Plan Mattei », du nom de l’État italien. Enrico Mattei, fondateur du géant pétrolier Eni.

« La base du Plan Mattei est une nouvelle approche : non-prédatrice, non-paternaliste, mais aussi non-charitable. » Meloni a dit dans un post sur X avant l’événement de lundi. «C’est une approche d’égal à égal, pour grandir ensemble.»

Le plan, qui comprend plus de 5,5 milliards d’euros (6 milliards de dollars) d’investissements, de crédits, d’opérations de dons et de garanties, notamment la construction d’un centre de formation sur les énergies renouvelables au Maroc, des projets éducatifs en Tunisie et d’autres projets en Algérie, au Mozambique et en Égypte. , la République du Congo, l’Éthiopie et le Kenya — n’a pas été bien accueilli par les dirigeants africains présents, qui ont déclaré qu’ils n’avaient pas été consultés lors de l’élaboration du plan.

La contribution financière de l’Italie proviendra du fonds italien pour le climat et du fonds national de coopération au développement. Le résultat pour l’Italie sera un ralentissement de la migration irrégulière en provenance des pays africains et une contribution à l’allégement de la dépendance de l’Europe (et en particulier de l’Italie) vis-à-vis du pétrole russe.

Le président de la Commission de l’Union africaine et ancien Premier ministre du Tchad, Moussa Faki Mahamat, a répondu aux promesses présentées par Meloni avec scepticisme.

« Les pays africains auraient aimé être consultés avant que l’Italie ne déploie son plan », a-t-il déclaré lors de son discours de lundi. « Nous ne pouvons pas nous contenter de promesses qui ne sont jamais tenues. »

Il a également déclaré que tout accord devait être conclu sur la liberté et le consensus, sans qu’aucune partie n’impose quoi que ce soit à l’autre.

Le premier parlementaire italien d’origine africaine, Aboubakar Soumahoro, adjoint et coordinateur de l’intergroupe parlementaire pour l’Afrique subsaharienne, a également critiqué ce projet.

“Au sommet Italie-Afrique, où est discuté le soi-disant Plan Mattei rédigé par le gouvernement italien pour l’Afrique sans consulter les Africains, l’absence des pays d’origine les plus importants des immigrants d’Afrique subsaharienne pèse lourdement”, a-t-il déclaré.

Remo Casilli/Reuters Le président de l’Union africaine Azali Assoumani et le Premier ministre italien Giorgia Meloni sont assis à l’intérieur du Palais Madama (Sénat) alors que l’Italie accueille le sommet Italie-Afrique.

« Comme je le répète, sans réponse depuis un an, l’Afrique, un continent qui compte environ 800 millions de jeunes de moins de 25 ans, a besoin d’un partenariat juste et solidaire. »

Il a déclaré que son groupe prévoyait de proposer un contre-plan prenant en compte les plans déjà en place.

CNN a contacté le bureau du Premier ministre italien et le ministère des Affaires étrangères au sujet de ces critiques. Tous deux ont refusé de commenter.

Meloni envisage l’Italie comme une plaque tournante européenne pour importer de l’énergie d’Afrique via un pipeline et la distribuer dans toute l’Europe, un plan qui a été présenté pour la première fois par l’ancien Premier ministre Silvio Berlusconi lorsqu’il cherchait à freiner l’immigration irrégulière en provenance de Libye. Le plan s’est effondré après la destitution du dictateur libyen Mouammar Kadhafi en 2011.

“Nous voulons libérer l’énergie africaine pour garantir aux jeunes générations un droit qui jusqu’à présent leur a été refusé”, a déclaré Meloni. « Parce qu’ici en Europe, nous parlons beaucoup du droit à émigrer, mais nous parlons rarement de garantir le droit de ne pas être contraint d’émigrer. »

La présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen, également présente, a exprimé sa gratitude à l’Italie pour ce plan. « Le nouveau plan Mattei représente une contribution importante à cette nouvelle phase de notre partenariat avec l’Afrique et s’intègre à notre portail mondial européen, 150 milliards d’euros de l’UE », a-t-elle déclaré.

Roberta Metsola, présidente du Parlement européen, a fait écho au sentiment de Von Der Leyen. « Le plan Mattei est bon, si l’Afrique prospère, l’UE prospère », a-t-elle déclaré, soulignant que le plan aborde « un changement de mentalité réel et attendu depuis longtemps » dans les relations avec l’Afrique.

Meloni, qui a gagné le pouvoir en 2022 sur une plate-forme anti-immigration et qui s’était précédemment ralliée à un blocus naval pour arrêter les bateaux de migrants, fait également face à une forte résistance de la part de ses collègues de droite en Europe.

Durant son règne à la tête de l’Italie, le nombre de personnes arrivant par la mer en Italie L’Italie est passée de 105 000 en 2022 à plus de 158 000 en 2023, première année complète de son mandat de Premier ministre.

Les petits caractères du plan Mattei incluent également la coopération africaine pour empêcher les bateaux de migrants de quitter les côtes africaines et pour accélérer le rapatriement des migrants qui arrivent en Italie par la mer sans demander d’asile au préalable.

D’autres, dont Dean Bhekumuzi Bhebhe, directeur de « Don’t Gas Africa », un groupe de la société civile, ont qualifié le plan de Meloni d’« ambition aveugle » qui ignore la crise climatique en se concentrant sur les combustibles fossiles.

Un groupe de 40 organisations de la société civile africaine qui font partie de « Don’t Gas Africa » a également signé une lettre avertissant que le plan « l’objectif principal est d’élargir l’accès de l’Italie au gaz fossile d’Afrique pour l’Europe et de renforcer le rôle des entreprises italiennes dans l’exploitation. ressources naturelles et humaines de l’Afrique.