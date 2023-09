Le plan de match Strictly d’Angela Rippon révélé, y compris son régime alimentaire, son régime de beauté et « l’erreur » de cuisine qu’elle évite toujours

Angela Rippon, la plus ancienne candidate de AS Strictly, a stupéfié les téléspectateurs avec son jeu de jambes sensationnel et son élévation de jambe époustouflante lors de l’émission de samedi.

La routine spectaculaire de la femme de 78 ans a peut-être surpris ceux qui regardaient le concours de danse de la BBC1, mais elle a toujours ouvert la voie au cours de ses six décennies de carrière.

Angela Rippon, la plus ancienne candidate de l’émission, a stupéfié les téléspectateurs de Strictly avec son jeu de jambes sensationnel et son élévation de jambe[/caption] BBC BBC

La star a commencé à travailler sur Top Gear en 1977[/caption]

Après avoir décroché une série d’emplois qui étaient auparavant réservés aux hommes ou aux classes supérieures, elle prouve aujourd’hui que les femmes d’âge mûr peuvent rivaliser avec des rivales d’un quart de leur âge.

Angela, qui fête ses 79 ans suivant mois, a déclaré : « Je regarde les jeunes et je sais que je ne suis pas aussi en forme ou fort, c’est juste un fait médical.

« Mais je joue au tennis, je vais à des cours de Pilates et de ballet, donc je suis plutôt en forme pour quelqu’un de mon âge.

« J’ai dit à mon partenaire professionnel, Kai Widdrington, qu’il y a des choses que je peux faire et des choses que je ne peux pas faire. Je veux juste tout faire correctement. Je lui ai dit : « Défie-moi ».

Kai l’a certainement fait lorsqu’il a aidé Angela à prononcer un cha-cha pour danser l’hymne Get The Party Started, de Shirley Bassey, lors du premier concert de Strictly.

Elle a reçu une ovation debout du public du studio, du juge Motsi Mabuse et de la juge en chef Shirley Ballas.

« Les neuf mètres entiers »

Angela a terminé troisième au tableau d’affichage, à seulement un point de l’acteur d’EastEnders Bobby Brazier, 20 ans, et quatre à la dérive de l’acteur Nigel Harman, 28 ans son cadet.

La réaction sur les réseaux sociaux a été explosive, le présentateur sportif et ancien artiste de Strictly Dan Walker disant : « Donnez-lui la balle scintillante maintenant. »

Et Kai, le partenaire professionnel d’Angela, a semblé parler au nom de la nation lorsqu’il s’est rendu sur Instagram pour qualifier sa performance d’« emblématique ».

Pour beaucoup, la décision de s’inscrire à Strictly serait audacieuse, mais pour Angela – qui a animé le précurseur plus calme de l’émission Come Dancing de 1988 à 1991 – c’était une question de « Pourquoi pas ? »

Elle a déclaré à Radio Times : « J’adore danser.

« Je suis associée à la danse depuis très longtemps, et ce sera l’occasion de faire ce que tant de gens me disent : ‘Mon Dieu, j’adorerais participer à ce programme’.

« Danser avec un de ces professionnels, apprendre à le faire correctement entre les mains d’un expert, les robes, le glamour, le tout sur neuf mètres. Pourquoi ne le ferais-tu pas ?

C’est la question qu’Angela, née à Plymouth, s’est posée à chaque étape de sa carrière dans les médias – et pourquoi elle ne s’est jamais inquiétée des soi-disant « plafonds de verre » bloquant son ascension.

La star, 78 ans, a reçu une standing ovation du public du studio et des juges Motsi et Shirley lors de l’émission de samedi.[/caption]

En 1975, à l’âge de 30 ans, elle est devenue la première lectrice nationale permanente de Grande-Bretagne.

Ce n’était pas une mince affaire, étant donné que les écrans du Beeb étaient encore remplis d’hommes d’âge moyen, instruits à Oxbridge.

En revanche, elle était née d’Edna, une couturière, et de John, d’un Royal Marine, et avait quitté l’école à 17 ans avant de gravir les échelons dans les journaux locaux et la télévision régionale.

Mais après avoir décroché le poste de présentatrice du principal bulletin du soir de BBC One, The Nine O’Clock News, son étoile a augmenté si rapidement que l’année suivante, elle a joué dans l’émission de Noël de Morecambe et Wise, révélant une toute nouvelle facette.

Dans un sketch qui commençait par la lecture de gros titres d’actualité sinistres, elle s’est ensuite levée et a commencé une routine de danse entraînante avec Eric et Ernie sur Let’s Face The Music And Dance.

En 1977, elle est devenue la première animatrice de Top Gear, puis en 1983, elle a co-animé la toute première émission de petit-déjeuner Good Morning Britain pour TV-am sur ITV, environ 31 ans auparavant. Suzanne Reid a fait de même sur l’incarnation moderne.

De 1988 à 1991, elle a également été la première présentatrice féminine de Come Dancing, ce qui lui a valu des liens surprenants avec Strictly.

Angela a déclaré : « Je me sens comme une grand-mère ! Lorsque j’ai rencontré l’un des chorégraphes principaux de Strictly, il m’a dit : « Vous ne vous en souviendrez pas, mais j’étais candidat à Come Dancing ».

« L’un des professionnels m’a dit : ‘Je suis danseur grâce à toi. Je suis resté éveillé tard pour regarder Come Dancing et tu étais le présentateur.

« Et trois des autres pros m’ont dit que leurs professeurs étaient également des candidats.

« La boucle est bouclée depuis la fin des années 80 jusqu’à aujourd’hui. C’est super qu’ils aient tous dit ça.

Bien qu’elle soit comblée d’admiration et d’éloges, elle reste humble quant au fait qu’elle travaille toujours à la télévision en tant que co-animatrice de l’émission grand public BBC One Rip Off Britain, ainsi que Strictly.

Et Angela – qui a été mariée à l’ingénieur Christopher Dare pendant 22 ans jusqu’en 1989 – est toujours déterminée à continuer de briser ces plafonds de verre.

Elle a déclaré : « Je veux pouvoir continuer à exercer une profession que j’adore aussi longtemps que j’en suis capable et aussi longtemps que les gens m’emploient.

« Les gens m’ont dit : ‘Ils n’embaucheront jamais quelqu’un de plus de 50 ans’.

« Eh bien, il y a moi, Gloria Hunniford et Julia Somerville, et nous sommes dans la 15e année de Rip Off Britain – nous tenons toujours le coup. »

Strictly Come Dancing continue samedi à 18h20.

Le partenaire professionnel d’Angela, Kai Widdrington, a qualifié sa performance d' »emblématique ».[/caption] BBC

Une photo publicitaire de la BBC d’Angela en tant que lectrice de nouvelles[/caption] Rex

MES SEPT ÉTAPES VERS LE FITNESS

Par Emma Pietras

ANGELA a déclaré hier qu’elle participait au concours parce qu’elle avait un « message à transmettre » selon lequel la danse peut aider les personnes âgées à rester en bonne santé, heureuses et en forme. Voici ses conseils de remise en forme. . .

Test « Asseyez-vous pour vous lever » : Tenez-vous pieds nus, croisez une jambe devant l’autre puis abaissez-vous pour vous asseoir les jambes croisées au sol. Puis levez-vous de la même manière. Répétez souvent. Mangez du violet : Du chou rouge aux aubergines, en passant par le cassis et les myrtilles, ces aliments peuvent aider à prévenir l’obstruction des artères. Cuisinez à partir de zéro : Évitez les aliments en conserve ou en paquets et utilisez des produits biologiques et locaux. Essayez les suppléments : Je prends de l’acidophilus qui équilibre les bactéries après une intoxication alimentaire, des capsules d’huile de foie de morue pour les articulations et du ginseng pour la vitalité générale. Exercice: Je fais du tennis, du vélo et du Pilates. Frottez votre visage : Évitez le thé et le café et buvez de l’eau pour garder la peau hydratée. Nettoyez et exfoliez régulièrement. Oubliez l’âge : C’est juste un numéro. Oubliez votre âge et faites quelque chose pour vous distraire. . . comme la danse.

POINTS DE DIX-NIS L’ANCIENNE championne de tennis Annabel Croft espère que son talent avec une raquette l’aidera à réaliser le pas rapide de ce week-end. Après avoir pris des sept consécutifs pour son premier cha-cha-cha samedi, elle devra maintenant apprendre un tout nouveau style pour la prochaine danse. Annabel, 57 ans, a déclaré en encart : « Au tennis, vous êtes sur la pointe des pieds et vous vous penchez en avant, ce qui aide, mais il y a beaucoup d’étapes. Au début, je pensais : « C’est terrifiant », mais maintenant, c’est magnifique. Dans l’émission dérivée Strictly : It Takes Two, Annabel et son partenaire de danse Johannes Radebe se sont entretenus avec la nouvelle coanimatrice Fleur East, qui a remplacé Rylan Clark. Johannes a déclaré à propos d’Annabel : « Quand j’ai vu ses premiers pas, je me suis dit : ‘Je vais me régaler en tant qu’enseignant’.