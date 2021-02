Le plan de Maitland-Niles pour prouver au patron d’Arsenal Mikel Arteta qu’il est un milieu de terrain

Ainsley Maitland-Niles prouve son point de vue à Mikel Arteta, Gareth Southgate et Sam Allardyce tous en même temps.

L’international anglais prêté de West Bromwich Albion voulait déménager dans les Hawthorns pour prouver qu’il pouvait jouer au milieu de terrain, car c’est là qu’il envisage sa carrière à long terme.

Maintenant, Maitland-Niles, 23 ans, a également disputé deux matchs complets de 90 minutes consécutifs pour la première fois depuis le retour en septembre.

Ses performances individuelles ont fait l’éloge du patron de West Brom, Allardyce, qui pense avoir contribué à jouer un rôle majeur dans deux meilleures performances d’équipe, bien qu’une défaite à Tottenham, puis un match nul bien meilleur et sérieux avec Manchester United.

Allardyce a déclaré: «Ainsley a des jambes, de l’énergie et couvre beaucoup de terrain. Il a de la qualité sur le ballon, un rythme de travail et beaucoup à offrir au milieu de terrain. J’espère que nous en verrons beaucoup plus dans les semaines à venir.

C’est certainement le point. Maitland-Niles s’améliorera avec des matchs réguliers, la netteté des matchs et le désir de montrer exactement ce qu’il peut faire.

Le patron des Gunners, Arteta, a déclaré publiquement qu’il considérait Maitland-Niles comme un joueur d’Arsenal à long terme, il y a donc un élément qui prouve à son club parent qu’il peut jouer au milieu de terrain.

Maitland-Niles a spécifiquement choisi d’aller à West Brom plutôt que Southampton et Newcastle car Allardyce le considérait comme un milieu de terrain plutôt que comme un arrière.