Le plan de Macron sur les migrants : déporter plus, donner aux autres un statut légal

“Il faut pouvoir accueillir plus vite ceux qui méritent l’asile, et refuser plus vite ceux qui ne peuvent pas l’obtenir sur notre sol”, a déclaré mardi Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur pur et dur de M. Macron.

Un collectif de groupes d’aide, dont Amnesty International, a dénoncé dans un communiqué ce qu’il considère comme des mesures qui “risquent d’éroder davantage les droits des étrangers”, tels que les droits d’asile et à un procès équitable, et peuvent entraîner “l’aggravation de la précarité » des demandeurs d’asile.

Cette insécurité se joue depuis plusieurs jours dans le centre de Paris, près du musée du Louvre, où des dizaines de jeunes migrants ont installé des tentes dans le froid glacial pour exiger d’être reconnus comme mineurs non accompagnés et de se voir offrir l’asile.

François Héran, un expert de premier plan en matière de migration qui enseigne au Collège de France, a déclaré que la France a délivré “beaucoup trop d’ordonnances d’éloignement”, plus qu’elle ne peut en appliquer, y compris aux migrants qui travaillent et sont bien intégrés.

Selon le rapport du Sénat, le nombre d’ordonnances émises a doublé au cours de la dernière décennie, atteignant 122 000 en 2019, soit le même niveau que “la Grèce, l’Espagne et l’Italie réunies, qui font face à une pression migratoire au moins comparable”.

M. Héran a ajouté que la loi illustrait ce qu’il dit être le refus de la France d’accepter que la hausse de l’immigration soit désormais un phénomène mondial affectant tous les pays occidentaux. “Le débat actuel est totalement en décalage avec la réalité”, a-t-il déclaré.

Afin d’équilibrer des règles d’admission plus strictes avec de meilleures conditions d’installation, le gouvernement a également annoncé qu’il prévoyait de créer des titres de séjour d’un an renouvelables pour les sans-papiers qui sont déjà en France et qui souhaitent travailler dans des secteurs en pénurie de personnel, comme la restauration.