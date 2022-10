Le plan de l’UE pour les nouveaux véhicules uniquement électriques d’ici 2035 “sans précédent”

Commentez cette histoire Commentaire

Après des mois de négociations, l’Union européenne est parvenue à un accord politique cette semaine pour interdire effectivement les nouvelles voitures non électriques à partir de 2035. L’accord, conclu jeudi à 21 heures à Bruxelles et annoncé par le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen, équivaut à un objectif de réduction des émissions de dioxyde de carbone de 100 % pour les nouvelles voitures et camionnettes d’ici 2035.

« Cet accord ouvrira la voie à une industrie automobile moderne et compétitive dans l’UE. Le monde change et nous devons rester à la pointe de l’innovation », a déclaré Jozef Sikela, ministre de l’industrie et du commerce de la République tchèque, qui assure la présidence tournante du conseil, dans un communiqué.

La législation doit encore être approuvée officiellement pour devenir loi dans l’UE, l’un des plus grands marchés automobiles et qui abrite certains des plus grands fabricants. Cependant, l’approbation par le Conseil et le Parlement européen est attendue, avec seulement des modifications mineures.

De nombreux militants du changement climatique, qui espéraient que d’autres gouvernements suivraient les traces de l’UE en interdisant effectivement les nouveaux véhicules à essence et diesel, ont salué la nouvelle.

“Les jours du moteur à combustion crachant du carbone et polluant sont enfin comptés”, Julia Poliscanova, directrice principale des véhicules et de la mobilité électrique au groupe de campagne Transport & Environnement basé à Bruxelles. “Cela fait 125 ans que Rudolf Diesel a révolutionné l’efficacité des moteurs, mais les législateurs ont décidé que le prochain chapitre serait écrit par le véhicule électrique plus propre et meilleur.”

Même ainsi, Poliscanova et d’autres experts craignaient que les mesures, bien qu’un pas vers le transport durable, soient encore trop lentes. Les constructeurs qui produisent des flottes plus petites de moins de 10 000 voitures ou 22 000 camionnettes par an doivent avoir des objectifs plus bas, du moins au début.

Cela signifie que les fabricants de niche, y compris les marques haut de gamme telles que Lamborghini et Ferrari, auront plus de latitude sur un objectif intermédiaire pour 2030, même s’ils devraient éventuellement atteindre l’objectif final d’ici 2035.

L’Association des constructeurs européens d’automobiles a accueilli avec prudence cette décision, qu’ils ont qualifiée de “de grande portée” et “sans précédent”. Mais Oliver Zipse, président du groupe, a déclaré qu’il avait également besoin de voir comment l’UE aiderait l’industrie dans la transition, notamment avec des sources d’énergie renouvelables, des infrastructures de recharge publiques et l’accès aux matières premières.

“Ne vous y trompez pas, l’industrie automobile européenne est prête à relever le défi de fournir ces voitures et camionnettes à zéro émission”, a déclaré Zipse, qui est également directeur général du géant automobile allemand BMW. “Cependant, nous souhaitons maintenant que les conditions-cadres essentielles pour atteindre cet objectif soient reflétées dans les politiques de l’UE.”

Certains critiques conservateurs de la législation ont suggéré qu’une transition vers les véhicules tout électriques augmenterait le coût des voitures neuves en Europe. Le résultat, a affirmé Jens Gieseke, un négociateur allemand du Parti populaire européen, est que les rues seront remplies de vieilles voitures comme dans la capitale de Cuba, dirigée par les communistes.

“Avec l’accord d’aujourd’hui, un ‘effet Havana’ devient plus réaliste. Après 2035, nos rues pourraient devenir pleines de voitures anciennes, car les voitures neuves ne sont pas disponibles ou ne sont pas abordables », a déclaré Gieseke dans un communiqué.

Le Parti populaire européen et d’autres ont fait valoir que, bien que les émissions doivent être réduites, la législation est un instrument trop brutal et aurait simplement pour résultat que les fabricants chinois et américains avec plus de flexibilité prendraient des affaires en Europe.

Mais les partisans de la mesure ont déclaré que les entreprises disposeraient de suffisamment de temps pour effectuer la transition, avec un objectif intermédiaire de réduction de 55 % des émissions de dioxyde de carbone d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2021 pour les voitures, et une réduction de 50 % pour les camionnettes.