Le plan de Liz pour aider les Britanniques endurcis cet hiver ne touchera pas les côtés – les lecteurs de Sun peuvent me faire confiance pour intervenir

LES FAMILLES font face à un hiver long et rigoureux avec des factures en hausse.

Pourtant, le plan de Liz pour faire face à cela est de donner un gros coup aux grandes entreprises et aux personnes aisées, laissant ceux qui ont le plus besoin d’aide dans le froid.

Le plan de Liz pour faire face à la hausse des factures cet hiver est de donner un gros coup de pouce aux grandes entreprises et aux aisés, écrit Rishi Sunak Crédit : Reuters

Il ajoute “Pire encore, elle a déclaré qu’elle ne fournirait pas de soutien direct à ceux qui ressentent le plus le pincement” Crédit : Reuters

Pire encore, elle a déclaré qu’elle ne fournirait pas de pension alimentaire directe à ceux qui en ressentent le plus.

La suppression de la taxe sur la santé et les soins sociaux donnera au travailleur moyen environ 170 £.

Mais quelqu’un sur le National Living Wage recevra moins de 60 £ pour l’année.

Les retraités ne toucheront pas un sou.

Et ses réductions d’impôt sur les sociétés ne profitent pas aux petites entreprises – elles ne font que remettre de l’argent dans les coffres des plus grandes entreprises avec les plus gros bénéfices.

Ces réductions d’impôt ne toucheront tout simplement pas les côtés.

Nous avons besoin d’un réalisme lucide, pas d’un boosterisme aveugle.

Cela signifie une action plus audacieuse pour protéger les gens du pire de l’hiver.

J’ai le bon plan et l’expérience pour aider les gens.

Les lecteurs de Sun peuvent me faire confiance pour intervenir comme je l’ai déjà fait auparavant pour aider ceux qui en ont le plus besoin.