Des membres du personnel au sol passent devant un conteneur empilé dans un terminal de fret de l’aéroport international Indira Gandhi de New Delhi le 22 décembre 2020. L’aéroport sera utilisé comme centre de manutention et de distribution de vaccins contre le coronavirus. | Sajjad Hussain / AFP via Getty Images

L’Inde a approuvé deux vaccins contre le coronavirus. Un seul a terminé les essais de phase 3.

L’Inde commencera à vacciner 300 millions de personnes après l’approbation d’urgence de deux vaccins contre le coronavirus plus tôt cette semaine.

Le pays devient le deuxième après le Royaume-Uni à approuver automatiquement le vaccin AstraZeneca / Oxford peu coûteux et facile à conserver. Mais l’approbation d’un second, le développement national Le vaccin Covaxin suscite des inquiétudes car il a été administré alors que les essais de phase 3 du médicament sont toujours en cours et avant que ses données d’efficacité ne soient rendues publiques.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a applaudi l’approbation des deux vaccins sur Twitter, la qualifiant de «tournant décisif pour renforcer une lutte énergique» contre la pandémie. Modi a également félicité les «scientifiques et innovateurs assidus» du pays pour leurs efforts qui, selon lui, rendraient l’Inde plus saine et sans Covid-19.

Mais de nombreux experts et militants de la santé demandent plus de transparence et la publication de données sur l’efficacité des médicaments.

Dans les semaines à venir, tous les yeux seront tournés vers l’Inde, le deuxième pays le plus peuplé du monde avec le deuxième plus grand nombre d’infections à coronavirus après les États-Unis, alors qu’il commence le déploiement de son vaccin.

Selon les données de Johns Hopkins, plus de 10 millions de cas et 150000 décès ont été signalés dans le pays de 1,4 milliard au 5 janvier. Les verrouillages visant à freiner la propagation du Covid-19 ont eu un impact délétère sur l’économie indienne, qui était déjà blessé avant le début de la pandémie. Environ 24% du PIB de l’Inde a été effacé d’avril à juin 2020, il est donc essentiel de maîtriser le virus pour améliorer les perspectives économiques du pays.

Le gouvernement indien et les sociétés pharmaceutiques affirment que les deux vaccins sont sûrs à utiliser et se révéleront inestimables pour la lutte de l’Inde contre Covid-19, surtout après que certains experts ont suggéré que la souche potentiellement plus infectieuse du coronavirus pourrait déjà être dans le pays.

Pour relever le défi de l’un des plus grands efforts de vaccination de l’histoire, les experts disent que le gouvernement indien a besoin d’une voix scientifique crédible – un Dr Anthony Fauci pour l’Inde, si vous voulez – pour contribuer à la transparence et garantir que les meilleures normes sont respectées et que les vaccins parviennent à ceux qui en ont besoin.

Les deux vaccins contre le coronavirus de l’Inde, brièvement expliqués

Bien que l’Inde ait accordé une autorisation d’urgence à deux vaccins, Covaxin, développé par la société indienne Bharat Biotech en partenariat avec le Conseil indien de la recherche médicale et l’Institut national de virologie du pays, est celui qui suscite une controverse.

Dans un communiqué de presse du 3 janvier, le Drug Controller General of India (DCGI), l’organisme gouvernemental responsable de la mise en œuvre de nouveaux médicaments et de la supervision des essais cliniques dans le pays, a déclaré que les résultats des essais cliniques de phase 1 et 2 du médicament le montrent. est sûr et fournit une défense immunitaire contre Covid-19.

Selon les directives de l’Organisation mondiale de la santé, la phase 1 d’un essai de vaccin expérimental comprend l’administration du vaccin à «un petit nombre de volontaires pour évaluer son innocuité, confirmer qu’il génère une réponse immunitaire et déterminer le bon dosage».

Au cours de la phase 2, «le vaccin est généralement administré à des centaines de volontaires, qui sont étroitement surveillés pour détecter tout effet secondaire, afin d’évaluer davantage sa capacité à générer une réponse immunitaire.» La phase 3 est le moment où les chercheurs découvrent le comportement du vaccin dans le monde réel.

Les essais de phase 1 et 2 de Covaxin impliquaient beaucoup moins de participants – environ 800 personnes, selon le communiqué de presse du DCGI – que l’essai de phase 3 plus important, qui est toujours en cours. Environ 22500 personnes ont participé dans le cadre de l’essai de phase 3, qui a débuté à la mi-novembre 2020.

Mais cet essai est toujours en cours et les données qui en découlent n’ont pas été rendues publiques – et bien que Covaxin soit construit sur une plate-forme virale inactivée, qui a été utilisée pour développer des vaccins bien connus contre des maladies comme la polio et l’hépatite A, les experts et les militants sont toujours concernés.

C’est parce que, comme Ramanan Laxminarayan, directeur du Center for Disease Dynamics, Economics & Policy à Washington, DC, m’a dit: «Il est difficile de parvenir à une conclusion définitive sans données sur l’innocuité et l’efficacité.

«Les données de la phase 3 ne sont pas encore dans le domaine public, et jusque-là, il ne serait pas souhaitable d’utiliser ce vaccin en dehors du cadre des essais cliniques», a-t-il ajouté.

Dans une interview accordée le 5 janvier au média indien The Wire, le Dr Gagandeep Kang, l’un des plus grands experts en vaccins en Inde, a déclaré qu’elle ne prendrait pas le vaccin Covaxin tant que les données sur son efficacité ne seraient pas rendues publiques.

All India Drug Action Network (AIDAN), un groupe de surveillance de la santé, a également exprimé son choc face à l’autorisation d’urgence imminente de Covaxin dans un lettre posté sur Twitter la veille de l’approbation officielle. Le groupe a demandé au DCGI de reconsidérer sa décision, arguant qu’il n’y avait pas suffisamment de données présentées sur l’efficacité du médicament.

Malgré les objections, cependant, le contrôleur général indien des médicaments, VG Somini, a déclaré aux journalistes le 4 janvier qu’il «n’approuverait jamais aucun vaccin s’il y avait des problèmes de sécurité. Les vaccins Covid-19 sont sûrs à 110% », selon le Hindustan Times.

Dr Krishna Ella, PDG de Bharat Biotech a répondu aux critiques du vaccin de son entreprise lors d’une conférence de presse le 4 janvier, dans laquelle il a imputé une grande partie de la réponse négative au vaccin à ce qu’il a appelé «une réaction contre les entreprises indiennes».

«Ce n’est pas bon pour nous. Nous ne méritons pas cela », a-t-il déclaré.

Ella a également déclaré que son entreprise faisait preuve de transparence avec les données et avait produit plus de 70 articles si les gens pouvaient être assez patients pour les lire.

Mais AIDAN, le groupe de surveillance, a également contesté le vaccin AstraZeneca / Oxford, demandant des données plus spécifiques provenant d’essais à l’étranger et en Inde. Le groupe a également demandé des estimations de l’efficacité du «schéma posologique et du schéma posologique» en Inde.

Le vaccin AstraZeneca / Oxford, appelé Covishield en Inde, sera produit par le Serum Institute of India, le plus grand producteur mondial de vaccins. Aussi connu sous le nom d’AZD1222, ce vaccin pourrait être une option particulièrement forte pour aider les pays moins riches à freiner la pandémie de coronavirus, car il est moins cher et plus facile à stocker.

Comme l’expliquent Julia Belluz et Umair Irfan de Vox, le vaccin AstraZeneca est «parmi les plus susceptibles d’être abordables pour les pays à revenu faible ou intermédiaire. Et étant donné qu’une grande partie de la population mondiale vit actuellement dans des milieux à revenu faible ou intermédiaire, c’est le coup qui – avec un résultat d’efficacité de 90% – pourrait faire un coup dur dans la pandémie dans le monde. » (Il reste cependant des questions sur l’efficacité du vaccin, compte tenu des problèmes posologiques survenus lors de l’essai de phase 3 du vaccin.)

Contrairement aux deux principaux vaccins de Moderna et Pfizer / BioNTech, qui doivent être conservés à des températures très froides, le vaccin Covishield peut être conservé dans un réfrigérateur standard jusqu’à six mois, ce qui facilite la distribution à grande échelle. Covishield et le Covaxin, produit localement en Inde, peuvent être conservés à une température comprise entre 2 et 8 degrés Celsius (35,6 à 46,4 Fahrenheit) et nécessitent deux doses.

Pourtant, distribuer des vaccins à toute la population indienne va être un défi gigantesque.

Les chiffres de distribution des vaccins en Inde sont difficiles

L’Inde prévoit de fournir des vaccinations volontaires à 300 millions de personnes cette année, en utilisant bon nombre des mêmes outils et pratiques qu’elle utilise pour organiser des élections, qui sont les plus importantes au monde.

Comme aux États-Unis, les travailleurs en première ligne de la pandémie en Inde seront les premiers à recevoir les vaccins. Mais l’Inde inclura également des personnes de plus de 50 ans aux côtés des agents de santé dans le premier lot. Après cette phase initiale, les personnes de moins de 50 ans souffrant de maladies sous-jacentes telles que les maladies cardiaques, qui augmentent le risque de décès par Covid-19, seront vaccinées. Tous les autres recevront le vaccin en fonction de l’approvisionnement disponible et de l’évolution de la pandémie.

Les fonctionnaires utiliseront les listes électorales pour identifier les personnes de plus de 50 ans. Les personnes éligibles au vaccin doivent se préenregistrer pour recevoir leurs vaccins dans l’un des milliers de centres locaux, qui fonctionnent comme des bureaux de vote. Des équipes mobiles seront déployées pour aider à administrer le vaccin dans des endroits plus éloignés et difficiles à atteindre.

Selon les plans du gouvernement, une mise en œuvre réussie nécessite une formation et une organisation efficaces de tous les travailleurs impliqués dans le processus de vaccination. En raison de l’ampleur du plan, toutes les étapes de l’introduction du vaccin seront supervisées et suivies.

Le gouvernement indien suivra numériquement qui a reçu le vaccin à l’aide du système COVID-19 Vaccine Intelligence Network (Co-WIN), une plate-forme qui peut retracer la vaccination «en temps réel».

Bien qu’un effort aussi important pose des défis considérables en matière d’achat, de livraison et de demande de vaccins, Laxminarayan affirme que le succès de l’Inde en matière d’éradication de la poliomyélite et le «renforcement constant de son programme de vaccination au fil des ans» seront évidents lors de la vaccination Covid-19. campagne.

«Je n’ai aucun doute sur le fait que l’Inde gérera avec compétence l’achat et la livraison des vaccins, y compris la mise en place d’un système de chaîne du froid, mais l’aspect communication publique fait toujours défaut», a-t-il déclaré.

Le 3 janvier, des simulations de vaccinations ont eu lieu dans toute l’Inde pour aplanir les bosses du processus avant que des centaines de millions de personnes ne reçoivent de véritables vaccins.



Sanjay Kanojia / AFP via Getty Images Des volontaires et des responsables de la santé sont vus lors d’une course à vide pour le vaccin contre le coronavirus Covid-19, dans un hôpital privé d’Allahabad le 5 janvier 2021.

Pour l’instant, comme le suggère la controverse sur l’approbation d’urgence de Covaxin, le défi le plus immédiat est celui de la communication publique.

Comme l’a dit Laxminarayan, «Il doit y avoir une voix scientifique crédible au plus haut niveau, claire, transparente et rassurante sur le fait que les meilleures normes sont respectées pour garantir que les vaccins atteignent tout le monde.»