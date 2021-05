Le plan de la WWE pour ramener la ceinture du million de dollars; Détails à l’intérieur

World Wrestling Entertainment (WWE) a de grands projets pour sa superstar NXT Cameron Grimes. Selon les derniers rapports, la société Sports Entertainment envisage de présenter un nouveau scénario unique et intéressant impliquant Grimes et le WWE Hall of Famer Ted DiBiase.

La querelle entre les lutteurs américains actuels et anciens – Grimes et DiBiase – a déjà commencé. Dans les derniers épisodes, nous avons vu comment Grimes a souffert aux mains du Million Dollar Man.Le lutteur vétéran de 67 ans a également fait une apparition surprise dans WWE NXT de la semaine dernière. DiBiase est venu affronter Grimes lors de son match contre Jake Atlas. L’apparition soudaine de DiBiase a joué en faveur d’Atlas alors qu’il battait Grimes distrait dans la compétition.

Depuis ce match désastreux, les fans de l’univers de la WWE s’interrogent sur leur prochain complot. Et maintenant, selon un rapport, la WWE envisage de se lancer dans un nouveau complot – une querelle «nouvelle richesse contre ancienne richesse». Cela tournerait autour de Grimes et DiBiase. Pour rendre les choses encore plus intéressantes, ils prévoient de ramener l’illustre Ceinture d’un million de dollars.

Le rapport à ce sujet a été confirmé par Andrew Zaharian du podcast Mat Men.

«Il va apparaître sur le ring la semaine prochaine avec Grimes… Million Dollar Belt est de retour… Je peux confirmer que le Million Dollar Belt est de retour bébé! Désolé pour l’individu qui m’a dit mais Million Dollar Belt est de retour. Je ne sais pas pendant combien de temps mais ils vont l’avoir à la télé. Les gens sont très enthousiastes au sein de la WWE à propos de la ceinture du million de dollars « , a déclaré Zaharian cité par Wrestlingnews.co.

Il est hautement improbable que DiBiase entre sur le ring à cet âge. Cependant, il pourrait amener un jeune lutteur dynamique à se battre en son nom.

Plus tôt dimanche, la WWE avait annoncé le « Million Dollar Face-Off » entre Grimes et DiBiase.

Et étant donné que Grimes a une relation compliquée d’amour-haine avec les fans de l’univers de la WWE, DiBiase devrait sortir victorieux de cette bataille.

