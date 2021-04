Le plan de la Super League européenne s’est effondré. Mais ce n’est peut-être pas mort pour toujours

Kevin De Bruyne de Manchester City célèbre après avoir marqué le cinquième but de son équipe avec ses coéquipiers Phil Foden et Riyad Mahrez lors du match de Premier League entre Manchester City et Southampton au stade Etihad le 10 mars 2021 à Manchester, en Angleterre. Clive Brunskill | Getty Images Sport | Getty Images

LONDRES – Alors que la communauté du football a célébré l’échec du lancement de la Super League européenne la semaine dernière, les facteurs de motivation derrière la proposition n’ont pas disparu. Désormais connus sous le nom de «sale douzaine», 12 puissants clubs de football européens ont tenté de former leur propre ligue fermée, qui a été sabotée quelques jours plus tard en raison de la pression des supporters, des autorités et des gouvernements. Ces équipes, en particulier en Espagne, continuent de soigner la dette induite par la pandémie, tandis que les revenus de nombreux clubs du monde entier ont été touchés après que les restrictions virales ont forcé les matchs à se jouer à huis clos – évaporant les revenus de la journée.

Que ce passe t-il après?

Florentino Perez, le président du Real Madrid qui était l’un des clubs impliqués, a déclaré aux médias espagnols que le projet, ou un projet très similaire, continuerait d’avancer. Son homologue barcelonais, Joan Laporta, a souligné que les clubs de l’ESL étaient ouverts au dialogue avec l’UEFA, l’instance dirigeante européenne, dans le but de relancer le projet. Simon Chadwick, directeur du sport eurasien à l’Emlyon Business School, estime que les suggestions selon lesquelles la Super League s’est effondrée sont naïves, disant à CNBC que l’Europe obtiendra une « super ligue sous un nom différent », ajoutant que c’est « un cas de quand, pas si. » Chadwick soutient que les années à venir apporteront davantage de polarisation et de concentration industrielle, les grands clubs étant prêts à accumuler davantage de pouvoir, et l’écart entre eux et les plus petits clubs se creusant davantage.

Inspiration américaine

Cela, dit-il, sera perçu à travers la façon dont les grands clubs cherchent à développer de nouvelles sources de revenus, avec une diffusion haut de gamme qui devrait figurer en bonne place. Il compare le récent accord de droits télévisés de la NFL, d’une valeur d’environ 110 milliards de dollars sur 11 ans, à l’accord de diffusion domestique actuel de la Premier League anglaise d’une valeur de 4,7 milliards de livres sterling (6,6 milliards de dollars), obtenu en 2018 et qui devrait s’épuiser cette année. Alors que la NFL a gagné en popularité en dehors des États-Unis ces dernières années, elle est toujours éclipsée au niveau mondial par la Premier League anglaise, l’UEFA Champions League ayant également un public mondial passionné. Les entreprises technologiques ont rejoint les guerres d’enchères pour les droits de diffusion de la Premier League lors de récentes enchères, atténuant les obstacles logistiques à la distribution mondiale.

Nouveaux propriétaires