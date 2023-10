Le plan de la NASA pour réduire les coûts des fusées SLS n’est pas suffisant

L’objectif de la NASA de réduire les coûts de sa fusée Space Launch System (SLS) en passant à un contrat de service commercial a été rejeté lors du dernier audit du programme lunaire en cours de l’agence spatiale.

Le projet chinois d’envoyer des astronautes sur la Lune

Le bureau de l’inspecteur général de la NASA (OIG) a publié un rapport jeudi, qui a qualifié de « hautement irréaliste » l’objectif de l’agence spatiale d’économiser 50 % sur les futurs lancements de SLS. Le rapport estime qu’un seul SLS coûtera plus de 2 milliards de dollars à produire pour les 10 premiers lancements.

La fusée SLS lancé le 16 novembre 2022 pour la mission Artemis 1, envoyant un vaisseau spatial Orion sans équipage autour de la Lune et retour. La fusée de 5,75 millions de livres est essentielle au programme lunaire de la NASA, avec le lancement prévu d’Artemis 2 fin 2024, suivi du premier atterrissage en équipage sur la surface lunaire dès 2025 et d’une autre mission provisoirement prévue pour 2028.

La NASA est sous surveillance en raison des coûts croissants de sa fusée SLS. Le BIG a réalisé un audit de février 2022 à avril 2023. rapport publié en mai a constaté que l’investissement global de la NASA dans son Programme Artemis Lune devrait atteindre 93 milliards de dollars entre 2012 et 2025, dont les coûts du SLS représentent à eux seuls 23,8 milliards de dollars dépensés jusqu’en 2022. Cela représente 6 milliards de dollars d’augmentation des coûts pour la fusée, en plus de six ans de retard dans le calendrier par rapport aux projections initiales de la NASA, selon le rapport. déclaré.

L’agence spatiale a tenté de réduire le coût de sa fusée Lune, suggérant d’exploiter SLS selon un modèle de service de lancement. Le contrat de service permettrait à l’agence spatiale d’acheter de futurs lancements et capacités de charge utile auprès d’un entrepreneur qui posséderait, exploiterait et intégrerait la fusée.

« L’objectif de la NASA est de réaliser une économie de 50 % dans la production de véhicules SLS prêts à voler, ce qui, selon nos calculs, réduirait le coût contractuel d’une seule fusée SLS Block 1B d’un coût de production actuel d’au moins 2,5 milliards de dollars par lanceur à 1,25 $. milliards », indique le rapport. « Selon les responsables de l’Agence, cet objectif est ambitieux et ne repose pas sur une analyse réelle et, à notre avis, est hautement irréaliste. »

Le rapport ajoute toutefois que le fait de passer de contrats distincts à frais remboursables à une approche de services commerciaux combinés pour la production de SLS pourrait potentiellement réduire les coûts de production de SLS à long terme. En d’autres termes, passer de nombreuses offres distinctes par répartition à un plan d’affaires tout compris pourrait permettre d’économiser de l’argent sur la création du SLS à l’avenir.

Avec le lancement de sa mission Artemis 2 à l’horizon, la NASA ne peut pas risquer de mettre en péril son programme Lune. L’agence spatiale souhaite établir une présence humaine durable sur la surface lunaire, ce qui signifie que ses lancements de fusées depuis le sol doivent également être durables.

