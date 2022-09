L’objectif de Kwasi Kwarteng de 2,5% de croissance annuelle du PIB pourrait être dérouté par ses propres réductions d’impôts attendues dans le budget d’urgence de la semaine prochaine, ont averti les économistes.

Assurer une croissance durable au niveau souhaité par la chancelière signifierait une rupture brutale avec l’austérité conservatrice précédente, avec des investissements à long terme dans l’éducation, la formation et les compétences, des réformes des systèmes fiscaux et de planification et des incitations pour les entreprises qui ne produiraient que progressivement des résultats, ils ont dit L’indépendant.

Cependant, les experts estiment que les rumeurs de réductions d’impôts conduiraient à une « ruée vers le sucre » de la demande qui est plus susceptible de provoquer une inflation plus élevée et des hausses de taux d’intérêt.

M. Kwarteng a déclaré au personnel du Trésor après sa nomination la semaine dernière qu’il souhaitait que son département se concentre “entièrement sur la croissance”, arguant que le retour à la tendance de 2,5% de la période précédant la crise financière de 2008 permettrait au Royaume-Uni de lutter contre son gonflement. dette nationale.

Cela fait suite aux critiques du Premier ministre Liz Truss sur «l’orthodoxie du Trésor» et «l’économie de l’abaque» qui placent l’équilibre des comptes avant la génération de richesse.

Mais Paul Johnson, directeur de l’Institute for Fiscal Studies, a déclaré qu’il était “bizarre” de blâmer les responsables du Trésor, plutôt que les décisions prises par les politiciens pour freiner les investissements dans les infrastructures, réduire les dépenses de compétences et se retirer du marché unique de l’UE.

“Le Trésor était le département qui a réalisé d’importantes augmentations de dépenses lorsque Blair et Brown étaient aux commandes”, a-t-il déclaré. « Ce qui a changé, c’est la direction politique, pas la fonction publique.

« S’il s’agit d’une nouvelle forme de leadership politique, qui met davantage l’accent sur la croissance, alors tant mieux. La croissance est vraiment très importante. Mais c’est une chose bizarre de blâmer l’orthodoxie du Trésor, par opposition aux décisions que les politiciens ont prises au cours de la dernière période.

M. Johnson a déclaré que des “décisions politiquement courageuses” seraient nécessaires pour que le gouvernement ait un impact sur la croissance du PIB, et qu’il faudrait du temps pour que l’impact se fasse sentir.

“Vous ne pouvez pas obtenir une croissance durable de 2,5% cette année ou l’année prochaine ou l’année d’après”, a-t-il déclaré. «Ce sont des choses à long terme. Vous pourriez probablement faire rebondir la croissance l’année prochaine en dépensant beaucoup d’argent et peut-être en réduisant les impôts, mais ce n’est pas une voie durable vers la croissance.

“Si vous vous mettez en place une stratégie vraiment déterminée et cohérente au cours des cinq prochaines années, alors je pense que vous pourriez avoir un impact sur le taux de croissance d’ici la fin de la décennie d’une manière véritablement mesurable. Mais il donne au moins l’impression qu’il pense que vous pouvez y parvenir beaucoup plus rapidement.

James Smith, directeur de recherche du groupe de réflexion de la Resolution Foundation, a convenu que ce serait un “défi pluriannuel” de renverser la croissance anémique du Royaume-Uni, qui, selon les prévisions de l’OCDE, tombera à zéro en 2023.

L’organisation internationale a indiqué une importante marge d’amélioration au Royaume-Uni, dont la productivité est inférieure de 10 % et le PIB par habitant de 16 % inférieur aux meilleurs élèves de l’OCDE.

“Il est juste que le gouvernement se concentre sur l’augmentation de la croissance, c’est juste en termes de niveau de vie et de diagnostic des besoins du pays”, a déclaré M. Smith.

« Mais c’est plus facile à dire qu’à faire. Ce n’est pas quelque chose qu’ils pourront faire du jour au lendemain. Ce n’est pas quelque chose qu’une seule série de réductions d’impôt permettra d’obtenir.

« Il s’agit d’avoir une stratégie coordonnée qui relie le renforcement des atouts du Royaume-Uni dans des domaines tels que les services avec la politique des compétences, la politique de la concurrence, la politique commerciale – le tout de manière cohérente.

“Vous parleriez d’une période de cinq à 10 ans en termes de génération de ce type d’amélioration, même si vous avez un programme cohérent à grande échelle.”

M. Kwarteng pourrait être en mesure de provoquer une “ruée vers le sucre de la demande” avec des réductions d’impôts lors de l’événement fiscal de la semaine prochaine, mais cela est plus susceptible de provoquer une inflation et une hausse des taux d’intérêt plus élevées que le type d’améliorations durables du PIB dont le pays a besoin, a-t-il soutenu.

L’économiste lauréat du prix Nobel, le professeur Sir Christopher Pissarides de la London School of Economics, a déclaré qu’il était « démodé » pour le Trésor de cibler des taux de croissance sur lesquels il n’a que peu de moyens directs d’influencer.

“S’il peut réussir, je doute”, a-t-il déclaré. “En fait, je pense que les chiffres sont irréalistes, mais encore plus irréaliste est l’idée que le Trésor aura des objectifs de croissance du PIB.

« Ça ne devrait pas avoir ça. Il devrait s’attaquer aux autres problèmes du marché du travail et de l’économie en général qui concernent l’investissement et la création d’emplois. Une fois que vous aurez fait cela, l’économie vous donnera le taux de croissance qu’elle peut soutenir.

Le professeur Pissarides, qui préside l’Institut pour l’avenir du travail, a déclaré que les ministres devraient combler l’écart sur le marché du travail britannique entre les emplois à bas salaire et à faible satisfaction et les énormes récompenses pour ceux qui bénéficient de l’introduction de nouvelles technologies à haut.

La polarisation des récompenses poussait un grand nombre de personnes à se retirer du marché du travail d’une manière qui freinait la croissance, a-t-il déclaré.

“Je ne réduirais pas les impôts”, a-t-il déclaré. «S’ils prenaient cet argent et le dépensaient pour la création d’emplois et des mesures de soutien aux nouvelles technologies dans les petites entreprises, cela aurait un impact beaucoup plus important.

“La technologie est le grand facteur que nous devons influencer maintenant – l’adoption des technologies numériques, l’intelligence artificielle, la robotique. La Grande-Bretagne est derrière ses principaux concurrents dans tout cela.