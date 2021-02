Jurgen Klopp a dit à ses nouvelles recrues qu’ils avaient gagné leur déménagement «Hollywood» à Anfield, mais maintenant le travail acharné commence vraiment.

Le patron de Liverpool a distribué une énorme cuillerée de réalité froide et dure, quand il a insisté sur le fait que Ben Davies et Ozan Kabak devront d’abord prouver qu’ils étaient capables de performer au plus haut niveau, avant de se voir attribuer une place de départ dans la ligne des champions. vers le haut.

Pourtant, Klopp est heureux de défier le défenseur du championnat Davies et la recrue Kabak, âgée de 20 ans, pour saisir leur opportunité à deux mains et voir s’ils peuvent écrire une fin de conte de fées à leurs «belles histoires».

«Vous n’avez pas besoin de regarder un film hollywoodien pour voir ce genre d’histoires dans le football. Hier Preston aujourd’hui Liverpool, c’est déjà une belle histoire « , a déclaré Klopp de Davies.

«Ozan est assez jeune mais cela le rend vraiment spécial car il a cette expérience. Ben est le même, un peu plus vieux, un chemin différent mais j’aime ça.

« Je suis un grand fan des chances et des opportunités et c’est une chance absolue pour le club, l’équipe et les garçons aussi.

«Tout ce qu’ils ont fait jusqu’à présent était assez bon pour que nous voulions les avoir. A partir de maintenant, nous attendons plus, aussi simple que cela. Chaque joueur doit rendre l’équipe meilleure – et c’est ce que nous attendons des deux garçons également.

L’autorisation de Kabak de la Bundesliga n’est pas arrivée à temps pour que le jeune international turc soit disponible pour le match à Brighton, mais Davies pourrait trouver une place sur le banc, avec Jordan Henderson et Nat Phillips prêts à continuer à l’arrière central.