WASHINGTON – Dans sa nouvelle proposition d’infrastructure et d’emplois de 2,25 billions de dollars, le président Joe Biden promet de réparer les 10 ponts les plus « économiquement significatifs » nécessitant une reconstruction et de réparer 10 000 petits ponts supplémentaires.

Mais le plan américain pour l’emploi n’identifie pas lequel des 618 000 ponts du pays recevrait les travaux.

Au lieu de cela, le plan de Biden créerait un programme de subventions compétitif pour qu’un État fasse valoir au ministère des Transports qu’un de ses grands ponts mérite une reconstruction ou un remplacement.

Considérez-le comme une sorte de concurrence pour que les États présentent leurs ponts les plus délabrés ou obsolètes en fonction de leur état ou de leur incapacité à gérer des volumes de trafic croissants.D’autres facteurs pourraient inclure la taille d’un pont ou son importance pour l’économie régionale ou nationale.

« Nous nous attendons à ce que ce soit ainsi que cela soit structuré », a déclaré Jen Psaki, attachée de presse de la Maison Blanche. « Tout cela sera discuté et finalisé lors de nos conversations avec les membres du Congrès. »

Suite:« Nous ne pouvons pas retarder »: Biden propose une infrastructure de 2 billions de dollars, un plan pour l’emploi financé par la hausse de l’impôt sur les sociétés

Mais le processus pour déterminer quels 10 000 petits ponts seraient révisés est moins clair.

Psaki a déclaré que d’autres projets de transport dans le plan d’infrastructure de Biden – par exemple, la modernisation de 20000 kilomètres d’autoroutes et de routes, ce qui n’est pas non plus spécifié – seraient financés par des subventions de formule. La même approche pourrait s’étendre aux petits ponts.

Ces subventions sont accordées aux villes et aux États sur la base de calculs pouvant inclure le kilométrage d’un projet, le volume de trafic et la population d’une zone. C’est le moyen le plus courant pour les projets de transport de recevoir des fonds fédéraux, ce qui permet aux États d’administrer la façon dont les dollars sont utilisés.

Dans l’ensemble, le plan américain pour l’emploi de Biden propose 621 milliards de dollars d’infrastructures de transport telles que les routes, les ponts, les ports ferroviaires, Amtrak et les stations de véhicules électriques.

Pourtant, il suffirait de réparer moins de 1 sur 4 des 45000 ponts considérés comme « structurellement déficients », selon le rapport sur l’état des ponts de 2021 de l’American Road and Transportation Builders Association, basé sur un inventaire de la Federal Highway Administration. L’ARTBA, une organisation de lobbying pour l’industrie routière et des transports, estime qu’il faudrait 40 ans pour réparer chaque pont mal évalué au rythme actuel.

Les récentes catastrophes de ponts très médiatisées aux États-Unis comprennent un pont piétonnier à Miami qui s’est effondré en 2018 sur une route très fréquentée, tuant six personnes; un effondrement en 2007 du pont de Minneapolis sur l’Interstate 35 sur le fleuve Mississippi qui a tué 13 personnes; et l’effondrement en 1993 d’un pont ferroviaire Amtrak à Mobile, en Alabama, faisant 47 morts.

Suite:Ce pont rural de l’Iowa s’est effondré après qu’un camion a tenté de le traverser

Selon l’inventaire de la Federal Highway Administration, sept des 10 ponts structurellement déficients les plus fréquentés se trouvent en Californie, deux à San Juan, à Porto Rico, et un dans la région de Chicago. Chacun est soit un pont inter-états urbain soit un pont autoroutier.

Le pont le plus fréquenté considéré comme structurellement déficient se trouve aux États-Unis. Route 101 sur Kester Avenue à Los Angeles. Il a été construit en 1959 et accueille 289 000 voyageurs quotidiens. Le second est également à Los Angeles – l’Interstate 5 sur Marietta Street, construit en 1948. Ce pont a 258 000 voyages quotidiens.

Alison Black, économiste en chef à l’ARTBA, a déclaré que le financement proposé par Biden marquerait une « augmentation significative, dans tous les différents modes, par rapport à ce que nous avons actuellement ». Son groupe fait également pression pour la réautorisation du FAST Act fédéral (Fixing America’s Surface Transportation Act), une loi de l’ère Obama qui finance environ 45 milliards de dollars par an pour les autoroutes fédérales et 12,3 milliards de dollars pour les infrastructures publiques. La loi expire fin septembre.

Alors, quels 10 grands ponts pourraient être les plus susceptibles de gagner un financement dans le plan de Biden?

« C’est la question brûlante que nous aimerions tous savoir », a déclaré Black. « Cela dépendra vraiment des critères qu’ils examinent. »

Plus de ponts ajoutés car structurellement déficient

Plusieurs ponts ont été répertoriés comme «structurellement déficients» après 2020, ce qui ne l’était pas auparavant, notamment:

US Highway 101 sur la rivière Los Angeles, Californie

Newburgh-Beacon Bridge sur la rivière Hudson dans le comté d’Orange, New York

Corpus Christi Harbour Bridge à Corpus Christi, Texas

Sidney Sherman Bridge sur l’Interstate 610 sur le Houston Ship Channel à Houston

NOUS. 377 sur le lac Texoma à la frontière entre le Texas et l’Oklahoma

J. Stanley Tunney Bridge sur la rivière Toms dans le comté d’Ocean, New Jersey

US 90 East Bound sur la rivière San Jacinto près de Houston

McClugage Bridge (Westbound) et le Cedar Street Bridge sur la rivière Illinois à Peoria, Illinois

Les deux travées de la traversée de la rivière I-494 Minnesota dans le comté de Hennepin, Minnesota

Pont de la rivière Sacramento dans le comté de Glenn, Californie

Jefferson Barracks Bridge à Saint Louis

Pont de l’avenue centrale sur la rivière Kansas à Kansas City, Kansas

Pont de la rivière Duwamish (en direction ouest) à Seattle

Et les États avec le pourcentage le plus élevé de ponts en mauvais état sont:

Virginie-Occidentale: 21% Iowa: 19,1% Rhode Island: 19% Dakota du Sud: 17,7% Pennsylvanie: 14,6% Maine: 12,7% Louisiane: 12,7% Porto Rico: 12,1% Michigan: 10,8% Dakota du Nord: 10,3%

Le classement est basé sur le rapport 2021 sur l’état des ponts de l’American Road and Transportation Builders Association, citant le jour de l’inventaire national des ponts (NBI) de la Federal Highway Administration (FHWA).

Rejoignez Joey Garrison sur Twitter @joeygarrison.